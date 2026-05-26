Сибига о звонке Лаврова Рубио: "Какая же дерзость — открыто пренебрегать мирными усилиями самой могущественной страны мира"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал "наглой провокацией" заявления главы российского МИД Сергея Лаврова, который в беседе с государственным секретарем США Марко Рубио открыто угрожал нанести удары по Киеву.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Реакция Украины

Министр подчеркнул, что такие заявления являются публичным подтверждением заинтересованности России в дальнейшей эскалации и продолжении войны.

"Я расцениваю это как дерзкую провокацию. Это публичное подтверждение, очередное, о заинтересованности продолжить войну со стороны России. Это Лавров позволяет себе публично передавать ход разговора, где подтверждает, что он угрожает атаками по Киеву. Для меня это очень трудно воспринять, как такое может допускаться", — отметил глава МИД.

Москва игнорирует мирные усилия Вашингтона

Сибига подчеркнул, что западные партнеры должны не только выдавать рекомендации своим дипломатам относительно выезда из Киева, но и дать Москве жесткий ответ.

"Мы надеемся, что после получения таких сигналов наши партнеры дадут твердый и жесткий сигнал Москве: не наносить таких ударов. Сигналы должны быть не от Москвы, а в Москву. Какая же это дерзость — напрямую информировать страну-лидера, самую мощную страну в мире, о том, что ты пренебрегаешь их мирными усилиями, игнорируешь весь мирный процесс и планируешь удары по столице", — отметил дипломат.

По словам главы ведомства, россияне должны ощутить последствия своего безответственного поведения. Ответом на эти угрозы должны стать дополнительные пакеты помощи Украине, новые санкции, усиление изоляции РФ и конфискация замороженных активов агрессора.

"Россию нужно остановить, а остановить ее можно только силой, санкциями и шагами, которые ослабляют их военную машину", — резюмировал Сибига.

Что предшествовало?