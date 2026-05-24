Війська РФ ударили по Черкасах: пошкоджено багатоповерхівку, 11 постраждалих. ФОТОрепортаж

На Черкащині силами та засобами ППО і мобільними вогневими групами було знешкоджено 8 російських ракет і 22 БпЛА під час нічної масованої атаки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

Під атакою Черкаси

Як зазначається, зазнав атаки РФ обласний центр. Тут ворожий дрон поцілив у житлову багатоповерхівку.

Унаслідок цього виникла пожежа у квартирах з 5 до 9 поверхи. Її вже ліквідували.











Є постраждалі

За даними ОВА, внаслідок атаки 11 травмованих, двоє - це діти. Більшості допомога надана на місці. Трьох потерпілих бригадами Екстренки доправлено до лікарні.

Водночас у Золотоніському районі крилата ракета пошкодила недіючу ферму. Потерпілих у цьому випадку немає.

Обстеження території триває.

Працюють усі необхідні служби.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

