Сибига об угрозах России новыми ударами по Киеву: Путин ничего не добьется, пусть спасает себя

Андрей, Сибига

Украина убеждена, что российская риторика и угрозы новыми ударами по Киеву не запугают западных дипломатов и не изменят их позицию. А Кремль лишь насмехается над всеми мирными усилиями и пытается повлиять на западную ментальность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с лидером белорусской оппозиции в изгнании Светланой Тихановской в Киеве.

Реакция Украины на угрозы РФ

Комментируя цель очередных российских угроз, министр отметил, что Кремль пытается вызвать страх у представителей иностранного дипкорпуса и "повлиять на так называемую западную ментальность". Впрочем, Сибига подчеркнул, что эти попытки Москвы не увенчаются успехом.

"Наша реакция (на эти угрозы. – Ред.) продемонстрирована в том числе сегодня, когда я пригласил руководителей более 70 дипломатических миссий посетить места массированных российских ударов", – подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что Киев сейчас ведет активную работу с партнерами, призывая их не поддаваться российскому шантажу. По словам Сибиги, реакция мира на действия агрессора должна быть зеркальной — увеличение пакетов помощи и ужесточение санкций.

"Путин должен понять, что он ничего не добьется военными средствами. Ему же нужно спасать свою страну, если ему это удастся", — резюмировал Сибига, напомнив о серьезных убытках, которые наносят российской экономике удары украинских сил.

Что предшествовало?

  • Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

россия угрозы Сибига Андрей война в Украине
Топ комментарии
+7
БЛ!!!!!!!!!!

Плюньте їм в лице хтось цим зеленим - уже сил нема на оце все.

ПОЛОВИНА ЕТНОСУ НЕМА за 4 РОКИ ВІЙНИ!!!!!!

ВАШ ЧИНОВНИК КАЖЕ - Українці будуть метисами. Він напряму каже - чоловіки всі помруть а українок будуть оплодотворяти жителі сіл Індії
25.05.2026 19:33 Ответить
+7
Подейкують що плєшивий рубанув по Києву, щоб прикрити шкандал з міндічами і двушками на москву. Така собі рука допомоги від вовошки старшого вовошкі молодшому. Адже пам'ятаємо - най і чорт лисий, аби не Порошенко.
25.05.2026 19:47 Ответить
+5
весь кабмін на чолі з зеленським🤡 у відставку !!! Докерувалися !!! ...
25.05.2026 19:34 Ответить
"Кац прєдлагаєт сдаться" ?
25.05.2026 19:51 Ответить
Каzап, Іляш, а не Иляш. Тупа каzапня завжди себе видає.
25.05.2026 19:56 Ответить
весь кабмін на чолі з зеленським🤡 у відставку !!! Докерувалися !!! ...
25.05.2026 19:34 Ответить
Насколько жалок этот увалень.. по его семье точно не прилетит. Да и семья наверное где-то пару миллионов за бугром припрятала. Да ещё это Тихановская-прямо Нельсон Мандела картофельного масштаба. В экзыле.. если бы путинские ракеты не летели нам на голову каждый день, можно было бы посмеяться. А Так не до смеха.
25.05.2026 19:41 Ответить
Біляш мен 😸😎
25.05.2026 19:35 Ответить
від чого йому себе рятувати...від чергової двушечку котру зашлете....зелені потвори
25.05.2026 19:41 Ответить
Пане Сибіга!
А куди ділись всі "союзникі" України?!
Судячи з їх позиції на сьогодні, вони стоять осторонь й просто споглядають, як раша своїми надтероритсичними ракетно-дроновими ударами просто розносить Київ в щент, вбиває Киян, нищить економіку України, хоча в свій час всі вони як один запевняли, - як тільки раша вдарить по Києву, то ми мовляв,
да ми всі - ядеркою по москві, червоній площі й т.д!
Де Ви всі зараз, мерзоти?!
25.05.2026 19:42 Ответить
В світі завжди рятують тільки тих хто хоче щоб їх врятували, а якщо країна що воює з таким складним ворогом, чотири роки розкрадає західну допомогу, то як ще можуть допомогти.

Нам дали достатньо коштів, щоб ми могли виготовити сотню ракет і відповісти на удар, але натомість випускаємо тільки чиновників.
25.05.2026 19:50 Ответить
А з 2022 по Києву ***** не рубало ? Я ще 24.02.22 прокинувся в Києві в 4 з чимось ранку від вибухів ракет. За ці 4 роки по Києву вже сотні крилатих та балістичних ракет прилетіло. Бпла напевно вже за десятку тисяч перевалило. А про "руку допомоги" послухайте слова ***** на останньому зібранні декілька днів тому, після того як загинули мальчікі в трусіках в Старобельську. "Хочу обратіться к воєннослужащім ВСУ-не виполняйте прєступних пріказов нєлєгітімной проворававшейся хунти". Не дуже схоже на руку допомоги вовошці. Нагадаю-я не електорат зеленського.
25.05.2026 20:21 Ответить
Так я за це і кажу, врятував свого підопічного.
25.05.2026 20:25 Ответить
Я думав він скаже " не переживай,тобі нічого не загрожує,ракет нема"((
25.05.2026 19:54 Ответить
Путін має зрозуміти, що він не досягне нічого військовими засобами. Йому натомість треба рятувати свою країну, якщо йому це вдасться", - резюмував Сибіга, нагадавши про серйозні збитки, які завдають російській економіці удари українських сил Джерело: https://censor.net/ua/n4005019

А в нас , я так розумію, все добре, бо порятунком країни ніхто не займається окрім ЗСУ. Зеля в цей час записує потужні відосикиі і шляється по світу, щоб якомога більше країн на халяву обїхати і наробити фотосесій імітуючи бурхливу діяльність.
25.05.2026 20:24 Ответить
А що йому потрiбно досягти, можна деталi та джерело деталей?
25.05.2026 20:47 Ответить
Не красть на войне и на крови для начала. Или это тоже не в его власти?
25.05.2026 20:57 Ответить
А, вибачте. Берiть цитати у лапки)))

Щодо "не красти на вiйнi" - це звичайно добре, але не е першопричиною. РФ за мiцнiстю просто не нашоi ваговоi категорii, це головна причина, а все iнше лише про хiд вiйни i про те, прилетить в 5 будiвель, чи в 8.
25.05.2026 21:02 Ответить
Псіхотип Ху..ла путлєра - бздун і сцикун,воно розуміє тільки силу.
25.05.2026 20:26 Ответить
Западных партнёров шантажируют обстреливая киевские многоэтажки. Но сибига призывает не сдаваться. Так вот.
25.05.2026 20:55 Ответить
Два сапога пара , пардон коня - сибіга і лавров. ********* у обох однакові. Вони не родичі випадково ?
25.05.2026 21:15 Ответить
 
 