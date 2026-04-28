Украина настаивала на экстрадиции археолога Бутягина для привлечения его к ответственности, - Офис Генпрокурора

Украинская сторона последовательно настаивала на экстрадиции гражданина РФ Бутягина для привлечения его к уголовной ответственности в Украине.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила руководитель пресс-службы Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Речь идет о производстве по делу о незаконных археологических работах и вывозе культурных ценностей из временно оккупированного Крыма.

В ходе рассмотрения запроса компетентные органы Республики Польша дали надлежащую оценку материалам украинской стороны и признали их достаточными для решения вопроса о выдаче лица Украине.

Дальнейшее решение в отношении Бутягина было принято в контексте международных договоренностей, связанных с обменом удерживаемыми лицами.

"Офис Генерального прокурора и в дальнейшем будет использовать все национальные и международные механизмы для привлечения указанного лица к ответственности за совершение преступлений против Украины и ее культурного наследия", - добавила она.

Что предшествовало?

