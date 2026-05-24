Сбито 55 из 90 ракет и 549 дронов, одна баллистическая ракета запущена из Капустина Яра, - Воздушные силы

ПВО отражает вражескую атаку

В ночь на 24 мая войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Куда нацелился враг?

Как отмечается, основное направление удара — Киев.

Чем били оккупанты?

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 690 средств воздушного нападения — 90 ракет и 600 БПЛА различных типов:

  • 1 баллистическая ракета средней дальности (район запуска – Капустин Яр, Астраханская обл., РФ);
  • 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (район запуска – Липецкая обл., РФ);
  • 3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (районы запуска – ВОТ АР Крым, Курская обл., РФ);
  • 30 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы запуска – Брянск, Курск, ВОТ АР Крым);
  • 54 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пуска – Вологодская, Курская обл., РФ, акватория Черного моря);
  • 600 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 604 цели — 55 ракет и 549 беспилотников различных типов:

  • 11 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
  • 44 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр;
  • 549 вражеских БПЛА различных типов.

"Кроме того, 19 вражеских ракет, вероятно, не достигли целей, информация уточняется, возможные места падения устанавливаются", — отмечают Воздушные силы.

По предварительной информации, по состоянию на 09:30 зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА в 54 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 23 локациях.

"Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу", - добавили в ВС.

Ранее советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что ночью войска РФ запустили ядерную ракету без ядерной боевой части.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, значительные разрушения в 8 районах.
  • По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
  • Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
  • В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.

+7
І варто ще добавити, що ********** у нас голобородько...
показать весь комментарий
24.05.2026 10:18 Ответить
+6
З ЧОГО ПУТІН МАЄ ЗУПИНЯТИ ВІЙНУ????

- США на його стороні зараз повністю
- ЕС "умив руки" типу - ми вам там щось підкинемо само собою але не більше того
- Лідери по всій Европі працюють в різнобой
- в ЕС років 20 нас ще не візьмуть - ми навіть кластер не відкрили
- з людьми у нас біда більша чим у них
- балістики в НА ВСЕ ЩЕ НЕМА
показать весь комментарий
24.05.2026 10:09 Ответить
+5
То чому ж путлер застряг на Донбасі?
показать весь комментарий
24.05.2026 10:20 Ответить
- ЕС "умив руки"
ЕС повністю фінансує Україну, купляє всю зброю у США, закриває дефіцит нашого бюджету.
Нехай би США так "умило руки", як це робить ЕС.

- в ЕС років 20 нас ще не візьмуть
"Наш" Голобородькман розраховує, що можна продовжувати розкрадання і корупцію, то яким чином нас мають взяти в ЕС? Там більш ніж достатньо іншої наволочі - Угорщина, Словаччина. ЕС багато років вже викидав купу грошей на Грецію.
Їм потрібне нове величезне сміттєзвалище під назвою "крадемо, поки живемо"?

- балістики в НА ВСЕ ЩЕ НЕМА
Коли всі гроші направили в кишені тих, хто на ракетах знається, як свиня на зорях - балістики не буде НІ-КО-ЛИ.
Воно крилату ракету зробити не може, вийшов величезний дрон "фламінгман", по якому можна влучити з С-125, а тут балістику вимагають. Скоріше бармалеї з "Палестини" спроєктують балістику, ніж Шулерман Штілерман.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:34 Ответить
Это ЕС проголосовал в 2019 за "надо просто перестать стрелять", "один народ" и "стереть границы в своей голове"? Или все-таки наше "мудрое" население?
показать весь комментарий
24.05.2026 10:37 Ответить
Треба речі називати своїми іменами ,свідомий геноцид рашиської орди проти українського народу,йде ціленаправлене знищення народу чомусь президент боїтся назвати слово геноцид ,те що переживає український народ, жоден народ світу і близько цього не пережив.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:20 Ответить
Отбились сегодня "не очень", мягко говоря. Вот так вот и сказывается остановка зеленью в 2020 программ ЗРК от КБ "Луч" и КБ "Южное". Полная зависимость от поставок ракет союзниками. А потужными планами "величайшего" и его вечерними видосиками, оказывается, сбивать не получается. Так и платим по полной за "надо просто перестать стрелять".
показать весь комментарий
24.05.2026 10:35 Ответить
на місці Капустиного Яру має бути місячний пейзаж .
показать весь комментарий
24.05.2026 10:35 Ответить
там нічого не має бути...
показать весь комментарий
24.05.2026 11:00 Ответить
Європа,майже, вмовляє зеленського---перестаньте красти,бо не будемо допомагати. А що робить НАш ---крадуть ще більше Тобто крадуть на крові УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, Бо так від домовився з путіним--знищимо українців і державу. А пусті патріотичні слова--це гра хренового актера.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:36 Ответить
Хто саме вмовляє? Процитуй.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:58 Ответить
з капустиного яру це кукарешник-болванка...
показать весь комментарий
24.05.2026 10:58 Ответить
Вместе с этими ракетами их ********* вылетает жизнь, очень похоже на агонию болотных тварей.
показать весь комментарий
24.05.2026 10:58 Ответить
щє раз персонально до пана Мадяру - зробіть їм там на московії потужну козью морду.
дуже дякую.
показать весь комментарий
24.05.2026 11:03 Ответить
 
 