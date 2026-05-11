Киев хочет договориться о "аэропортном перемирии" с Россией при участии ЕС

Сибига предложил аэропортное перемирие с Россией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил Европейскому союзу помочь в достижении договоренности о взаимном отказе от ударов по аэропортам Украины и России.

Об этом говорится в материале Politico, на который ссылается Цензор.НЕТ.

Эту инициативу он озвучил во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе. По словам Сибиги, Украине может понадобиться более активная роль Европы в переговорном процессе, поскольку переговоры с участием США продвигаются медленно, а Россия не демонстрирует готовности к более широкому прекращению войны.

Министр пояснил, что речь идет о так называемом "аэропортовом перемирии". В его рамках стороны могли бы воздержаться от атак на авиационную инфраструктуру.

Идея перемирия для авиации

По словам главы МИД, Россия также может быть заинтересована в таком формате. Это связано с тем, что крупные российские аэропорты все чаще становятся целями украинских ударов.

Сибига предположил, что европейские партнеры могут создать отдельную платформу или специальную группу для обсуждения этой инициативы. Он добавил, что президент Украины уже поднимал этот вопрос во время бесед с некоторыми европейскими лидерами.

Роль Европы в переговорах

Глава МИД подчеркнул, что Украина не предлагает Европейскому Союзу заменить Соединенные Штаты в переговорах. Речь идет лишь о дополнительном направлении работы.

"Это должно быть дополняющее направление — не вместо и не альтернатива", — отметил Сибига.

Он также подчеркнул, что Европа должна действовать согласованно и выступать единой позицией в вопросах безопасности.

  • Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина закрыла воздушное пространство для гражданской авиации. Регулярные рейсы не выполняются до сих пор.
  • В то же время украинские власти уже работают над планами возобновления полетов после открытия неба. Для этого создана специальная рабочая группа, которая готовит поэтапный запуск авиасообщения и меры безопасности.

+13
мзс очолює хто, ідіот чи дебіл, яке "аеропортове перемир'я". , мало людей загинуло ?
показать весь комментарий
11.05.2026 23:58 Ответить
+13
Просто зацініть рівень цинізму цієї мразоти:

«За словами очільника МЗС, Росія також може бути зацікавлена у такому форматі. Це пов'язано з тим, що великі російські аеропорти все частіше стають цілями українських ударів.»
показать весь комментарий
12.05.2026 00:00 Ответить
+12
а шо зеленний 🤡 торчок вже смугу готує на виліт до Лондону ...назавжди ?
показать весь комментарий
11.05.2026 23:54 Ответить
показать весь комментарий
Мафія та ухилянти змучились від війни, хочуть жити звичайним життям. Жодна авіакомпанія не буде літати в Україну, а приватні літаки олігархів та бидло-еліти полетять! Всіх на фронт, бронь відмінити! Вони оху*ли!
показать весь комментарий
12.05.2026 01:56 Ответить
Зелі надоїло мотатись в особистому поїзді. У нього літаки є. Де обладнав ігровий салон.
показать весь комментарий
11.05.2026 23:56 Ответить
А можна перемир'я місиото-будинкове, аби людей не вбивати і міста не руйнувати?😡😡😡😡

Нах....аеропотне? Народ, що вільний куди летіти?
показать весь комментарий
11.05.2026 23:56 Ответить
так, наприклад пенси, жінки та діти
показать весь комментарий
12.05.2026 01:01 Ответить
Які пенси? Які жінки та діти?
Напишіть.прізвища цих династій, бо у простих людей немає таких грошей.
показать весь комментарий
12.05.2026 06:43 Ответить
Місто-будинкове

