РФ викликала посла Польщі через затримання російського археолога: "Відверто політизований і спекулятивний характер переслідування"

Росія викликала посла Польщі, щоб висловити протест у зв’язку із затриманням російського археолога Олександра Бутягіна та застерегти Варшаву від його можливої екстрадиції в Україну.

Про це повідомляє російське Міністерство закордонних справ, передає Цензор.НЕТ.

Посла Польщі Кшиштофа Краєвського було викликано для вручення ноти протесту через затримання громадянина РФ Олександра Бутягіна, якого Україна звинувачує в незаконних археологічних розкопках і розкраданні історичних артефактів у тимчасово окупованому Криму.

У МЗС РФ заявили, що під час розмови звернули увагу на, за їхніми словами, "абсурдний характер" звинувачень, висунутих Бутягіну "київським режимом".

"Відверто політизований і спекулятивний характер переслідування російського вченого з боку України підкреслює і те, що український запит по лінії Інтерполу реалізований не був, а А.М.Бутягін безпосередньо перед арештом у Польщі безперешкодно відвідав ряд європейських держав", - йдеться в заяві МЗС РФ.

Росія вимагає негайного звільнення Бутягіна та "відмови від його передачі в руки каральної машини київського режиму".

Що передувало?

У листопаді 2024 року Служба безпеки спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала доказову базу на громадянина РФ, який розграбовує українську культурну спадщину в тимчасово окупованому Криму. За оцінками експертів, Україні завдано збитків на понад 200 млн грн. Повідомлено про підозру археологу російського "Державного Ермітажу".

11 грудня 2025 року, стало відомо, що у Польщі затримали відомого російського археолога, працівника Ермітажу Олександра Бутягіна, якого Україна оголосила в міжнародний розшук за проведення незаконних археологічних досліджень в окупованому Криму.

Україна подала до Польщі запит на екстрадицію затриманого російського археолога

Прокурори окружного суду у Варшаві підтримали екстрадицію до України російського археолога Александра Б., якого розшукують за підозрою в незаконних археологічних роботах на території тимчасово окупованого Криму.

