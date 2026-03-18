Польський суд схвалив екстрадицію російського археолога Бутягіна до України

Окружний суд Варшави схвалив екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна до України.

Про це пише видання "Ґрати", інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Рішення не є остаточним. Захист Бутягіна заявив, що оскаржуватиме його в апеляції.

Останнє слово у цьому питанні належить міністру юстиції Польщі.

Бутягін раніше підтвердив, що розкопки в окупованому Криму без дозволу України, але заперечує завдання шкоди.

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Що передувало?

У листопаді 2024 року Служба безпеки спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала доказову базу на громадянина РФ, який розграбовує українську культурну спадщину в тимчасово окупованому Криму. За оцінками експертів, Україні завдано збитків на понад 200 млн грн. Повідомлено про підозру археологу російського "Державного Ермітажу".

11 грудня 2025 року, стало відомо, що у Польщі затримали відомого російського археолога, працівника Ермітажу Олександра Бутягіна, якого Україна оголосила в міжнародний розшук за проведення незаконних археологічних досліджень в окупованому Криму.

Україна подала до Польщі запит на екстрадицію затриманого російського археолога

Прокурори окружного суду у Варшаві підтримали екстрадицію до України російського археолога Александра Б., якого розшукують за підозрою в незаконних археологічних роботах на території тимчасово окупованого Криму.

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