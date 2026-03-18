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Новини Росіяни крадуть артефакти з Криму Екстрадиція підозрюваних
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Польський суд схвалив екстрадицію російського археолога Бутягіна до України

Суд Польщі схвалив екстрадицію Бутягіна: буде апеляція

Окружний суд Варшави схвалив екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна до України.

Про це пише видання "Ґрати", інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Рішення не є остаточним. Захист Бутягіна заявив, що оскаржуватиме його в апеляції.

Останнє слово у цьому питанні належить міністру юстиції Польщі.

Бутягін раніше підтвердив, що розкопки в окупованому Криму без дозволу України, але заперечує завдання шкоди.

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Що передувало?

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Автор: 

археолог (88) Польща (9439) суд (11952) Бутягін Олександр (12)
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Топ коментарі
+16
Ввечері світло можна не вмикати - ця новина 100% дасть потужній спалах кацапських пердаків !
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18.03.2026 13:55 Відповісти
+14
Буде кого міняти на засуджених Азовців. Мінімум 1 до 10. Або хай посидить, мову повчить..
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18.03.2026 14:09 Відповісти
+9
Sąd w Warszawie zdecydował w środę o ekstradycji rosyjskiego archeologa Aleksandra Butiagina (wyraził zgodę na publikację danych osobowych i wizerunku) do Ukrainy.
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18.03.2026 14:15 Відповісти

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