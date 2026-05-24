Рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки
Цієї ночі ворог завдав удару по Кіровоградщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
Що вже відомо?
Як зазначається, після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби.
За уточненими даними, внаслідок ворожої атаки безпілотниками у Великовисківській громаді пошкоджено 16 житлових будинків. На території одного з домоволодінь виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники.
"Головне - обійшлося без постраждалих", - уточнив очільник області.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.
- Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.
- Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.
