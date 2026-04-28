В Никополе перед судом предстанет мачеха, которая забила ребенка до смерти

В Днепропетровской области завершили досудебное расследование по делу о жестоком обращении с ребенком, приведшем к трагедии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора. Обвинительный акт в отношении женщины уже направлен в суд.

По данным следствия, жительница Никополя систематически издевалась над 10-летней падчерицей. Полученные ребенком травмы в итоге стали причиной ее смерти. Событие вызвало значительный резонанс из-за жестокости и продолжительности насилия.

Обстоятельства трагедии и выводы экспертов

Инцидент произошел 19 февраля. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу без сознания. Медики зафиксировали черепно-мозговую травму, внутричерепную гематому и мозговую кому. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался через несколько часов.

Обвиняемая утверждала, что нанесла лишь один удар. Однако результаты судебно-медицинской экспертизы опровергли эти слова. Специалисты установили, что ребенка избивали неоднократно в течение нескольких дней. Кроме того, ранее она получила переломы ребер и повреждения внутренних органов.

Следствие пришло к выводу, что речь идет о систематических пытках.

Квалификация преступления и позиция прокуратуры

Действия женщины квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по умышленному причинению тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, а также по пыткам. Сейчас она находится под стражей без права внесения залога.

Отец ребенка, по его словам, не знал о насилии, поскольку большую часть времени находился на работе. После трагедии других детей из семьи забрали социальные службы.

"Защита прав детей является одним из моих личных приоритетов. Мы видим факты, которые сложно принять как реальность. Но будем говорить о них открыто. Потому что каждый взрослый должен понимать: насилие над детьми недопустимо. Наказание будет максимальным", – подчеркнул генеральный прокурор.

