Рашисти атакували Кіровоградщину: пошкоджено будинки

Цієї ночі ворог завдав удару по Кіровоградщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

Що вже відомо?

Як зазначається, після вибухів у Кропивницькому районі працюють відповідні служби.



За уточненими даними, внаслідок ворожої атаки безпілотниками у Великовисківській громаді пошкоджено 16 житлових будинків. На території одного з домоволодінь виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники.

"Головне - обійшлося без постраждалих", - уточнив очільник області.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масований удар РФ по Києву: загинула людина, понад 20 постраждалих, є значні руйнування у 8 районах.

Станція метро "Лук’янівська" зачинена після масованого обстрілу РФ: є пошкодження.

Також ворог масовано атакував Київщину ракетами та дронами: є поранені і наслідки у всіх районах.

