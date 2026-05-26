Сибига о звонке Лаврова Рубио: "Какая же дерзость — открыто пренебрегать мирными усилиями самой могущественной страны мира"
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал "наглой провокацией" заявления главы российского МИД Сергея Лаврова, который в беседе с государственным секретарем США Марко Рубио открыто угрожал нанести удары по Киеву.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Реакция Украины
Министр подчеркнул, что такие заявления являются публичным подтверждением заинтересованности России в дальнейшей эскалации и продолжении войны.
"Я расцениваю это как дерзкую провокацию. Это публичное подтверждение, очередное, о заинтересованности продолжить войну со стороны России. Это Лавров позволяет себе публично передавать ход разговора, где подтверждает, что он угрожает атаками по Киеву. Для меня это очень трудно воспринять, как такое может допускаться", — отметил глава МИД.
Москва игнорирует мирные усилия Вашингтона
Сибига подчеркнул, что западные партнеры должны не только выдавать рекомендации своим дипломатам относительно выезда из Киева, но и дать Москве жесткий ответ.
"Мы надеемся, что после получения таких сигналов наши партнеры дадут твердый и жесткий сигнал Москве: не наносить таких ударов. Сигналы должны быть не от Москвы, а в Москву. Какая же это дерзость — напрямую информировать страну-лидера, самую мощную страну в мире, о том, что ты пренебрегаешь их мирными усилиями, игнорируешь весь мирный процесс и планируешь удары по столице", — отметил дипломат.
По словам главы ведомства, россияне должны ощутить последствия своего безответственного поведения. Ответом на эти угрозы должны стать дополнительные пакеты помощи Украине, новые санкции, усиление изоляции РФ и конфискация замороженных активов агрессора.
"Россию нужно остановить, а остановить ее можно только силой, санкциями и шагами, которые ослабляют их военную машину", — резюмировал Сибига.
Что предшествовало?
- 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ска яке ж воно кончене.
Вообщем, ни одно официальное лицо США на сегодня не осудило варварскую воскресную атаку России на Киев. Высказалась только заканчивающая свою миссию временный посол США в Киеве Джули Дэвис (Julie Davis), но и она не осудила Россию - она призвала не бить по гражданским и выразила сочувствие: «Ночью 24 мая Россия атаковала Киев, нанеся удары по музеям, метро, жилым домам и другим гражданским объектам, что привело к масштабным разрушениям по всему региону. Сегодня я собственными глазами увидела некоторые последствия этой атаки. Целенаправленные удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре недопустимы. Как ранее заявлял президент Трамп, эта война должна закончиться. Мы выражаем глубочайшие соболезнования всем, кого коснулась эта ужасная трагедия», - написала Дэвис.
А что Рубио, который находится с визитом в Индии и которому вчера звонил Лавров? И которого журналисты спросили о воскресном ударе России по Киеву. Вот ответ Рубио: «Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, - это напоминание о том, почему это ужасная война, которая длится дольше, чем Вторая мировая война, и ей нужно положить конец. США готовы и имеют квалификацию сделать все возможное, чтобы способствовать окончанию этой войны, и, надеюсь, такая возможность представится в какой-то момент».
Также Рубио заявил журналистам, что Россия «направила уведомление во все посольства», а не только в американское.
Что стоит за этим ответом. Как вы видите, Рубио тоже не осудил Россию. Он говорит, как Папа Римский, о двух сторонах. Перевожу его комментарий с дипломатического на человеческий: «Сергей, я всё понимаю, но пока мы ничего не можем сделать. Европа дала им (Украине) деньги, и они не хотят отдавать Донбасс. Поэтому мы приняли к сведению вашу информацию о дальнейших ударах по Киеву и посмотрим, что будет дальше. Если или когда их, то есть Украины, позиция смягчится, мы готовы снова возглавить переговорный процесс».
Рубио не идет против линии Трампа, он не противоречит. И это позиция самого адекватного по Украине члена правительства США, заметьте. Даже Рубио не может осудить Россию, так как это пойдет вразрез с позицией Трампа. Рубио не хочет побить горшки с Трампом, так как очень-очень хочет стать кандидатом в президенты от республиканцев на выборах 2028 года.
И, кстати, его акции сегодня сильно выросли по сравнению с Венсом. Так как Венс против войны с Ираном, то сегодня он не в фаворе у Трампа. Недавняя отставка главы Нацразведки Габбард, которая тоже была за Иран, показывает, насколько это опасно для карьеры..