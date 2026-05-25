Сибига об угрозах России новыми ударами по Киеву: Путин ничего не добьется, пусть спасает себя
Украина убеждена, что российская риторика и угрозы новыми ударами по Киеву не запугают западных дипломатов и не изменят их позицию. А Кремль лишь насмехается над всеми мирными усилиями и пытается повлиять на западную ментальность.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с лидером белорусской оппозиции в изгнании Светланой Тихановской в Киеве.
Реакция Украины на угрозы РФ
Комментируя цель очередных российских угроз, министр отметил, что Кремль пытается вызвать страх у представителей иностранного дипкорпуса и "повлиять на так называемую западную ментальность". Впрочем, Сибига подчеркнул, что эти попытки Москвы не увенчаются успехом.
"Наша реакция (на эти угрозы. – Ред.) продемонстрирована в том числе сегодня, когда я пригласил руководителей более 70 дипломатических миссий посетить места массированных российских ударов", – подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что Киев сейчас ведет активную работу с партнерами, призывая их не поддаваться российскому шантажу. По словам Сибиги, реакция мира на действия агрессора должна быть зеркальной — увеличение пакетов помощи и ужесточение санкций.
"Путин должен понять, что он ничего не добьется военными средствами. Ему же нужно спасать свою страну, если ему это удастся", — резюмировал Сибига, напомнив о серьезных убытках, которые наносят российской экономике удары украинских сил.
Что предшествовало?
- Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.
Плюньте їм в лице хтось цим зеленим - уже сил нема на оце все.
ПОЛОВИНА ЕТНОСУ НЕМА за 4 РОКИ ВІЙНИ!!!!!!
ВАШ ЧИНОВНИК КАЖЕ - Українці будуть метисами. Він напряму каже - чоловіки всі помруть а українок будуть оплодотворяти жителі сіл Індії
А куди ділись всі "союзникі" України?!
Судячи з їх позиції на сьогодні, вони стоять осторонь й просто споглядають, як раша своїми надтероритсичними ракетно-дроновими ударами просто розносить Київ в щент, вбиває Киян, нищить економіку України, хоча в свій час всі вони як один запевняли, - як тільки раша вдарить по Києву, то ми мовляв,
да ми всі - ядеркою по москві, червоній площі й т.д!
Де Ви всі зараз, мерзоти?!
Нам дали достатньо коштів, щоб ми могли виготовити сотню ракет і відповісти на удар, але натомість випускаємо тільки чиновників.
А в нас , я так розумію, все добре, бо порятунком країни ніхто не займається окрім ЗСУ. Зеля в цей час записує потужні відосикиі і шляється по світу, щоб якомога більше країн на халяву обїхати і наробити фотосесій імітуючи бурхливу діяльність.
Щодо "не красти на вiйнi" - це звичайно добре, але не е першопричиною. РФ за мiцнiстю просто не нашоi ваговоi категорii, це головна причина, а все iнше лише про хiд вiйни i про те, прилетить в 5 будiвель, чи в 8.