Рішення польського суду щодо Бутягіна: перший успішний кейс екстрадиції громадянина РФ на запит України, - Кравченко
Суд Польщі погодив екстрадицію до України російського археолога Олександра Бутягіна, завідувача сектору "Державного Ермітажу".
Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Перший випадок
Йдеться про перший випадок, коли український запит про видачу громадянина рф отримує таку судову оцінку. І це прецедент.
Як діяв Бутягін
Після окупації Криму Бутягін роками організовував і проводив незаконні археологічні розкопки на об’єкті національного значення "Стародавнє місто Мірмекій".
Під прикриттям так званих "експедицій" фактично об’єкт культурної спадщини розкопували, руйнували і частково знищили. Збитки складають понад 200 млн грн.
"Діяльність Бутягіна – це спроба переписати історію, привласнити українську спадщину та легітимізувати окупацію через "науку". Росіяни, причетні до злочинів проти України, не мають права вільно подорожувати Європою, читати лекції чи хизуватися краденими здобутками", - наголосив Кравченко.
Генпрокурор подякував польським колегам
"Вдячний польським колегам за принципову позицію і професійну співпрацю. Так працює право між державами, які поважають закон. Розуміємо, що це лише один із етапів процедури. Не маємо жодних сумнівів, що захист буде використовувати всі можливі інструменти, включно з апеляційним переглядом і рішенням компетентних органів Польщі", - зауважив він.
"Українська сторона готова до подальшої правової роботи і впевнена у своїй позиції. Для нас принципово, щоб усі особи, причетні до злочинів проти України понесли відповідальність", - наголосив Кравченко.
Що передувало?
- У листопаді 2024 року Служба безпеки спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала доказову базу на громадянина РФ, який розграбовує українську культурну спадщину в тимчасово окупованому Криму. За оцінками експертів, Україні завдано збитків на понад 200 млн грн. Повідомлено про підозру археологу російського "Державного Ермітажу".
- 11 грудня 2025 року, стало відомо, що у Польщі затримали відомого російського археолога, працівника Ермітажу Олександра Бутягіна, якого Україна оголосила в міжнародний розшук за проведення незаконних археологічних досліджень в окупованому Криму.
- Україна подала до Польщі запит на екстрадицію затриманого російського археолога
- Прокурори окружного суду у Варшаві підтримали екстрадицію до України російського археолога Александра Б., якого розшукують за підозрою в незаконних археологічних роботах на території тимчасово окупованого Криму.
- 18 березня Окружний суд Варшави схвалив екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна до України.
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