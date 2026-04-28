2 087

Україна наполягала на екстрадиції археолога Бутягіна для притягнення його до відповідальності, - Офіс Генпрокурора

Польща віддала Бутягіна Росії: що кажуть в Офісі Генпрокурора?

Українська сторона послідовно наполягала на екстрадиції громадянина РФ Бутягіна для притягнення його до кримінальної відповідальності в Україні.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила очільниця пресслужби Офісу Генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

Подробиці

Йдеться про провадження щодо незаконних археологічних робіт та вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованого Криму.

Під час розгляду запиту компетентні органи Республіки Польща надали належну оцінку матеріалам української сторони та визнали їх достатніми для вирішення питання про видачу особи Україні.

Подальше рішення щодо Бутягіна було ухвалене в контексті міжнародних домовленостей, пов’язаних з обміном утримуваними особами.

"Офіс Генерального прокурора й надалі використовуватиме всі національні та міжнародні механізми для притягнення зазначеної особи до відповідальності за вчинення злочинів проти України та її культурної спадщини", - додала вона.

Читайте: Свириденко анонсувала підписання угоди про спільний контроль на кордоні з Польщею

Що передувало?

Також читайте: З Німеччини екстрадували організатора схеми із зерном на 13,4 млн грн

І взагалі після такого хай ще хтось нам там щось похрюкає про якісь міжнародні норми права, про Інтерпол та інші європейські конвенції з протидії злочинності.
Яке відношення мав той русак до Польщі? Вони що його в бою в полон захопили? Ні. Вони його затримали тому що ми подали його в міжнародний розшук. Отже мали видати нам. Але вирішили порішати питання із шановними свинособачими партнерами за наш рахунок. Уйобки лицемірні, гнилота пшецька.
28.04.2026 16:06 Відповісти
Друзів немає. Є ситуативні партнери.
28.04.2026 16:09 Відповісти
Наполягали, наполягали, та не винаполягали
28.04.2026 16:02 Відповісти
28.04.2026 16:06 Відповісти
Друзів немає. Є ситуативні партнери.
28.04.2026 16:09 Відповісти
Є просто мудрий наріт .
28.04.2026 16:21 Відповісти
Що ти скажеш про Цьомаха?Роздмухала трагедію про якогось археолога тупа зелена ботва
28.04.2026 16:20 Відповісти
Цемаха громадянин України, якого було захоплено в полон воїнами ЗСУ і обміняно на інших українців. Це був не надто раціональний обмін з точки зору інтересів України але ми мале повне право робити із ним все що нам заманеться.
28.04.2026 16:32 Відповісти
Я тобі дебілу елітном нагадаю!Його вимагали видати Нідерланди,проте потужний обміном його заховав!По твоїй логіці ідіота,які питання до Польщі?
28.04.2026 17:47 Відповісти
Проводили спецоперацію,який полон,придурок ти .
28.04.2026 17:48 Відповісти
Звання дебіла ти підтвердив вчергове .Тепер ти елітний дебіл
28.04.2026 17:49 Відповісти
Кинули Україну. Вчергове. Далі що? Не трєба скігліті, а кидати через х#й у відповідь.
28.04.2026 16:07 Відповісти
ну ми ж не такі як вони . ми ж благородні Дартаньяни
28.04.2026 16:17 Відповісти
Добре хоч, що кримське золото голландці на молдаван не зміняли..
28.04.2026 16:16 Відповісти
Голандці не поляки. Там інший менталітет. Хоча...тепер поняття законів і моралі відносне у всьому і всюди.
28.04.2026 16:21 Відповісти
Верховенство права по-польські
28.04.2026 16:45 Відповісти
Російського археолога Олександра Бутягіна, якого затримали у Польщі та готували до екстрадиції в Україну, обміняли на польського журналіста та активіста https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%8F+%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B0&mstk=AUtExfCIRZENy8Xi1L6SJQW4sn6CuUQu-YQ4VTHLP-ci9caK56JJwzITwe6Upg0cxHO88jvQjNwk4NztpfMRjyUptWWzCgIqpKA8hz0TZMHnfjFN3niBprkgFNafjZ41zgUG9aloMi1gmXd08XkUlIFhVhAL_J62mk32yiygKMM6mtTCSE8&csui=3&ved=2ahUKEwie_saa6pCUAxVVKRAIHUSlA6AQgK4QegQIARAB Анджея Почобута, який перебував у білоруській в'язниці.
28.04.2026 18:42 Відповісти
Відпустила? А чого немає польського судового вироку про стягнення 200 мільонів збитків ??!!!
28.04.2026 18:50 Відповісти
 
 