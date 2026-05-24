Войска РФ нанесли удар по Черкассам: повреждено многоэтажное здание, 11 пострадавших. ФОТОрепортаж
В Черкасской области силами и средствами ПВО и мобильными огневыми группами было сбито 8 российских ракет и 22 БПЛА во время ночной массированной атаки.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черкасской ОГА Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
Под атакой Черкассы
Как отмечается, атаке РФ подвергся областной центр. Здесь вражеский дрон попал в жилой многоэтажный дом.
В результате возник пожар в квартирах с 5 по 9 этажи. Его уже ликвидировали.
Есть пострадавшие
По данным ОВА, в результате атаки 11 человек получили травмы, двое из них — дети. Большинству помощь оказана на месте. Трое пострадавших бригадами скорой помощи доставлены в больницу.
- В то же время в Золотоношском районе крылатая ракета повредила недействующую ферму. Пострадавших в этом случае нет.
- Обследование территории продолжается.
- Работают все необходимые службы.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированном ударе РФ по Киеву: погиб человек, более 20 пострадавших, есть значительные разрушения в 8 районах.
- Станция метро "Лукьяновская" закрыта после массированного обстрела РФ: есть повреждения.
- Также враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами: есть раненые и последствия во всех районах.
- Кроме того, рашисты атаковали Кировоградскую область: повреждены дома.
