УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
23650 відвідувачів онлайн
Новини
2 363 2

Війська РФ ударили по Черкасах: пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих. ФОТОрепортаж

На Черкащині силами та засобами ППО і мобільними вогневими групами було знешкоджено 8 російських ракет і 22 БпЛА під час нічної масованої атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під атакою Черкаси

Як зазначається, зазнав атаки РФ обласний центр. Тут ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку.

Унаслідок цього виникла пожежа у квартирах з 5 до 9 поверхи. Її вже ліквідували.

Черкаси після атаки 24 травня
Черкаси після атаки 24 травня
Черкаси після атаки 24 травня
Черкаси після атаки 24 травня
Черкаси після атаки 24 травня

Є постраждалі

За даними ОВА, внаслідок атаки 11 травмованих, двоє - це діти. Більшості допомога надана на місці. Трьох потерпілих бригадами Екстренки доправлено до лікарні.

  • Водночас у Золотоніському районі крилата ракета пошкодила недіючу ферму. Потерпілих у цьому випадку немає.
  • Обстеження території триває.
  • Працюють усі необхідні служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибіга - до партнерів на тлі попереджень про масовану атаку з боку РФ: У вас є важелі впливу. Стурбованості та співчуттів недостатньо

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
  • Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
  • Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
  • Окрім того, рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Отримали дані від партнерів про підготовку РФ удару із застосуванням "Орєшніка"

Автор: 

Черкаси (590) Черкаська область (238) Черкаський район (89)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи одного не розуміють, нам не має куди діватися, капітуляції не буде.
показати весь коментар
24.05.2026 08:14 Відповісти
Третина населення вже втікла і втеча продовжується ... тобто Путло Погане кожного дня нарощує свою ДЕМОГРАФІЧНУ ПЕРЕМОГУ над Україною ... на жаль!
показати весь коментар
24.05.2026 08:41 Відповісти
 
 