Чи у династії з домами все супер тому їх це не цікавить?!'
бл😡дота😡😡😡
показать весь комментарий
12.05.2026 09:51 Ответить
які "бабки і мімо касси" -нільзя біть по аєропортам, гуманізм і др... одні по підвалах ховаються, іншим треба бабки іф комфорт, мразі!
показать весь комментарий
11.05.2026 23:57 Ответить
Лижі будуть мазати? Чи на курорти щоб зручніше літати? Класно так, депутати на Мальдіви, Сейшели, а вам бусик і окопи!
показать весь комментарий
11.05.2026 23:58 Ответить
показать весь комментарий
Ви ж бачите реінкарнація Сивохи. КВК керує країною, а КВК ФСБ/КДБ. Короче замкнуте кодло коло 😸
показать весь комментарий
12.05.2026 00:05 Ответить
показать весь комментарий
Піклується про русотуристів, щоб ті не спали на підлозі аеропортів, чи то я його не так зрозумів?

https://www.instagram.com/reel/DYEqkvsMBx_/ У РФ на тлі масованої атаки безпілотників тимчасово обмежили роботу низки аеропортів, через що сотні рейсів затримали або скасували, а пасажири були змушені ночувати в терміналах.
показать весь комментарий
12.05.2026 00:21 Ответить
Що за херня? Я б зрозумів у разі використання наших аеропортів під обстрілом ворога. Тому є якийсь сенс пообіцяти ворогу і взяти обіцянку з нього. Але ми НЕ користуємось. Тому маємо можливість перешкоджати роботу ворожих авіакомпаній без відповіді.
показать весь комментарий
12.05.2026 00:02 Ответить
хтось мені може пояснити. 4й рік війни їх аеропорти недоторкані... ЧОМУ??? чому вони досі спокійно літають!?
показать весь комментарий
12.05.2026 01:02 Ответить
Бо, асфальт не літає, та й кооперативом династія не так просто в..їбати по аеропорту, там дизайнерські ремонти а кругом підарських аеропортів ппо 😃
показать весь комментарий
12.05.2026 09:25 Ответить
Устал Владімір Ссанич на поєздє, устал бєдняга 😸
показать весь комментарий
12.05.2026 00:03 Ответить
Жодна адекватна авіакомпанія не відправить до нас свої літаки поки повітряний простір не буде повністю безпечний, а це не наразі неможливо так само як і припинення війни.
показать весь комментарий
12.05.2026 00:03 Ответить
Тільки знайшов ,,відповідність,,- Ми не будемо стріляти по російских експортних нафтотерміналах, а вони не будуть стріляти по наших. Дуже схоже.
показать весь комментарий
12.05.2026 00:06 Ответить
Ти диви як прирекло ...
дЄрьмака треба терміново евакуювати?
показать весь комментарий
12.05.2026 00:07 Ответить
* припекло )
показать весь комментарий
12.05.2026 00:08 Ответить
Ну і як та чим буде гарантовано що аеропортам від кацапів не прилетить? Чи це типу "до першого збитого"? Якась наївна маячня 🤔
показать весь комментарий
12.05.2026 00:07 Ответить
Так війна стане ще більш комфортною для так званих еліт і може продовжуватися безкінечно якщо завозити пакистанців замість місцевих аборигенів. Оманський робить свою роботу на відмінно.
П.С на Гітлера було здійснено 13 замахів на Прутіна нуль. ДумайТе.
показать весь комментарий
12.05.2026 00:11 Ответить
У вас сама суть цієї пропозиції - КОМФОРНН ЖИТТЯ ЄЛІТИ ДИНАСТІЙ І МІНДИЧІВ під час війни для українців.
показать весь комментарий
12.05.2026 07:42 Ответить
Ти спочатку розхерач всі кацапські аеропорти, а потім домовляйся, інакше буде така ж ×ерня, як з енергетикою.
показать весь комментарий
12.05.2026 00:22 Ответить
якщо впаде їх літак, смороду буде на весь світ
показать весь комментарий
12.05.2026 01:04 Ответить
Йде війна на знищення України і українців як народу. Тому або вони нас або ми їх. Російський окупант не має сентименів до українців а просто нищить, катує, гвалтує і нищить. Вони тебе і твою сім'ю не пожаліють.
показать весь комментарий
12.05.2026 02:01 Ответить
Зебанда хоче награбоване вивозити літаками?)))
показать весь комментарий
12.05.2026 00:29 Ответить
Більшої маячні від цього сивохи я і не чув, тобто вища каста буде літати в майамі, Європу , Таїланд а ви нижча каста в окопах, захищати оцих? За що взагалі зсу прості солдати воюють?!
показать весь комментарий
12.05.2026 00:32 Ответить
крім вищої касти літати треба жінкам, дітям, пенсам, маломобільним і т.п.
показать весь комментарий
12.05.2026 01:09 Ответить
Якраз таки бідні українці мають гроші на літак...На потяг ледве назбИрують.
показать весь комментарий
12.05.2026 04:27 Ответить
Пенсам? Тим до великих зірок яких в 45 рочків у війську "не знайшлось посад"? Голосіївський стрілець із 37 років був на військовій пенсії та ніде не працював...
показать весь комментарий
12.05.2026 06:42 Ответить
Ідіоти.

