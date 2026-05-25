Сибига об угрозах России новыми ударами по Киеву: Путин ничего не добьется, пусть спасает себя

Украина убеждена, что российская риторика и угрозы новыми ударами по Киеву не запугают западных дипломатов и не изменят их позицию. А Кремль лишь насмехается над всеми мирными усилиями и пытается повлиять на западную ментальность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с лидером белорусской оппозиции в изгнании Светланой Тихановской в Киеве.

Реакция Украины на угрозы РФ

Комментируя цель очередных российских угроз, министр отметил, что Кремль пытается вызвать страх у представителей иностранного дипкорпуса и "повлиять на так называемую западную ментальность". Впрочем, Сибига подчеркнул, что эти попытки Москвы не увенчаются успехом.

"Наша реакция (на эти угрозы. – Ред.) продемонстрирована в том числе сегодня, когда я пригласил руководителей более 70 дипломатических миссий посетить места массированных российских ударов", – подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что Киев сейчас ведет активную работу с партнерами, призывая их не поддаваться российскому шантажу. По словам Сибиги, реакция мира на действия агрессора должна быть зеркальной — увеличение пакетов помощи и ужесточение санкций.

"Путин должен понять, что он ничего не добьется военными средствами. Ему же нужно спасать свою страну, если ему это удастся", — резюмировал Сибига, напомнив о серьезных убытках, которые наносят российской экономике удары украинских сил.

Что предшествовало?

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

