Новости Россияне воруют артефакты из Крыма
698 7

РФ вызвала посла Польши из-за задержания российского археолога: "Откровенно политизированный и спекулятивный характер преследования"

В Польше задержали российского археолога

Россия вызвала посла Польши, чтобы выразить протест в связи с задержанием российского археолога Александра Бутягина и предостеречь Варшаву от его возможной экстрадиции в Украину.

Об этом сообщает российское Министерство иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.

Посол Польши Кшиштоф Краевский был вызван для вручения ноты протеста в связи с задержанием гражданина РФ Александра Бутягина, которого Украина обвиняет в незаконных археологических раскопках и хищении исторических артефактов во временно оккупированном Крыму.

В МИД РФ заявили, что во время разговора обратили внимание на, по их словам, "абсурдный характер" обвинений, выдвинутых Бутягину "киевским режимом". 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Варшавский суд продлил арест российского археолога Бутягина до 4 марта

"Откровенно политизированный и спекулятивный характер преследования российского ученого со стороны Украины подчеркивает и то, что украинский запрос по линии Интерпола реализован не был, а А.М.Бутягин непосредственно перед арестом в Польше беспрепятственно посетил ряд европейских государств", - говорится в заявлении МИД РФ.

Россия требует немедленного освобождения Бутягина и "отказа от его передачи в руки карательной машины киевского режима".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Польше поддержали экстрадицию в Украину российского археолога, задержанного за работу в оккупированном Крыму, - СМИ

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина подала в Польшу запрос на экстрадицию задержанного российского археолога, - СМИ

археолог (184) Польша (9117) россия (98667)
Сподіваюсь Україна вже запросила екстрадиції свого громадянина? Є питання до цього археолога.
13.01.2026 11:36 Ответить
1. він не "свій громадянин". Він кацап.
2. дочитайте новину до кінця і знайдете відповідь
13.01.2026 11:38 Ответить
Цікаво, передадуть поляки його після йього чи засцуть?
13.01.2026 11:36 Ответить
нехай ідуть в польський суд і захищають цього чорного археолога, нехай вчергове суспільство побачить, що вони окупанти
13.01.2026 11:38 Ответить
Рашизм на пітьмі захопив все: економіку й науку, освіту, культуру і спорт, усі суспільні відносини.
А релігію захоплювати не прийшлось, бо псевдо-православна РПЦ/КГБ/ФСБ стала генератором і модератором нацистських ідей рашизму на пітьмі.

13.01.2026 12:04 Ответить
"Откровенно политизированный и спекулятивный характер преследования"
а **** вы москали думали . только вы можете ? в такую игру можно играть и вдвоем
13.01.2026 12:09 Ответить
Тоб то, Параша обурена шо затримали грабіжника та мородера?
