Польща відпустила археолога Бутягіна під час обміну з РФ: Україна просила його екстрадиції

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що під час обміну з РФ Варшава відпустила російського археолога Олександра Бутягіна, екстрадиції якого вимагала Україна. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rzeczpospolita.

 На запитання про те, кого відпустила Польща у межах обміну ув'язненими, Сікорський зауважив, що серед цих людей – російський археолог Бутягін, екстрадиції якого очікувала Україна.

"Один з тих, кого ми обміняли – російський історик, який був у процесі екстрадиції до України", – повідомив він.

За даними російського агентства "Интерфакс", ФСБ повідомила про обмін археолога Олександра Бутягіна та дружини російського військового з Придністров'я на двох кадрових офіцерів молдавської спецслужби.

Також до Польщі повернувся активіст польської громади у Білорусі Анджей Почобут, який багато років провів за ґратами за надуманими звинуваченнями. Обмін ув'язненими відбувся за сприяння адміністрації Трампа.

Нагадаємо, у березні суд Польщі погодив екстрадицію до України російського археолога Олександра Бутягіна, завідувача сектору "Державного Ермітажу".

Генпрокурор Руслан Кравченко зазначав, що ідеться про перший випадок, коли український запит про видачу громадянина РФ отримує таку судову оцінку. І це прецедент.

обмін Польща екстрадиція Бутягін Олександр
Топ коментарі
+15
Ще одні ,,партнерчики".....
28.04.2026 15:43 Відповісти
+15
Після Цемаха(хто не пам'ятає збив Боїнг), якого щоб дістати з Донецька,положили спец.призначинців, а потім обміняли на чеченця, у той самий час, коли його прохали екстрадіювати до Нідерландів, де він був би головним свідком. Накуй нікому непотрібний археолог, щоб показуху зробити. А реально самі в лайні, а показують на інших. Або хрестик знімайте, або труси натягуйте.
28.04.2026 15:56 Відповісти
+12
У зовнішній політиці програш по всім напрямкам... Лише ЗЕлене лайно катають світами за грубі гроші з держбюджету. При Пороху кожен українець міг вільно мандрувати куди хотів, а тепер замість всіх українців і за гроші українців мандрує лише зеленський та його кагал. Ну хіба не країна мрій зеленського???
28.04.2026 16:00 Відповісти
цей т.зв. "археолог" вчинив злочин проти Держави Україна, а НЕ перед Реччю Посполитою.
а отже, Польща НЕ своїм товаром торгує !

.
28.04.2026 16:05 Відповісти
За то Туск заявляет чт Украина сделает для польши орду дронов и поделится опытом ьесплатно, который Украина получает кровью своих защитников и мирняка.. Туск,Сикорский и нарід польщі хорошие, то Навроцкий все гадит
28.04.2026 16:38 Відповісти
Маємо те що маємо. Просиш оцих всіх х.є.о.і.в та п.д.р.с.в , а вони ліплять "покер-фейс" і роблять своє. Висновки? Плювати їм на Україну. І Україні повинно бути плювати на всю цю погань. Доїти їх на гроші та зброю. Та "дурня вмикати".
28.04.2026 15:54 Відповісти
Україна власноруч, тобто, руками найвеличнішого лідора, відпустила ключового свідка
в справі збиття голандського борта Цемаха.
Очевидно, у Зе був свій інтерес.
То чому дивуватись, що у поляків був свій інтерес в цьому обміні?
Ви б так не заганялись, із "плюванням". Мое прилетіти у відповідь.
Це лише політика.
28.04.2026 16:31 Відповісти
Бардзо дзенкує
28.04.2026 16:00 Відповісти
"на двох кадрових офіцерів молдавської спецслужби"

яке суче діло полякам до молдавських офіцерів?
Як завжди показали своє рило.

пропоную міняти рештки дохлих пшецьких колонізаторів з Волині на зброю або гроші. Бізнес так бізнес - нічого особистого.
28.04.2026 16:00 Відповісти
Поляки ніби злякалися своєї хоробрості і поспішили поміняти на кого попало.
28.04.2026 16:19 Відповісти
Фактично кацапам, щоб повертати своїх агентів та злочинців достатньо лише регулярно захоплювати заручників з потрібним громадянством. А на Заході будуть "героїчно" проводити подібні обміни.
28.04.2026 16:03 Відповісти
У відповідь, Україна має екстрадувати польських археологів з Волині.
28.04.2026 16:09 Відповісти
туда ж, куда й цього бутягіна !

себто, в рашку !

.
28.04.2026 16:13 Відповісти
Все що потрібно знати про про міжнародні закони і ваш євросоюз.
28.04.2026 16:18 Відповісти
Та все правильно зробили поляки-- рівні поважають рівних. Вибрали жабу зелену-- те і маємо.
28.04.2026 16:26 Відповісти
рівні поважають рівних... Прямо як на дикому заході? А наївно думав що зараз 21 століття і що закон один для всіх, і для слабих і для сильних. А ти виявляється в Гевропі на ножах силами міряєтесь як в 16-ому столітті? Ось тому на*****ю я вертів ваш Гейросоюз.
28.04.2026 16:33 Відповісти
Раніше люди не були такими дикими. У 21-му столітті слабкість це фактично гарантована смерть.
28.04.2026 16:54 Відповісти
Тупість така цікава річ . рівні поважають рівних... -- НЕ слабих або сильних, а РІВНИХ. Вибрали жабу і зробили з сильної УКРАЇНИ слабку державу. І царювання жабозелених веде Україну до знищення.
28.04.2026 21:55 Відповісти
Звичайно вона його відпустила. Там і не могло бути іншого результату. Це абсолютно політична справа.
28.04.2026 17:14 Відповісти
Можете бути певними, ляхи так само легко і українців здадуть рашистам коли ми будемо їм не потрібні або коли мине загроза для польщі від Сосії. Україні ж потрібно полагатися тільки на себе і на свій народ. А також розвивати свій ''моссад''. Ми ж хотіли по закону і попробували по закону. Що з того вийшло всі побачили в якій сраці всі ці закони? Тому потрібно знищити цього виродка вже фізично без суду і слідства.
28.04.2026 17:59 Відповісти
З архіву. Україні потрібен диктатор -- ДИКТАТОР ПРАВА! Поліцейський зупинив авто з порушенням закону -- звільнення з обнуленням трудового стажу за період так званої служби та забороною йому та ВСІМ його родичам ВЗАГАЛІ ДОВІЧНО публічні посади та навчання в будь яких учбових закладах. ТАКА практика має бути до ВСІХ ПУБЛІЧНИХ ОСІБ. Стосовно бізнесу-- ПОДАТКИ МАЮТЬ ПЛАТИТИ ВСІ. За ЗРАДУ та КОРУПЦІЙНІ ДІЇ -- розстріл, але спочатку розстріл ВСІХ РОДИЧІВ , ПОЧИНАЮЧИ з правнуків і закінчуючи батьками, з конфіскацією ВСЬОГО майна корупціонера та зрадника та їх родичів.
Це і є ознаки рівності.
28.04.2026 22:00 Відповісти
 
 