Це перемир'я буде таке ж, як і всі попередні - Росія покладе на нього ***, як тільки стане нагода.

А ціною будуть життя людей, які поведуться на цю ***ню.
показать весь комментарий
12.05.2026 01:05 Ответить
ну так життя кацапів зеркально заземляться
показать весь комментарий
12.05.2026 01:11 Ответить
Нагадай де вже п'ятмй рік не літає нічого, а де вільний повітряний рух?
показать весь комментарий
12.05.2026 02:03 Ответить
ЗЄшобло намагається ще й ЄС втягнути в цю аферу.
показать весь комментарий
12.05.2026 07:48 Ответить
Прочитав про свіжу ідею ,,аеропортного перемир'я'' і ледь кавою не поперхнувся.... Це не просто оптимізм, це вже якийсь державний сюрреалізм, де логіка точно пішла кудись у безстрокову відпустку. Уявіть собі цей рівень абсурду: ми на повному серйозі обговорюємо можливість домовитися з росією - за участю ЄС, звісно, куди ж без свідків - про якусь там авіаційну безпеку. Ну це ж геніально! Це приблизно як домовлятися з термітами, щоб вони не гризли вашу шафу, поки ви в ній ховаєтеся, причому в якості гарантії терміти дають вам іхне ,,чесне слово''. І яке взагалі в біса ,,перемир'я''? Цей термін означає - що коли обидві сторони щось припиняють. Обидві !! У нас же літаки вже давно і так не літають . Що саме ми маємо "припинити"? Не літати ще сильніше?. І до того ж жодна адекватна авіакомпанія, де працюють люди з хоча б однією звивиною у голові , не відправить свій літак вартістю в $100+ мільйонів у зону бойових дій під ,,гарантії'' країни, яка за всю свою паскудну історію не дотрималася жодного свого даного слова і жодного разу не виконала своєі даноі обіцянки !!!. Невже ще історія не навчила ,що їхнє слово варте менше, ніж папір, на якому воно написане. Страховики просто перехрестяться і змінять номери телефонів, щойно почують про такий бізнес-план. Та й давайте чесно: хто там збирається літати? Чоловікам виїзд закритий, а жінки, діти й ті, у кого ще лишилися копійки, давно звикли до черг на кордоні в автобусах чи потягах, бо це і дешевше, і якось спокійніше, ніж грати в російську рулетку на висоті десяти тисяч метрів. З якого боку не глянь, це ,,перемир'я'' нам потрібне, як зайцю стоп-сигнал або п'яте колесо в телезі. Коли висуваються ідеї, які грають виключно на руку ворогу, виникає лише одне логічне питання: а хто ж автор цього "геніального" плану, хто ж той ,,світлий розум'', який підкинув таку ідею для обговорення?? Чи це просто наївність і тупість космічного масштабу, чи хтось таки дуже хоче підставити під удар залишки нашоі авіаційної інфраструктури під соусом "ми ж намагалися домовитися" ...Бо все це реально виглядає це як відверта подачка агресору під соусом ,,гуманізму''.....Бо вони хочуть і далі спокійнісенько собі літати по закордрнам в той час коли у нас лунають сирени.... Зараз ми їм почали серйозно дошкуляти далекобійними дронами , і вони заволали про аєропортне перемир'я, та й ще так хитро, що це нібито з нашого боку пропозиція....