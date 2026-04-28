Польша отпустила археолога Бутягина в ходе обмена с РФ: Украина просила о его экстрадиции

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что в ходе обмена с РФ Варшава освободила российского археолога Александра Бутягина, экстрадицию которого требовала Украина. 

 На вопрос о том, кого отпустила Польша в рамках обмена заключенными, Сикорский отметил, что среди этих людей – российский археолог Бутягин, экстрадиции которого ожидала Украина.

"Один из тех, кого мы обменяли, - российский историк, который находился в процессе экстрадиции в Украину", - сообщил он.

Читайте: РФ вызвала посла Польши из-за задержания российского археолога: "Откровенно политизированный и спекулятивный характер преследования"

По данным российского агентства "Интерфакс", ФСБ сообщила об обмене археолога Александра Бутягина и жены российского военного из Приднестровья на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы

Также в Польшу вернулся активист польской громады в Беларуси Анджей Почобут, который много лет провел за решеткой по надуманным обвинениям. Обмен заключенными состоялся при содействии администрации Трампа.

Читайте также: В Польше поддержали экстрадицию в Украину российского археолога, задержанного за работу в оккупированном Крыму, - СМИ

Напомним, в марте суд Польши одобрил экстрадицию в Украину российского археолога Александра Бутягина, заведующего сектором "Государственного Эрмитажа".

Генеральный прокурор Руслан Кравченко отмечал, что речь идет о первом случае, когда украинский запрос о выдаче гражданина РФ получает такую судебную оценку. И это прецедент.

Ще одні ,,партнерчики".....
Після Цемаха(хто не пам'ятає збив Боїнг), якого щоб дістати з Донецька,положили спец.призначинців, а потім обміняли на чеченця, у той самий час, коли його прохали екстрадіювати до Нідерландів, де він був би головним свідком. Накуй нікому непотрібний археолог, щоб показуху зробити. А реально самі в лайні, а показують на інших. Або хрестик знімайте, або труси натягуйте.
У зовнішній політиці програш по всім напрямкам... Лише ЗЕлене лайно катають світами за грубі гроші з держбюджету. При Пороху кожен українець міг вільно мандрувати куди хотів, а тепер замість всіх українців і за гроші українців мандрує лише зеленський та його кагал. Ну хіба не країна мрій зеленського???
Ще одні ,,партнерчики".....
показать весь комментарий
28.04.2026 15:43 Ответить
цей т.зв. "археолог" вчинив злочин проти Держави Україна, а НЕ перед Реччю Посполитою.
а отже, Польща НЕ своїм товаром торгує !

.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:05 Ответить
За то Туск заявляет чт Украина сделает для польши орду дронов и поделится опытом ьесплатно, который Украина получает кровью своих защитников и мирняка.. Туск,Сикорский и нарід польщі хорошие, то Навроцкий все гадит
показать весь комментарий
28.04.2026 16:38 Ответить
Маємо те що маємо. Просиш оцих всіх х.є.о.і.в та п.д.р.с.в , а вони ліплять "покер-фейс" і роблять своє. Висновки? Плювати їм на Україну. І Україні повинно бути плювати на всю цю погань. Доїти їх на гроші та зброю. Та "дурня вмикати".
показать весь комментарий
28.04.2026 15:54 Ответить
Україна власноруч, тобто, руками найвеличнішого лідора, відпустила ключового свідка
в справі збиття голандського борта Цемаха.
Очевидно, у Зе був свій інтерес.
То чому дивуватись, що у поляків був свій інтерес в цьому обміні?
Ви б так не заганялись, із "плюванням". Мое прилетіти у відповідь.
Це лише політика.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:31 Ответить
Бардзо дзенкує
показать весь комментарий
28.04.2026 16:00 Ответить
"на двох кадрових офіцерів молдавської спецслужби"

яке суче діло полякам до молдавських офіцерів?
Як завжди показали своє рило.

пропоную міняти рештки дохлих пшецьких колонізаторів з Волині на зброю або гроші. Бізнес так бізнес - нічого особистого.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:00 Ответить
Поляки ніби злякалися своєї хоробрості і поспішили поміняти на кого попало.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:19 Ответить
Фактично кацапам, щоб повертати своїх агентів та злочинців достатньо лише регулярно захоплювати заручників з потрібним громадянством. А на Заході будуть "героїчно" проводити подібні обміни.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:03 Ответить
У відповідь, Україна має екстрадувати польських археологів з Волині.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:09 Ответить
туда ж, куда й цього бутягіна !

себто, в рашку !

.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:13 Ответить
Все що потрібно знати про про міжнародні закони і ваш євросоюз.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:18 Ответить
Та все правильно зробили поляки-- рівні поважають рівних. Вибрали жабу зелену-- те і маємо.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:26 Ответить
рівні поважають рівних... Прямо як на дикому заході? А наївно думав що зараз 21 століття і що закон один для всіх, і для слабих і для сильних. А ти виявляється в Гевропі на ножах силами міряєтесь як в 16-ому столітті? Ось тому на*****ю я вертів ваш Гейросоюз.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:33 Ответить
Раніше люди не були такими дикими. У 21-му столітті слабкість це фактично гарантована смерть.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:54 Ответить
Тупість така цікава річ . рівні поважають рівних... -- НЕ слабих або сильних, а РІВНИХ. Вибрали жабу і зробили з сильної УКРАЇНИ слабку державу. І царювання жабозелених веде Україну до знищення.
показать весь комментарий
28.04.2026 21:55 Ответить
Звичайно вона його відпустила. Там і не могло бути іншого результату. Це абсолютно політична справа.
показать весь комментарий
28.04.2026 17:14 Ответить
Можете бути певними, ляхи так само легко і українців здадуть рашистам коли ми будемо їм не потрібні або коли мине загроза для польщі від Сосії. Україні ж потрібно полагатися тільки на себе і на свій народ. А також розвивати свій ''моссад''. Ми ж хотіли по закону і попробували по закону. Що з того вийшло всі побачили в якій сраці всі ці закони? Тому потрібно знищити цього виродка вже фізично без суду і слідства.
показать весь комментарий
28.04.2026 17:59 Ответить
З архіву. Україні потрібен диктатор -- ДИКТАТОР ПРАВА! Поліцейський зупинив авто з порушенням закону -- звільнення з обнуленням трудового стажу за період так званої служби та забороною йому та ВСІМ його родичам ВЗАГАЛІ ДОВІЧНО публічні посади та навчання в будь яких учбових закладах. ТАКА практика має бути до ВСІХ ПУБЛІЧНИХ ОСІБ. Стосовно бізнесу-- ПОДАТКИ МАЮТЬ ПЛАТИТИ ВСІ. За ЗРАДУ та КОРУПЦІЙНІ ДІЇ -- розстріл, але спочатку розстріл ВСІХ РОДИЧІВ , ПОЧИНАЮЧИ з правнуків і закінчуючи батьками, з конфіскацією ВСЬОГО майна корупціонера та зрадника та їх родичів.
Це і є ознаки рівності.
показать весь комментарий
28.04.2026 22:00 Ответить
 
 