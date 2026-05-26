Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: "Яка ж зухвалість – відкрито нехтувати мирними зусиллями найпотужнішої країни світу"
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "зухвалою провокацією" заяви очільника російського МЗС Сергія Лаврова, який у розмові з державним секретарем США Марко Рубіо відкрито погрожував ударами по Києву.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Реакція України
Міністр наголосив, що такі заяви є публічним підтвердженням зацікавленості Росії у подальшій ескалації та продовженні війни.
"Я це розцінюю як зухвалу провокацію. Це публічне підтвердження, чергове про зацікавленість продовжити війну з боку Росії. Це Лавров дозволяє собі публічно передавати перебіг розмови, де підтверджує, що він погрожує атаками по Києві. Для мене це дуже важко сприйняти, як таке може допускатися", - зазначив глава МЗС.
Москва ігнорує мирні зусилля Вашингтона
Сибіга наголосив, що західні партнери мають не лише видавати рекомендації своїм дипломатам щодо виїзду з Києва, а й дати Москві жорстку відповідь.
"Ми сподіваємося, що після отримання таких сигналів наші партнери дадуть твердий і жорсткий сигнал Москві: не завдавати таких ударів. Сигнали мають бути не від Москви, а до Москви. Яка ж це зухвалість — напряму інформувати країну-лідера, найпотужнішу країну у світі, про те, що ти нехтуєш їхніми мирними зусиллями, ігноруєш увесь мирний процес і плануєш удари по столиці", - зауважив дипломат.
За словами очільника відомства, росіяни мають відчути наслідки своєї безвідповідальної поведінки. Відповіддю на ці погрози мають стати додаткові пакети допомоги Україні, нові санкції, посилення ізоляції РФ та конфіскація заморожених активів агресора.
"Росію треба зупинити, а зупинити її можна лише силою, санкціями та кроками, які послаблюють їхню військову машину", - резюмував Сибіга.
Що передувало?
- 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ска яке ж воно кончене.
Вообщем, ни одно официальное лицо США на сегодня не осудило варварскую воскресную атаку России на Киев. Высказалась только заканчивающая свою миссию временный посол США в Киеве Джули Дэвис (Julie Davis), но и она не осудила Россию - она призвала не бить по гражданским и выразила сочувствие: «Ночью 24 мая Россия атаковала Киев, нанеся удары по музеям, метро, жилым домам и другим гражданским объектам, что привело к масштабным разрушениям по всему региону. Сегодня я собственными глазами увидела некоторые последствия этой атаки. Целенаправленные удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре недопустимы. Как ранее заявлял президент Трамп, эта война должна закончиться. Мы выражаем глубочайшие соболезнования всем, кого коснулась эта ужасная трагедия», - написала Дэвис.
А что Рубио, который находится с визитом в Индии и которому вчера звонил Лавров? И которого журналисты спросили о воскресном ударе России по Киеву. Вот ответ Рубио: «Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, - это напоминание о том, почему это ужасная война, которая длится дольше, чем Вторая мировая война, и ей нужно положить конец. США готовы и имеют квалификацию сделать все возможное, чтобы способствовать окончанию этой войны, и, надеюсь, такая возможность представится в какой-то момент».
Также Рубио заявил журналистам, что Россия «направила уведомление во все посольства», а не только в американское.
Что стоит за этим ответом. Как вы видите, Рубио тоже не осудил Россию. Он говорит, как Папа Римский, о двух сторонах. Перевожу его комментарий с дипломатического на человеческий: «Сергей, я всё понимаю, но пока мы ничего не можем сделать. Европа дала им (Украине) деньги, и они не хотят отдавать Донбасс. Поэтому мы приняли к сведению вашу информацию о дальнейших ударах по Киеву и посмотрим, что будет дальше. Если или когда их, то есть Украины, позиция смягчится, мы готовы снова возглавить переговорный процесс».
Рубио не идет против линии Трампа, он не противоречит. И это позиция самого адекватного по Украине члена правительства США, заметьте. Даже Рубио не может осудить Россию, так как это пойдет вразрез с позицией Трампа. Рубио не хочет побить горшки с Трампом, так как очень-очень хочет стать кандидатом в президенты от республиканцев на выборах 2028 года.
И, кстати, его акции сегодня сильно выросли по сравнению с Венсом. Так как Венс против войны с Ираном, то сегодня он не в фаворе у Трампа. Недавняя отставка главы Нацразведки Габбард, которая тоже была за Иран, показывает, насколько это опасно для карьеры..