Ні , ну дійсно, хто ж міг порадити таку, м'яко кажучи, ,,оригінальну'' ідею? Це ж треба так не любити власну безпеку, щоб вигадати варіант, який працює на 100% тільки на руку ворогу.. Як казав класик у відомому фільмі: ,,Меня терзают смутные сомнения....'', бо пахне тут не авіаційним пальним, а якимось дуже знайомим і дуже неприємним ,,миролюбним'' розводом і договорняком..........Вибачаюсь, а можливо, це такий тонкий тролінг, який ми просто не зрозуміли? Бо, як кажуть: "Якщо ви хочете почути, що ви - дурень, запитайте у росії про перемир'я". Але якби там не було,- це гра, в якій ми ризикуємо всім, а росія - лише черговою своєю брехнею.....
показать весь комментарий
12.05.2026 01:59 Ответить
Не Київ, а зелена банда точка зеленського та його нова сівоха
показать весь комментарий
12.05.2026 06:15 Ответить
Зовсім вже їб*нулись???
показать весь комментарий
12.05.2026 06:31 Ответить
Ішак та його зелена банда мастять лижі, розуміючи, що потяг - не варіант.
показать весь комментарий
12.05.2026 06:42 Ответить
Сезон відпусток от от почнется,не на машині чи потязі ж до кордону їхати.
показать весь комментарий
12.05.2026 06:56 Ответить
Потягами незручно бабло вивозити, бо багато пересадок, а літаком завантажив і через 5 годин в Омані, чи де там вкрадені гроші.
показать весь комментарий
12.05.2026 06:58 Ответить
Сибіга і той хто запропонував цю ідею дураки, або просто планують здриснути поскоріше.
показать весь комментарий
12.05.2026 07:25 Ответить
Це вже треба бути ворогом або дибілом ,в нас аеропорти не працюють ще з моменту повномаштабного вторгнення ,давай зробим щоб кацапи безпечно літали.
показать весь комментарий
12.05.2026 07:46 Ответить
Мабуть він дебіл - а мабуть це просьба *****
показать весь комментарий
12.05.2026 07:58 Ответить
Історія з МН17 сабігу ничому не навчила
ДО ЧОГО ТУТ АЄРОПОРТНЕ ПЕРЕМІРЬЯ? Чи Сабіга хоче кацапам курортний сезон без проблем влаштувати
А ОДНОГО параду ІМ НЕ досі?! Хай відпрацьовують
показать весь комментарий
12.05.2026 07:57 Ответить
Чому ж не домовитися. З двох сторін представники-гешефтники. Жертвоприношення йде успішно, хуцпа діє, а гешефт це головне.
показать весь комментарий
12.05.2026 08:07 Ответить
Що за дурня?!
По-перше, усі дуже добре знають, що русня порушує будь-які договори, причому одразу. Тобто, літак майже й на дорожку не вирулить...
По-друге, коли останнім часом хтось користувався політами в Україні? У 2021-му? Чи дуже хочеться порадувати рашистів можливістю безперешкодно літати у Європу чи на Мальдіви?
По-третє, цікаво, що пропозиція прийшла саме тоді, коли стало відомо, що рашка розміщує бойові літаки на гражданських аеродромах між пасажирськими літаками. Совпадєніє?..
показать весь комментарий
12.05.2026 08:12 Ответить
***,посадити вас всіх в ті літаки і літайте,ідіоти.
показать весь комментарий
12.05.2026 08:55 Ответить
а що в Україні працює якийсь аеропорт? чи просто кацапам незручності і патрушев чмоню попросив щоб не били по аеропортах?
показать весь комментарий
12.05.2026 09:09 Ответить
 
 