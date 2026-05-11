УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12151 відвідувач онлайн
Новини Міжнародна коаліція за повернення українських дітей
374 2

Уже 49 країн налічує Коаліція з повернення викрадених РФ українських дітей

Коаліція з повернення українських дітей

До Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, викрадених Росією, вже приєдналися 49 держав, серед останніх - Кіпр, Швейцарія, Монако та Панама.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Європейську правду", про це заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд, яка співголовує на засіданні Коаліції 11 травня.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

"Коаліція за повернення українських дітей була корисною, оскільки вона привернула міжнародну увагу до проблеми, про яку Росія хоче, щоб світ забув. Зараз у нас 49 членів. Фактично, з моменту останньої зустрічі високого рівня приєдналися Кіпр, Швейцарія, Монако, Панама та Парламентська асамблея ОБСЄ", – розповіла Ананд.

За її словами, збільшення кількості членів коаліції – "це ознака того, що все більше країн вважають абсолютно неприйнятним, як і Канада, те, що Росія викрадає українських дітей, індоктринує українських дітей і відмовляється повертати цих дітей їхнім сім’ям".

Також читайте: Іспанія закликала Росію повернути викрадених українських дітей

Що передувало

Також читайте: В ОБСЄ призначили спецпредставницю з питань викрадення українських дітей

Автор: 

діти (5521) коаліція (419)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
але, дітей ніхто і не збирається повертати.
лєвакі пацифісти такі потужні......
показати весь коментар
11.05.2026 20:04 Відповісти
у й що вони роблять, ті 49 держав? висловлюють глибоке занепокоєння?
показати весь коментар
11.05.2026 21:00 Відповісти
 
 