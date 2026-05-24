Війська РФ ударили по Черкасах: пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих. ФОТОрепортаж
На Черкащині силами та засобами ППО і мобільними вогневими групами було знешкоджено 8 російських ракет і 22 БпЛА під час нічної масованої атаки.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
Під атакою Черкаси
Як зазначається, зазнав атаки РФ обласний центр. Тут ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку.
Унаслідок цього виникла пожежа у квартирах з 5 до 9 поверхи. Її вже ліквідували.
Є постраждалі
За даними ОВА, внаслідок атаки 11 травмованих, двоє - це діти. Більшості допомога надана на місці. Трьох потерпілих бригадами Екстренки доправлено до лікарні.
- Водночас у Золотоніському районі крилата ракета пошкодила недіючу ферму. Потерпілих у цьому випадку немає.
- Обстеження території триває.
- Працюють усі необхідні служби.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
- Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.
krot_lub
24.05.2026 08:14
Александр Мовчан #575353
24.05.2026 08:41
