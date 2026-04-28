Україна наполягала на екстрадиції археолога Бутягіна для притягнення його до відповідальності, - Офіс Генпрокурора

Українська сторона послідовно наполягала на екстрадиції громадянина РФ Бутягіна для притягнення його до кримінальної відповідальності в Україні.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявила очільниця пресслужби Офісу Генпрокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Йдеться про провадження щодо незаконних археологічних робіт та вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованого Криму.

Під час розгляду запиту компетентні органи Республіки Польща надали належну оцінку матеріалам української сторони та визнали їх достатніми для вирішення питання про видачу особи Україні.

Подальше рішення щодо Бутягіна було ухвалене в контексті міжнародних домовленостей, пов’язаних з обміном утримуваними особами.

"Офіс Генерального прокурора й надалі використовуватиме всі національні та міжнародні механізми для притягнення зазначеної особи до відповідальності за вчинення злочинів проти України та її культурної спадщини", - додала вона.

Що передувало?

