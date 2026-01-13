РФ викликала посла Польщі через затримання російського археолога: "Відверто політизований і спекулятивний характер переслідування"
Росія викликала посла Польщі, щоб висловити протест у зв’язку із затриманням російського археолога Олександра Бутягіна та застерегти Варшаву від його можливої екстрадиції в Україну.
Про це повідомляє російське Міністерство закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.
Посла Польщі Кшиштофа Краєвського було викликано для вручення ноти протесту через затримання громадянина РФ Олександра Бутягіна, якого Україна звинувачує в незаконних археологічних розкопках і розкраданні історичних артефактів у тимчасово окупованому Криму.
У МЗС РФ заявили, що під час розмови звернули увагу на, за їхніми словами, "абсурдний характер" звинувачень, висунутих Бутягіну "київським режимом".
"Відверто політизований і спекулятивний характер переслідування російського вченого з боку України підкреслює і те, що український запит по лінії Інтерполу реалізований не був, а А.М.Бутягін безпосередньо перед арештом у Польщі безперешкодно відвідав ряд європейських держав", - йдеться в заяві МЗС РФ.
Росія вимагає негайного звільнення Бутягіна та "відмови від його передачі в руки каральної машини київського режиму".
Що передувало?
- У листопаді 2024 року Служба безпеки спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала доказову базу на громадянина РФ, який розграбовує українську культурну спадщину в тимчасово окупованому Криму. За оцінками експертів, Україні завдано збитків на понад 200 млн грн. Повідомлено про підозру археологу російського "Державного Ермітажу".
- 11 грудня 2025 року, стало відомо, що у Польщі затримали відомого російського археолога, працівника Ермітажу Олександра Бутягіна, якого Україна оголосила в міжнародний розшук за проведення незаконних археологічних досліджень в окупованому Криму.
- Україна подала до Польщі запит на екстрадицію затриманого російського археолога
- Прокурори окружного суду у Варшаві підтримали екстрадицію до України російського археолога Александра Б., якого розшукують за підозрою в незаконних археологічних роботах на території тимчасово окупованого Криму.
А релігію захоплювати не прийшлось, бо псевдо-православна РПЦ/КГБ/ФСБ стала генератором і модератором нацистських ідей рашизму на пітьмі.
а **** вы москали думали . только вы можете ? в такую игру можно играть и вдвоем