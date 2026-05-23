Сибіга - до партнерів на тлі попереджень про масовану атаку з боку РФ: У вас є важелі впливу. Стурбованості та співчуттів недостатньо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до партнерів із закликом посилити тиск на Росію.
Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Партнери мають важелі впливу
Так, він наголосив, що зараз настав час для наших партнерів перетворити солідарність з Україною на дії.
"Ми вдячні за ваше попередження про масований удар. І ми розуміємо ваші попередження для ваших громадян. Але ключове попередження має бути почуте не в Києві та не іноземцями. Це має бути попередження, почуте в Москві – російським режимом.
У вас є важелі впливу. Скористайтеся ними зараз. Попередьте Москву про ціну, яку їй доведеться заплатити. Як публічно, так і через закриті канали", - наголосив Сибіга.
Потрібні конкретні дії
Глава МЗС додав, що потрібні конкретні дії.
Стурбованості та співчуттів недостатньо. Нам потрібні конкретні дії, що збільшують ціну війни для агресора вже зараз. Це буде найкращий спосіб висловити солідарність з українським народом", - підсумував він.
Можливий удар Орєшніком
- Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала дані від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням "Орєшніка".
- Своєю чергою посольство США в Києві повідомило, що отримало інформацію про можливу масштабну повітряну атаку РФ, яка може статися впродовж наступних 24 годин.
шо за дурна звичка,
в Україні накрасти і відразу в ізраєль.
тут є на чим порозміркувати з кумом....
вони якось по колу хвилюються,
вчора пані Санду, сьогодні це.
приємно звісно - хоч це...