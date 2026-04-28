Будут судить экс-руководителя "Львівгаз": его обвиняют в схеме с завышением тарифов

В суд передано дело в отношении одного из бывших членов правления АО "Львівгаз", которого обвиняют в участии в схеме по завышению тарифов на распределение газа.

В Офисе генпрокурора заявляют, что это позволило безосновательно включить в счета почти 3,7 миллиона гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Схема заключалась во внесении заведомо ложных сведений в официальные расчеты объемов нормативных потерь газа. Это показатель, который учитывается при формировании тарифа: чем больше потери - тем выше цена для потребителя.

В официальные расчеты вносили ложные данные. В частности, завысили количество изношенных газопроводов и оборудования, которые якобы эксплуатируются более 25 лет. Именно такие объекты дают большие "нормативные потери".

Руководителю инкриминировали завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.

а скільки ще подібних випадків, які не виявили, або зам'яли
28.04.2026 16:51
 
 