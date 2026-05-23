Сибіга - до партнерів на тлі попереджень про масовану атаку з боку РФ: У вас є важелі впливу. Стурбованості та співчуттів недостатньо

Сибіга про тиск на РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до партнерів із закликом посилити тиск на Росію.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Партнери мають важелі впливу

Так, він наголосив, що зараз настав час для наших партнерів перетворити солідарність з Україною на дії.

"Ми вдячні за ваше попередження про масований удар. І ми розуміємо ваші попередження для ваших громадян. Але ключове попередження має бути почуте не в Києві та не іноземцями. Це має бути попередження, почуте в Москві – російським режимом.

У вас є важелі впливу. Скористайтеся ними зараз. Попередьте Москву про ціну, яку їй доведеться заплатити. Як публічно, так і через закриті канали", - наголосив Сибіга.

Потрібні конкретні дії

Глава МЗС додав, що потрібні конкретні дії.

Стурбованості та співчуттів недостатньо. Нам потрібні конкретні дії, що збільшують ціну війни для агресора вже зараз. Це буде найкращий спосіб висловити солідарність з українським народом", - підсумував він.

Можливий удар Орєшніком

  • Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала дані від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням "Орєшніка".
  • Своєю чергою посольство США в Києві повідомило, що отримало інформацію про можливу масштабну повітряну атаку РФ, яка може статися впродовж наступних 24 годин.

А чим вони путлєра налякають - зброї потрібно більше - Скальпи Шторм Шедл
23.05.2026 22:53 Відповісти
Європейці дуже хотіли б почути від Сибіги які ж важелі впливу мають.
23.05.2026 22:49 Відповісти
Достатньо писанини в соцмережі Х. Сибіга -маладєц.
23.05.2026 22:55 Відповісти
Який неблагодарний! За кожну стурбованість і співчуття треба як мінімум віддати якусь частину корисних копалин ...
23.05.2026 22:48 Відповісти
Як якi? Виключать х-ла з евролiгi по плаванню на спинi!
23.05.2026 23:20 Відповісти
Ну ще вони можуть зняти "санкції", щоб ціни на бензин не виросли...
23.05.2026 22:51 Відповісти
О, посилення тиску. Давно не було.
23.05.2026 22:53 Відповісти
А зелене лайно вже злилось в бункер)))
23.05.2026 22:55 Відповісти
шо в ізраєль?
23.05.2026 23:02 Відповісти
Схвильованості будуть
23.05.2026 22:57 Відповісти
Від партнерів треба щось більше ніж стурбованість, а ЗЄшобла в той час буде вибирати черепицю.
23.05.2026 23:03 Відповісти
За весь цей час ще не дійшло що крім стурбованостей і закликів до мірних перагаворів союзнички більш нінащо не здатні? Тільки жорстка ракетно-бомбова відповідь по моцкві і по рашистських АЕС, а також наявність в Україні Ядерної зброї може втихомирити русофашистів.
23.05.2026 23:03 Відповісти
А для чого угода Зеленського не чіпати Пітер та Москву? Що ми отримали взамін? Чи це стосується особисто власника халупи R1? П.С. От тока не кажіть, що угоди такої немає, а місто Зеленоград та Капотня то насправді місто Москва.
23.05.2026 23:04 Відповісти
Це тільки кінчені дебіли вірять що якщо не бити по моцкві чи підеру чи по стратегічних любимих об'єктах Ху'йла то і московський режим не буде бомбити українські міста. Вже десятки разів всі адекватні побачили що це не так. Скоріше навпаки, московський режим буде тероризувати українські міста доти поки не відчує гарну відповідь по собі.
23.05.2026 23:12 Відповісти
Доречі, придурки, як там кацапський нафтопровід ''дружба''? Продовжуєте качати кацапську нафту і в Європу і Бульбофюреру? Дегенерати продажні
23.05.2026 23:06 Відповісти
пробачте вже, пересічні, але іноді мені здається в них там є якийсь список по схильованостям,
23.05.2026 23:07 Відповісти
Схоже, Андрюха Алі-баба втік з України, а точніше виїхав в супроводі СБУ за згодою зеленського. Інакше, для чого цей інформаційний понос від всіх ефективних менеджерів
23.05.2026 23:09 Відповісти
якби афєріст шпіллєрман з чєбурєком і зєлупою не крали гроші, а робили ракети, і нас би були важелі впливу.
23.05.2026 23:28 Відповісти
 
 