США о массированной атаке РФ на Киев: Целенаправленные удары по гражданским лицам неприемлемы
Временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис осудила массированный российский удар по Киеву, нанесенный в ночь на воскресенье, 24 мая.
Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция США
Дэвис лично осмотрела места попаданий и увидела последствия очередного акта агрессии РФ.
"Целенаправленные удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре неприемлемы. Как ранее заявлял президент Трамп, эта война должна закончиться", — подчеркнула она.
В диппредставительстве также выразили глубокие соболезнования всем, кто пострадал вследствие этой "ужасной трагедии".
Подробнее об атаке на Киев 24 мая
- Ночью 24 мая российские войска применили против Украины 90 ракет различных типов, среди которых баллистическая ракета средней дальности ("Орешник"), и 600 беспилотников различных типов. Противовоздушная оборона обезвредила 55 ракет и 549 беспилотников.
- Основным направлением массированного российского удара был Киев. В столице повреждения зафиксировали во всех районах города.
- Рашисты обстреливали жилые дома, школы, а также нанесли удар по продуктовому рынку вблизи станции метро "Лукьяновская". Повреждения также получили архитектурные памятники: здание Министерства иностранных дел, художественный музей и музей "Чернобыль".
- В результате российской атаки двое человек погибли, еще как минимум 91 человек пострадал.
Потужно, курва!
надайте,пардон,продайте "Томагавків"
p.s. Хоча, може краще вже така. Бо трампу як дадуть слово, то знову українці будуть винні (що існують і заважають трампу торгувати з парашею)