Уже 49 країн налічує Коаліція з повернення викрадених РФ українських дітей

До Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, викрадених Росією, вже приєдналися 49 держав, серед останніх - Кіпр, Швейцарія, Монако та Панама.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Європейську правду", про це заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, яка співголовує на засіданні Коаліції 11 травня.

Що відомо

"Коаліція за повернення українських дітей була корисною, оскільки вона привернула міжнародну увагу до проблеми, про яку Росія хоче, щоб світ забув. Зараз у нас 49 членів. Фактично, з моменту останньої зустрічі високого рівня приєдналися Кіпр, Швейцарія, Монако, Панама та Парламентська асамблея ОБСЄ", – розповіла Ананд.

За її словами, збільшення кількості членів коаліції – "це ознака того, що все більше країн вважають абсолютно неприйнятним, як і Канада, те, що Росія викрадає українських дітей, індоктринує українських дітей і відмовляється повертати цих дітей їхнім сім’ям".

Що передувало

Сьогодні, 11 травня, Велика Британія запровадила санкції щодо 85 осіб та організацій, причетних до депортації, індоктринації та мілітаризації українських дітей. Також санкції торкнулися осіб, причетних до нещодавніх спроб втрутитися у майбутні вибори у Вірменії.

Крім того, сьогодні Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 23 фізичних і юридичних осіб, які відповідальні за викрадення та депортацію українських дітей.

Своєю чергою Канада оголосила про розширення санкцій проти осіб та організацій, які причетні до викрадення та депортації українських дітей.

