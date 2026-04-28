Польща відпустила археолога Бутягіна під час обміну з РФ: Україна просила його екстрадиції
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що під час обміну з РФ Варшава відпустила російського археолога Олександра Бутягіна, екстрадиції якого вимагала Україна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rzeczpospolita.
На запитання про те, кого відпустила Польща у межах обміну ув'язненими, Сікорський зауважив, що серед цих людей – російський археолог Бутягін, екстрадиції якого очікувала Україна.
"Один з тих, кого ми обміняли – російський історик, який був у процесі екстрадиції до України", – повідомив він.
За даними російського агентства "Интерфакс", ФСБ повідомила про обмін археолога Олександра Бутягіна та дружини російського військового з Придністров'я на двох кадрових офіцерів молдавської спецслужби.
Також до Польщі повернувся активіст польської громади у Білорусі Анджей Почобут, який багато років провів за ґратами за надуманими звинуваченнями. Обмін ув'язненими відбувся за сприяння адміністрації Трампа.
Нагадаємо, у березні суд Польщі погодив екстрадицію до України російського археолога Олександра Бутягіна, завідувача сектору "Державного Ермітажу".
Генпрокурор Руслан Кравченко зазначав, що ідеться про перший випадок, коли український запит про видачу громадянина РФ отримує таку судову оцінку. І це прецедент.
Що передувало?
- У листопаді 2024 року Служба безпеки спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала доказову базу на громадянина РФ, який розграбовує українську культурну спадщину в тимчасово окупованому Криму. За оцінками експертів, Україні завдано збитків на понад 200 млн грн. Повідомлено про підозру археологу російського "Державного Ермітажу".
- 11 грудня 2025 року, стало відомо, що у Польщі затримали відомого російського археолога, працівника Ермітажу Олександра Бутягіна, якого Україна оголосила в міжнародний розшук за проведення незаконних археологічних досліджень в окупованому Криму.
- Україна подала до Польщі запит на екстрадицію затриманого російського археолога
- Прокурори окружного суду у Варшаві підтримали екстрадицію до України російського археолога Александра Б., якого розшукують за підозрою в незаконних археологічних роботах на території тимчасово окупованого Криму.
- 18 березня Окружний суд Варшави схвалив екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна до України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а отже, Польща НЕ своїм товаром торгує !
в справі збиття голандського борта Цемаха.
Очевидно, у Зе був свій інтерес.
То чому дивуватись, що у поляків був свій інтерес в цьому обміні?
Ви б так не заганялись, із "плюванням". Мое прилетіти у відповідь.
Це лише політика.
яке суче діло полякам до молдавських офіцерів?
Як завжди показали своє рило.
себто, в рашку !
Це і є ознаки рівності.