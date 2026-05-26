Сибіга про дзвінок Лаврова Рубіо: "Яка ж зухвалість – відкрито нехтувати мирними зусиллями найпотужнішої країни світу"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав "зухвалою провокацією" заяви очільника російського МЗС Сергія Лаврова, який у розмові з державним секретарем США Марко Рубіо відкрито погрожував ударами по Києву.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Реакція України

Міністр наголосив, що такі заяви є публічним підтвердженням зацікавленості Росії у подальшій ескалації та продовженні війни.

"Я це розцінюю як зухвалу провокацію. Це публічне підтвердження, чергове про зацікавленість продовжити війну з боку Росії. Це Лавров дозволяє собі публічно передавати перебіг розмови, де підтверджує, що він погрожує атаками по Києві. Для мене це дуже важко сприйняти, як таке може допускатися", - зазначив глава МЗС.

Москва ігнорує мирні зусилля Вашингтона

Сибіга наголосив, що західні партнери мають не лише видавати рекомендації своїм дипломатам щодо виїзду з Києва, а й дати Москві жорстку відповідь.

"Ми сподіваємося, що після отримання таких сигналів наші партнери дадуть твердий і жорсткий сигнал Москві: не завдавати таких ударів. Сигнали мають бути не від Москви, а до Москви. Яка ж це зухвалість — напряму інформувати країну-лідера, найпотужнішу країну у світі, про те, що ти нехтуєш їхніми мирними зусиллями, ігноруєш увесь мирний процес і плануєш удари по столиці", - зауважив дипломат.

За словами очільника відомства, росіяни мають відчути наслідки своєї безвідповідальної поведінки. Відповіддю на ці погрози мають стати додаткові пакети допомоги Україні, нові санкції, посилення ізоляції РФ та конфіскація заморожених активів агресора.

"Росію треба зупинити, а зупинити її можна лише силою, санкціями та кроками, які послаблюють їхню військову машину", - резюмував Сибіга.

Що передувало?