Сбито 55 из 90 ракет и 549 дронов, одна баллистическая ракета запущена из Капустина Яра, - Воздушные силы

В ночь на 24 мая войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Куда нацелился враг?

Как отмечается, основное направление удара — Киев.

Чем били оккупанты?

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 690 средств воздушного нападения — 90 ракет и 600 БПЛА различных типов:

1 баллистическая ракета средней дальности (район запуска – Капустин Яр, Астраханская обл., РФ);

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (район запуска – Липецкая обл., РФ);

3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (районы запуска – ВОТ АР Крым, Курская обл., РФ);

30 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы запуска – Брянск, Курск, ВОТ АР Крым);

54 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пуска – Вологодская, Курская обл., РФ, акватория Черного моря);

600 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ: поврежден главный офис Укрпочты на Майдане Независимости, - Смилянский. ФОТО

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 604 цели — 55 ракет и 549 беспилотников различных типов:

11 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

44 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр;

549 вражеских БПЛА различных типов.

"Кроме того, 19 вражеских ракет, вероятно, не достигли целей, информация уточняется, возможные места падения устанавливаются", — отмечают Воздушные силы.

По предварительной информации, по состоянию на 09:30 зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА в 54 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 23 локациях.

"Атака продолжается! В воздушном пространстве Украины несколько ударных БПЛА. Не игнорируйте тревогу", - добавили в ВС.

Ранее советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что ночью войска РФ запустили ядерную ракету без ядерной боевой части.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига - к партнерам на фоне предупреждений о массированной атаке со стороны РФ: У вас есть рычаги влияния. Обеспокоенности и сочувствий недостаточно

Что предшествовало?

Читайте также: Последствия комбинированной атаки РФ на Киев: разрушены рынок и ТЦ, повреждены как минимум 27 многоэтажек, музей и школа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж