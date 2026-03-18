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Рішення польського суду щодо Бутягіна: перший успішний кейс екстрадиції громадянина РФ на запит України, - Кравченко

Прецедент: суд Польщі дозволив видати Україні російського археолога

Суд Польщі погодив екстрадицію до України російського археолога Олександра Бутягіна, завідувача сектору "Державного Ермітажу".

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перший випадок

Йдеться про перший випадок, коли український запит про видачу громадянина рф отримує таку судову оцінку. І це прецедент.

Як діяв Бутягін

Після окупації Криму Бутягін роками організовував і проводив незаконні археологічні розкопки на об’єкті національного значення "Стародавнє місто Мірмекій".

Під прикриттям так званих "експедицій" фактично об’єкт культурної спадщини розкопували, руйнували і частково знищили. Збитки складають понад 200 млн грн.

Також читайте: Польський суд схвалив екстрадицію російського археолога Бутягіна до України

"Діяльність Бутягіна – це спроба переписати історію, привласнити українську спадщину та легітимізувати окупацію через "науку". Росіяни, причетні до злочинів проти України, не мають права вільно подорожувати Європою, читати лекції чи хизуватися краденими здобутками", - наголосив Кравченко.

Генпрокурор подякував польським колегам

"Вдячний польським колегам за принципову позицію і професійну співпрацю. Так працює право між державами, які поважають закон. Розуміємо, що це лише один із етапів процедури. Не маємо жодних сумнівів, що захист буде використовувати всі можливі інструменти, включно з апеляційним переглядом і рішенням компетентних органів Польщі", - зауважив він.

"Українська сторона готова до подальшої правової роботи і впевнена у своїй позиції. Для нас принципово, щоб усі особи, причетні до злочинів проти України понесли відповідальність", - наголосив Кравченко.

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Що передувало?

Читайте: РФ викликала посла Польщі через затримання російського археолога: "Відверто політизований і спекулятивний характер переслідування"

Автор: 

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