Новини Росіяни крадуть артефакти з Криму
РФ викликала посла Польщі через затримання російського археолога: "Відверто політизований і спекулятивний характер переслідування"

Росія викликала посла Польщі, щоб висловити протест у зв’язку із затриманням російського археолога Олександра Бутягіна та застерегти Варшаву від його можливої екстрадиції в Україну.

Про це повідомляє російське Міністерство закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

Посла Польщі Кшиштофа Краєвського було викликано для вручення ноти протесту через затримання громадянина РФ Олександра Бутягіна, якого Україна звинувачує в незаконних археологічних розкопках і розкраданні історичних артефактів у тимчасово окупованому Криму.

У МЗС РФ заявили, що під час розмови звернули увагу на, за їхніми словами, "абсурдний характер" звинувачень, висунутих Бутягіну "київським режимом". 

"Відверто політизований і спекулятивний характер переслідування російського вченого з боку України підкреслює і те, що український запит по лінії Інтерполу реалізований не був, а А.М.Бутягін безпосередньо перед арештом у Польщі безперешкодно відвідав ряд європейських держав", - йдеться в заяві МЗС РФ.

Росія вимагає негайного звільнення Бутягіна та "відмови від його передачі в руки каральної машини київського режиму".

Цікаво, передадуть поляки його після йього чи засцуть?
13.01.2026 11:36 Відповісти
Тоб то, Параша обурена шо затримали грабіжника та мородера?
13.01.2026 12:23 Відповісти
нехай ідуть в польський суд і захищають цього чорного археолога, нехай вчергове суспільство побачить, що вони окупанти
13.01.2026 11:38 Відповісти
Сподіваюсь Україна вже запросила екстрадиції свого громадянина? Є питання до цього археолога.
13.01.2026 11:36 Відповісти
1. він не "свій громадянин". Він кацап.
2. дочитайте новину до кінця і знайдете відповідь
13.01.2026 11:38 Відповісти
Вони не засцуть вони всеруться .
показати весь коментар
13.01.2026 12:48 Відповісти
нехай ідуть в польський суд і захищають цього чорного археолога, нехай вчергове суспільство побачить, що вони окупанти
Рашизм на пітьмі захопив все: економіку й науку, освіту, культуру і спорт, усі суспільні відносини.
А релігію захоплювати не прийшлось, бо псевдо-православна РПЦ/КГБ/ФСБ стала генератором і модератором нацистських ідей рашизму на пітьмі.

13.01.2026 12:04 Відповісти
"Откровенно политизированный и спекулятивный характер преследования"
а **** вы москали думали . только вы можете ? в такую игру можно играть и вдвоем
13.01.2026 12:09 Відповісти
13.01.2026 16:39 Відповісти
Звичайно в Україну передавати не можна ,тому що ермак його відразу оркам віддасть.
13.01.2026 12:33 Відповісти
 
 