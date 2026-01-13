РФ вызвала посла Польши из-за задержания российского археолога: "Откровенно политизированный и спекулятивный характер преследования"
Россия вызвала посла Польши, чтобы выразить протест в связи с задержанием российского археолога Александра Бутягина и предостеречь Варшаву от его возможной экстрадиции в Украину.
Об этом сообщает российское Министерство иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.
Посол Польши Кшиштоф Краевский был вызван для вручения ноты протеста в связи с задержанием гражданина РФ Александра Бутягина, которого Украина обвиняет в незаконных археологических раскопках и хищении исторических артефактов во временно оккупированном Крыму.
В МИД РФ заявили, что во время разговора обратили внимание на, по их словам, "абсурдный характер" обвинений, выдвинутых Бутягину "киевским режимом".
"Откровенно политизированный и спекулятивный характер преследования российского ученого со стороны Украины подчеркивает и то, что украинский запрос по линии Интерпола реализован не был, а А.М.Бутягин непосредственно перед арестом в Польше беспрепятственно посетил ряд европейских государств", - говорится в заявлении МИД РФ.
Россия требует немедленного освобождения Бутягина и "отказа от его передачи в руки карательной машины киевского режима".
Что предшествовало?
- В ноябре 2024 года Служба безопасности совместно с Нацполицией и прокуратурой собрала доказательную базу на гражданина РФ, который разграбляет украинское культурное наследие во временно оккупированном Крыму. По оценкам экспертов, Украине нанесен ущерб на сумму более 200 млн грн. Сообщено о подозрении археологу российского "Государственного Эрмитажа".
- 11 декабря 2025 года стало известно, что в Польше задержали известного российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, которого Украина объявила в международный розыск за проведение незаконных археологических исследований в оккупированном Крыму.
- Украина подала в Польшу запрос на экстрадицию задержанного российского археолога
- Прокуроры окружного суда в Варшаве поддержали экстрадицию в Украину российского археолога Александра Б., которого разыскивают по подозрению в незаконных археологических работах на территории временно оккупированного Крыма.
2. дочитайте новину до кінця і знайдете відповідь
А релігію захоплювати не прийшлось, бо псевдо-православна РПЦ/КГБ/ФСБ стала генератором і модератором нацистських ідей рашизму на пітьмі.
а **** вы москали думали . только вы можете ? в такую игру можно играть и вдвоем