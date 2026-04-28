Цензор.НЕТ
Украина настаивала на экстрадиции археолога Бутягина для привлечения его к ответственности, - Офис Генпрокурора

Польша выдала Бутягина России: что говорят в Офисе генпрокурора?

Украинская сторона последовательно настаивала на экстрадиции гражданина РФ Бутягина для привлечения его к уголовной ответственности в Украине.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила руководитель пресс-службы Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Речь идет о производстве по делу о незаконных археологических работах и вывозе культурных ценностей из временно оккупированного Крыма.

В ходе рассмотрения запроса компетентные органы Республики Польша дали надлежащую оценку материалам украинской стороны и признали их достаточными для решения вопроса о выдаче лица Украине.

Дальнейшее решение в отношении Бутягина было принято в контексте международных договоренностей, связанных с обменом удерживаемыми лицами.

"Офис Генерального прокурора и в дальнейшем будет использовать все национальные и международные механизмы для привлечения указанного лица к ответственности за совершение преступлений против Украины и ее культурного наследия", - добавила она.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+9
І взагалі після такого хай ще хтось нам там щось похрюкає про якісь міжнародні норми права, про Інтерпол та інші європейські конвенції з протидії злочинності.
Яке відношення мав той русак до Польщі? Вони що його в бою в полон захопили? Ні. Вони його затримали тому що ми подали його в міжнародний розшук. Отже мали видати нам. Але вирішили порішати питання із шановними свинособачими партнерами за наш рахунок. Уйобки лицемірні, гнилота пшецька.
28.04.2026 16:06 Ответить
+5
Друзів немає. Є ситуативні партнери.
28.04.2026 16:09 Ответить
+4
Наполягали, наполягали, та не винаполягали
28.04.2026 16:02 Ответить
Є просто мудрий наріт .
28.04.2026 16:21 Ответить
Що ти скажеш про Цьомаха?Роздмухала трагедію про якогось археолога тупа зелена ботва
28.04.2026 16:20 Ответить
Цемаха громадянин України, якого було захоплено в полон воїнами ЗСУ і обміняно на інших українців. Це був не надто раціональний обмін з точки зору інтересів України але ми мале повне право робити із ним все що нам заманеться.
28.04.2026 16:32 Ответить
Я тобі дебілу елітном нагадаю!Його вимагали видати Нідерланди,проте потужний обміном його заховав!По твоїй логіці ідіота,які питання до Польщі?
28.04.2026 17:47 Ответить
Проводили спецоперацію,який полон,придурок ти .
28.04.2026 17:48 Ответить
Звання дебіла ти підтвердив вчергове .Тепер ти елітний дебіл
28.04.2026 17:49 Ответить
Кинули Україну. Вчергове. Далі що? Не трєба скігліті, а кидати через х#й у відповідь.
28.04.2026 16:07 Ответить
ну ми ж не такі як вони . ми ж благородні Дартаньяни
28.04.2026 16:17 Ответить
Добре хоч, що кримське золото голландці на молдаван не зміняли..
28.04.2026 16:16 Ответить
Голандці не поляки. Там інший менталітет. Хоча...тепер поняття законів і моралі відносне у всьому і всюди.
28.04.2026 16:21 Ответить
Верховенство права по-польські
28.04.2026 16:45 Ответить
Російського археолога Олександра Бутягіна, якого затримали у Польщі та готували до екстрадиції в Україну, обміняли на польського журналіста та активіста https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%8F+%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0&mstk=AUtExfCIRZENy8Xi1L6SJQW4sn6CuUQu-YQ4VTHLP-ci9caK56JJwzITwe6Upg0cxHO88jvQjNwk4NztpfMRjyUptWWzCgIqpKA8hz0TZMHnfjFN3niBprkgFNafjZ41zgUG9aloMi1gmXd08XkUlIFhVhAL_J62mk32yiygKMM6mtTCSE8&csui=3&ved=2ahUKEwie_saa6pCUAxVVKRAIHUSlA6AQgK4QegQIARAB Анджея Почобута, який перебував у білоруській в'язниці.
28.04.2026 18:42 Ответить
Відпустила? А чого немає польського судового вироку про стягнення 200 мільонів збитків ??!!!
28.04.2026 18:50 Ответить
 
 