Войска РФ нанесли удар по Черкассам: повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших. ФОТОрепортаж

В Черкасской области силами и средствами ПВО и мобильными огневыми группами было сбито 8 российских ракет и 22 БПЛА во время ночной массированной атаки.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Под атакой Черкассы

Как отмечается, атаке РФ подвергся областной центр. Здесь вражеский дрон попал в жилой многоэтажный дом.

В результате возник пожар в квартирах с 5 по 9 этажи. Его уже ликвидировали.











Есть пострадавшие

По данным ОВА, в результате атаки 11 человек получили травмы, двое из них — дети. Большинству помощь оказана на месте. Трое пострадавших бригадами скорой помощи доставлены в больницу.

В то же время в Золотоношском районе крылатая ракета повредила недействующую ферму. Пострадавших в этом случае нет.

Обследование территории продолжается.

Работают все необходимые службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига - к партнерам на фоне предупреждений о массированной атаке со стороны РФ: У вас есть рычаги влияния. Обеспокоенности и сочувствий недостаточно

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.

Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.

Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.

Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Получили данные от партнеров о подготовке РФ удара с применением "Орешника"