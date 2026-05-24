РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
21712 посетителей онлайн
Новости
1 949 2

Войска РФ нанесли удар по Черкассам: повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших. ФОТОрепортаж

В Черкасской области силами и средствами ПВО и мобильными огневыми группами было сбито 8 российских ракет и 22 БПЛА во время ночной массированной атаки.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Под атакой Черкассы

Как отмечается, атаке РФ подвергся областной центр. Здесь вражеский дрон попал в жилой многоэтажный дом.

В результате возник пожар в квартирах с 5 по 9 этажи. Его уже ликвидировали.

Черкассы после атаки 24 мая
Черкассы после атаки 24 мая
Черкассы после атаки 24 мая
Черкассы после атаки 24 мая
Черкассы после атаки 24 мая

Есть пострадавшие

По данным ОВА, в результате атаки 11 человек получили травмы, двое из них — дети. Большинству помощь оказана на месте. Трое пострадавших бригадами скорой помощи доставлены в больницу.

  • В то же время в Золотоношском районе крылатая ракета повредила недействующую ферму. Пострадавших в этом случае нет.
  • Обследование территории продолжается.
  • Работают все необходимые службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига - к партнерам на фоне предупреждений о массированной атаке со стороны РФ: У вас есть рычаги влияния. Обеспокоенности и сочувствий недостаточно

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
  • Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
  • Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
  • Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Получили данные от партнеров о подготовке РФ удара с применением "Орешника"

Автор: 

Черкассы (867) Черкасская область (232) Черкасский район (87)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи одного не розуміють, нам не має куди діватися, капітуляції не буде.
показать весь комментарий
24.05.2026 08:14 Ответить
Третина населення вже втікла і втеча продовжується ... тобто Путло Погане кожного дня нарощує свою ДЕМОГРАФІЧНУ ПЕРЕМОГУ над Україною ... на жаль!
показать весь комментарий
24.05.2026 08:41 Ответить
 
 