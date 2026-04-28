Польща відпустила археолога Бутягіна під час обміну з РФ: Україна просила його екстрадиції

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що під час обміну з РФ Варшава відпустила російського археолога Олександра Бутягіна, екстрадиції якого вимагала Україна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rzeczpospolita.

На запитання про те, кого відпустила Польща у межах обміну ув'язненими, Сікорський зауважив, що серед цих людей – російський археолог Бутягін, екстрадиції якого очікувала Україна.

"Один з тих, кого ми обміняли – російський історик, який був у процесі екстрадиції до України", – повідомив він.

За даними російського агентства "Интерфакс", ФСБ повідомила про обмін археолога Олександра Бутягіна та дружини російського військового з Придністров'я на двох кадрових офіцерів молдавської спецслужби.

Також до Польщі повернувся активіст польської громади у Білорусі Анджей Почобут, який багато років провів за ґратами за надуманими звинуваченнями. Обмін ув'язненими відбувся за сприяння адміністрації Трампа.

Нагадаємо, у березні суд Польщі погодив екстрадицію до України російського археолога Олександра Бутягіна, завідувача сектору "Державного Ермітажу".

Генпрокурор Руслан Кравченко зазначав, що ідеться про перший випадок, коли український запит про видачу громадянина РФ отримує таку судову оцінку. І це прецедент.

