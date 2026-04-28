Україна наполягала на екстрадиції археолога Бутягіна для притягнення його до відповідальності, - Офіс Генпрокурора
Українська сторона послідовно наполягала на екстрадиції громадянина РФ Бутягіна для притягнення його до кримінальної відповідальності в Україні.
Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила очільниця пресслужби Офісу Генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.
Йдеться про провадження щодо незаконних археологічних робіт та вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованого Криму.
Під час розгляду запиту компетентні органи Республіки Польща надали належну оцінку матеріалам української сторони та визнали їх достатніми для вирішення питання про видачу особи Україні.
Подальше рішення щодо Бутягіна було ухвалене в контексті міжнародних домовленостей, пов’язаних з обміном утримуваними особами.
"Офіс Генерального прокурора й надалі використовуватиме всі національні та міжнародні механізми для притягнення зазначеної особи до відповідальності за вчинення злочинів проти України та її культурної спадщини", - додала вона.
Що передувало?
- У листопаді 2024 року Служба безпеки спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала доказову базу на громадянина РФ, який розграбовує українську культурну спадщину в тимчасово окупованому Криму. За оцінками експертів, Україні завдано збитків на понад 200 млн грн. Повідомлено про підозру археологу російського "Державного Ермітажу".
- 11 грудня 2025 року, стало відомо, що у Польщі затримали відомого російського археолога, працівника Ермітажу Олександра Бутягіна, якого Україна оголосила в міжнародний розшук за проведення незаконних археологічних досліджень в окупованому Криму.
- Україна подала до Польщі запит на екстрадицію затриманого російського археолога
- Прокурори окружного суду у Варшаві підтримали екстрадицію до України російського археолога Александра Б., якого розшукують за підозрою в незаконних археологічних роботах на території тимчасово окупованого Криму.
- 18 березня Окружний суд Варшави схвалив екстрадицію російського археолога Олександра Бутягіна до України.
- 28 квітня 2026 року стало відомо, що Польща відпустила археолога Бутягіна під час обміну з РФ.
Яке відношення мав той русак до Польщі? Вони що його в бою в полон захопили? Ні. Вони його затримали тому що ми подали його в міжнародний розшук. Отже мали видати нам. Але вирішили порішати питання із шановними свинособачими партнерами за наш рахунок. Уйобки лицемірні, гнилота пшецька.