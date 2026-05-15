Російські ракети Х-101, які атакували Київ 14 травня, містили понад 100 західних комплектуючих, – FT
Крилаті ракети, які використала Росія для удару по Україні в четвер 14 травня, були виготовлені цього року з використанням західних комплектуючих.
Про це йдеться у статті Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Західні компоненти в ракетах РФ
"На фотографіях уламків ракети, що залишилися після обстрілу житлового будинку в Києві, внаслідок якого загинуло щонайменше 24 людини, видно частини ракети Х-101 – однієї з найсучасніших російських крилатих ракет", - йдеться у статті.
Знімки були вивчені українськими чиновниками, незалежним експертом та FT.
За словами уповноваженого президента із питань санкційної політики Владислава Власюка, всі крилаті ракети Х-101, які влучили в Київ і були оцінені українськими експертами – включаючи ту, що влучила в житловий будинок у столиці – були виготовлені у другому кварталі 2026 року.
"Кожна ракета містила понад 100 компонентів західного виробництва",- цитує його видання.
"Ракета Х-101, ідентична тій, що влучила в житловий будинок, і яка була досліджена після атаки 20 січня, містила мікросхеми американських брендів, таких як Texas Instruments, AMD та Kyocera AVX, а також німецької Harting Technology Group, нідерландської Nexperia", - пише FT.
На кількох елементах були серійні номери, які вказували на те, що вони були виготовлені у 2024 та 2025 роках — задовго після введення санкцій. У січневих уламках також було виявлено кілька компонентів китайського та тайванського виробництва.
Удар РФ по Києву 14 травня
- 14 травня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву. В Дарницькому районі Києва через російську комбіновану атаку пошкоджений житловий будинок. Там сталося обрушення конструкцій. Загинуло 24 людини, 48 поранених.
- 15 травня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю.
- Також День жалоби за загиблими у Києві оголошено у Кропивницькому.
Аналогічно орківськи винищувачі при такій інтенсивності бойових вильотів, якось обслуговуються західною електронікою.
Та ми тикаємо захід в їх лайно але самі транспортуємо орківську нафту, щоб потім змогти заправити власні автомобілі паливом з неї зробленим. Купляємо китайську продукцію яка повністю фінансує орків і т.д.
Приліт 500 кг в нафтоналивний комплекс чи колону НПЗ це зупинка на рік мінімум і шалені втрати для їх військового бюджету так і війну можуть зупинити тому економічно стане не вигідна.
вже писали, що ліки від раку простіше винайти, аніж заборонити імпорт до росії ?
А таке було? альтернатіви рускім дєньгам за європєйскіє мікросхєми - нє существуєт