Польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Бутягина в Украину
Окружной суд Варшавы одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина в Украину.
Об этом пишет издание Graty, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Решение не является окончательным. Защита Бутягина заявила, что обжалует его в апелляции.
Последнее слово в этом вопросе принадлежит министру юстиции Польши.
Бутягин ранее подтвердил, что раскопки в оккупированном Крыму проводились без разрешения Украины, но отрицает нанесение ущерба.
Что предшествовало?
- В ноябре 2024 года Служба безопасности совместно с Нацполицией и прокуратурой собрала доказательную базу на гражданина РФ, который разграбляет украинское культурное наследие во временно оккупированном Крыму. По оценкам экспертов, Украине нанесен ущерб на сумму более 200 млн грн. Археологу российского "Государственного Эрмитажа" сообщено о подозрении.
- 11 декабря 2025 года стало известно, что в Польше задержали известного российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, которого Украина объявила в международный розыск за проведение незаконных археологических исследований в оккупированном Крыму.
- Украина подала в Польшу запрос на экстрадицию задержанного российского археолога
- Прокуроры окружного суда в Варшаве поддержали экстрадицию в Украину российского археолога Александра Б., которого разыскивают по подозрению в незаконных археологических работах на территории временно оккупированного Крыма.
