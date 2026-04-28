Польша отпустила археолога Бутягина в ходе обмена с РФ: Украина просила о его экстрадиции

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что в ходе обмена с РФ Варшава освободила российского археолога Александра Бутягина, экстрадицию которого требовала Украина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Rzeczpospolita.

На вопрос о том, кого отпустила Польша в рамках обмена заключенными, Сикорский отметил, что среди этих людей – российский археолог Бутягин, экстрадиции которого ожидала Украина.

"Один из тех, кого мы обменяли, - российский историк, который находился в процессе экстрадиции в Украину", - сообщил он.

По данным российского агентства "Интерфакс", ФСБ сообщила об обмене археолога Александра Бутягина и жены российского военного из Приднестровья на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы

Также в Польшу вернулся активист польской громады в Беларуси Анджей Почобут, который много лет провел за решеткой по надуманным обвинениям. Обмен заключенными состоялся при содействии администрации Трампа.

Напомним, в марте суд Польши одобрил экстрадицию в Украину российского археолога Александра Бутягина, заведующего сектором "Государственного Эрмитажа".

Генеральный прокурор Руслан Кравченко отмечал, что речь идет о первом случае, когда украинский запрос о выдаче гражданина РФ получает такую судебную оценку. И это прецедент.

