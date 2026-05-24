Сбито 55 из 90 ракет и 549 дронов, одна баллистическая ракета запущена из Капустина Яра, - Воздушные силы
В ночь на 24 мая войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Куда нацелился враг?
Как отмечается, основное направление удара — Киев.
Чем били оккупанты?
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 690 средств воздушного нападения — 90 ракет и 600 БПЛА различных типов:
- 1 баллистическая ракета средней дальности (район запуска – Капустин Яр, Астраханская обл., РФ);
- 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (район запуска – Липецкая обл., РФ);
- 3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (районы запуска – ВОТ АР Крым, Курская обл., РФ);
- 30 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы запуска – Брянск, Курск, ВОТ АР Крым);
- 54 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пуска – Вологодская, Курская обл., РФ, акватория Черного моря);
- 600 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 604 цели — 55 ракет и 549 беспилотников различных типов:
- 11 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
- 44 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр;
- 549 вражеских БПЛА различных типов.
"Кроме того, 19 вражеских ракет, вероятно, не достигли целей, информация уточняется, возможные места падения устанавливаются", — отмечают Воздушные силы.
По предварительной информации, по состоянию на 09:30 зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА в 54 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 23 локациях.
"Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу", - добавили в ВС.
Ранее советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что ночью войска РФ запустили ядерную ракету без ядерной боевой части.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, значительные разрушения в 8 районах.
- По обновленной информации, в Киеве на данный момент двое погибших, более 40 пострадавших. Трое человек в тяжелом состоянии.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- По данным Игната, по Белой Церкви враг нанес удар ракетой "Орешник".
- Впоследствии стало известно, что в Киевской области двое погибли в результате атаки РФ, среди раненых есть младенец.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
- В Черкассах повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших.
- США на його стороні зараз повністю
- ЕС "умив руки" типу - ми вам там щось підкинемо само собою але не більше того
- Лідери по всій Европі працюють в різнобой
- в ЕС років 20 нас ще не візьмуть - ми навіть кластер не відкрили
- з людьми у нас біда більша чим у них
- балістики в НА ВСЕ ЩЕ НЕМА
ЕС повністю фінансує Україну, купляє всю зброю у США, закриває дефіцит нашого бюджету.
Нехай би США так "умило руки", як це робить ЕС.
- в ЕС років 20 нас ще не візьмуть
"Наш" Голобородькман розраховує, що можна продовжувати розкрадання і корупцію, то яким чином нас мають взяти в ЕС? Там більш ніж достатньо іншої наволочі - Угорщина, Словаччина. ЕС багато років вже викидав купу грошей на Грецію.
Їм потрібне нове величезне сміттєзвалище під назвою "крадемо, поки живемо"?
- балістики в НА ВСЕ ЩЕ НЕМА
Коли всі гроші направили в кишені тих, хто на ракетах знається, як свиня на зорях - балістики не буде НІ-КО-ЛИ.
Воно крилату ракету зробити не може, вийшов величезний дрон "фламінгман", по якому можна влучити з С-125, а тут балістику вимагають. Скоріше бармалеї з "Палестини" спроєктують балістику, ніж
ШулерманШтілерман.
дуже дякую.