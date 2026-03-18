Польський суд схвалив екстрадицію російського археолога Бутягіна до України
Окружний суд Варшави схвалив екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна до України.
Про це пише видання "Ґрати", інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Рішення не є остаточним. Захист Бутягіна заявив, що оскаржуватиме його в апеляції.
Останнє слово у цьому питанні належить міністру юстиції Польщі.
Бутягін раніше підтвердив, що розкопки в окупованому Криму без дозволу України, але заперечує завдання шкоди.
Що передувало?
- У листопаді 2024 року Служба безпеки спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала доказову базу на громадянина РФ, який розграбовує українську культурну спадщину в тимчасово окупованому Криму. За оцінками експертів, Україні завдано збитків на понад 200 млн грн. Повідомлено про підозру археологу російського "Державного Ермітажу".
- 11 грудня 2025 року, стало відомо, що у Польщі затримали відомого російського археолога, працівника Ермітажу Олександра Бутягіна, якого Україна оголосила в міжнародний розшук за проведення незаконних археологічних досліджень в окупованому Криму.
- Україна подала до Польщі запит на екстрадицію затриманого російського археолога
- Прокурори окружного суду у Варшаві підтримали екстрадицію до України російського археолога Александра Б., якого розшукують за підозрою в незаконних археологічних роботах на території тимчасово окупованого Криму.
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