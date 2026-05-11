Киев хочет договориться о "аэропортном перемирии" с Россией при участии ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил Европейскому союзу помочь в достижении договоренности о взаимном отказе от ударов по аэропортам Украины и России.

Об этом говорится в материале Politico, на который ссылается Цензор.НЕТ.

Эту инициативу он озвучил во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. По словам Сибиги, Украине может понадобиться более активная роль Европы в переговорном процессе, поскольку переговоры с участием США продвигаются медленно, а Россия не демонстрирует готовности к более широкому прекращению войны.

Министр пояснил, что речь идет о так называемом "аэропортовом перемирии". В его рамках стороны могли бы воздержаться от атак на авиационную инфраструктуру.

Идея перемирия для авиации

По словам главы МИД, Россия также может быть заинтересована в таком формате. Это связано с тем, что крупные российские аэропорты все чаще становятся целями украинских ударов.

Сибига предположил, что европейские партнеры могут создать отдельную платформу или специальную группу для обсуждения этой инициативы. Он добавил, что президент Украины уже поднимал этот вопрос во время бесед с некоторыми европейскими лидерами.

Роль Европы в переговорах

Глава МИД подчеркнул, что Украина не предлагает Европейскому Союзу заменить Соединенные Штаты в переговорах. Речь идет лишь о дополнительном направлении работы.

"Это должно быть дополняющее направление — не вместо и не альтернатива", — отметил Сибига.

Он также подчеркнул, что Европа должна действовать согласованно и выступать единой позицией в вопросах безопасности.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина закрыла воздушное пространство для гражданской авиации. Регулярные рейсы не выполняются до сих пор.

В то же время украинские власти уже работают над планами возобновления полетов после открытия неба. Для этого создана специальная рабочая группа, которая готовит поэтапный запуск авиасообщения и меры безопасности.

