Украина настаивала на экстрадиции археолога Бутягина для привлечения его к ответственности, - Офис Генпрокурора
Украинская сторона последовательно настаивала на экстрадиции гражданина РФ Бутягина для привлечения его к уголовной ответственности в Украине.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила руководитель пресс-службы Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.
Подробности
Речь идет о производстве по делу о незаконных археологических работах и вывозе культурных ценностей из временно оккупированного Крыма.
В ходе рассмотрения запроса компетентные органы Республики Польша дали надлежащую оценку материалам украинской стороны и признали их достаточными для решения вопроса о выдаче лица Украине.
Дальнейшее решение в отношении Бутягина было принято в контексте международных договоренностей, связанных с обменом удерживаемыми лицами.
"Офис Генерального прокурора и в дальнейшем будет использовать все национальные и международные механизмы для привлечения указанного лица к ответственности за совершение преступлений против Украины и ее культурного наследия", - добавила она.
Что предшествовало?
- В ноябре 2024 года Служба безопасности совместно с Нацполицией и прокуратурой собрала доказательную базу на гражданина РФ, который разграбляет украинское культурное наследие во временно оккупированном Крыму. По оценкам экспертов, Украине нанесен ущерб на сумму более 200 млн грн. Археологу российского "Государственного Эрмитажа" сообщено о подозрении.
- 11 декабря 2025 года стало известно, что в Польше задержали известного российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, которого Украина объявила в международный розыск за проведение незаконных археологических исследований в оккупированном Крыму.
- Украина подала в Польшу запрос на экстрадицию задержанного российского археолога
- Прокуроры окружного суда в Варшаве поддержали экстрадицию в Украину российского археолога Александра Б., которого разыскивают по подозрению в незаконных археологических работах на территории временно оккупированного Крыма.
- 18 марта Окружной суд Варшавы одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина в Украину.
- 28 апреля 2026 года стало известно, что Польша отпустила археолога Бутягина в ходе обмена с РФ.
Яке відношення мав той русак до Польщі? Вони що його в бою в полон захопили? Ні. Вони його затримали тому що ми подали його в міжнародний розшук. Отже мали видати нам. Але вирішили порішати питання із шановними свинособачими партнерами за наш рахунок. Уйобки лицемірні, гнилота пшецька.