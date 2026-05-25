США о массированной атаке РФ на Киев: Целенаправленные удары по гражданским лицам неприемлемы

Временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис осудила массированный российский удар по Киеву, нанесенный в ночь на воскресенье, 24 мая.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Дэвис лично осмотрела места попаданий и увидела последствия очередного акта агрессии РФ.

"Целенаправленные удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре неприемлемы. Как ранее заявлял президент Трамп, эта война должна закончиться", — подчеркнула она.

В диппредставительстве также выразили глубокие соболезнования всем, кто пострадал вследствие этой "ужасной трагедии".

  • Ночью 24 мая российские войска применили против Украины 90 ракет различных типов, среди которых баллистическая ракета средней дальности ("Орешник"), и 600 беспилотников различных типов. Противовоздушная оборона обезвредила 55 ракет и 549 беспилотников.
  • Основным направлением массированного российского удара был Киев. В столице повреждения зафиксировали во всех районах города.
  • Рашисты обстреливали жилые дома, школы, а также нанесли удар по продуктовому рынку вблизи станции метро "Лукьяновская". Повреждения также получили архитектурные памятники: здание Министерства иностранных дел, художественный музей и музей "Чернобыль".
  • В результате российской атаки двое человек погибли, еще как минимум 91 человек пострадал. 

А сама агресія і окупація суверенної мирної країни для трампістів прийнятна.
Оце і все?!!
Потужно, курва!
25.05.2026 19:08
А де надзвичайне обурення? 🤔
25.05.2026 19:08
Потужно погрозили пальчиком і пішли по ресторанах сша=куколд
показать весь комментарий
25.05.2026 19:09
А не цілеспрямовані - прийнятні значить!? Ух, як потужно!
показать весь комментарий
25.05.2026 19:10
А по не цивільним можна? Дегенерати!
показать весь комментарий
25.05.2026 19:12
Дегенерати? Трамп так не вважає. Принаймні в Перській затоці.
показать весь комментарий
25.05.2026 19:39
А сама агресія і окупація суверенної мирної країни для трампістів прийнятна.
показать весь комментарий
25.05.2026 19:14
Ну хоч не мовчать, вже добре.
показать весь комментарий
25.05.2026 19:21
так само було і 100 років тому , потім антанта втомилася і більшовики захопили всю Україну і влаштували люту різанину і голод
показать весь комментарий
25.05.2026 19:21
Щоб швидше війна закінчилась надайте,пардон,продайте "Томагавків"
показать весь комментарий
25.05.2026 19:22
тут по Києву касетними ******* , балістикою, крилатими, зносять будинки з людьми. і така надпотужна реакція. Дуже дякуємо.

p.s. Хоча, може краще вже така. Бо трампу як дадуть слово, то знову українці будуть винні (що існують і заважають трампу торгувати з парашею)
25.05.2026 19:29
Скоти, тепер вам хер хто повірить тепер, а ми дози без ядерки і наф кому потрібні
25.05.2026 19:36
А які удари по Україні є прийнятними по версії ГАРАНТА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ?
25.05.2026 19:42
Доволі лицемірно враховуючи, що в Ірані вони вбили багато людей.
25.05.2026 19:47
Нахіба ми їм надра віддали? А де заява рижого, чи Рубіо?
25.05.2026 19:50
Фуух, розродились нарешті! Патужно...
25.05.2026 19:56
 
 