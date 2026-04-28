Польша отпустила археолога Бутягина в ходе обмена с РФ: Украина просила о его экстрадиции
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что в ходе обмена с РФ Варшава освободила российского археолога Александра Бутягина, экстрадицию которого требовала Украина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita.
На вопрос о том, кого отпустила Польша в рамках обмена заключенными, Сикорский отметил, что среди этих людей – российский археолог Бутягин, экстрадиции которого ожидала Украина.
"Один из тех, кого мы обменяли, - российский историк, который находился в процессе экстрадиции в Украину", - сообщил он.
По данным российского агентства "Интерфакс", ФСБ сообщила об обмене археолога Александра Бутягина и жены российского военного из Приднестровья на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы
Также в Польшу вернулся активист польской громады в Беларуси Анджей Почобут, который много лет провел за решеткой по надуманным обвинениям. Обмен заключенными состоялся при содействии администрации Трампа.
Напомним, в марте суд Польши одобрил экстрадицию в Украину российского археолога Александра Бутягина, заведующего сектором "Государственного Эрмитажа".
Генеральный прокурор Руслан Кравченко отмечал, что речь идет о первом случае, когда украинский запрос о выдаче гражданина РФ получает такую судебную оценку. И это прецедент.
Что предшествовало?
- В ноябре 2024 года Служба безопасности совместно с Нацполицией и прокуратурой собрала доказательную базу на гражданина РФ, разграблявшего украинское культурное наследие во временно оккупированном Крыму. По оценкам экспертов, Украине нанесен ущерб на сумму более 200 млн грн. Археологу российского "Государственного Эрмитажа" сообщено о подозрении.
- 11 декабря 2025 года стало известно, что в Польше задержали известного российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, которого Украина объявила в международный розыск за проведение незаконных археологических исследований в оккупированном Крыму.
- Украина подала в Польшу запрос на экстрадицию задержанного российского археолога
- Прокуроры окружного суда в Варшаве поддержали экстрадицию в Украину российского археолога Александра Б., которого разыскивают по подозрению в незаконных археологических работах на территории временно оккупированного Крыма.
- 18 марта Окружной суд Варшавы одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина в Украину.
а отже, Польща НЕ своїм товаром торгує !
в справі збиття голандського борта Цемаха.
Очевидно, у Зе був свій інтерес.
То чому дивуватись, що у поляків був свій інтерес в цьому обміні?
Ви б так не заганялись, із "плюванням". Мое прилетіти у відповідь.
Це лише політика.
яке суче діло полякам до молдавських офіцерів?
Як завжди показали своє рило.
пропоную міняти рештки дохлих пшецьких колонізаторів з Волині на зброю або гроші. Бізнес так бізнес - нічого особистого.
себто, в рашку !
Це і є ознаки рівності.