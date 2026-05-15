Російські ракети Х-101, які атакували Київ 14 травня, містили понад 100 західних комплектуючих, – FT

Крилаті ракети, які використала Росія для удару по Україні в четвер 14 травня, були виготовлені цього року з використанням західних комплектуючих.

Про це йдеться у статті Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Західні компоненти в ракетах РФ

"На фотографіях уламків ракети, що залишилися після обстрілу житлового будинку в Києві, внаслідок якого загинуло щонайменше 24 людини, видно частини ракети Х-101 – однієї з найсучасніших російських крилатих ракет", - йдеться у статті.

Знімки були вивчені українськими чиновниками, незалежним експертом та FT.

За словами уповноваженого президента із питань санкційної політики Владислава Власюка, всі крилаті ракети Х-101, які влучили в Київ і були оцінені українськими експертами – включаючи ту, що влучила в житловий будинок у столиці – були виготовлені у другому кварталі 2026 року.

"Кожна ракета містила понад 100 компонентів західного виробництва",- цитує його видання.

"Ракета Х-101, ідентична тій, що влучила в житловий будинок, і яка була досліджена після атаки 20 січня, містила мікросхеми американських брендів, таких як Texas Instruments, AMD та Kyocera AVX, а також німецької Harting Technology Group, нідерландської Nexperia", - пише FT.

На кількох елементах були серійні номери, які вказували на те, що вони були виготовлені у 2024 та 2025 роках — задовго після введення санкцій. У січневих уламках також було виявлено кілька компонентів китайського та тайванського виробництва.

Удар РФ по Києву 14 травня

14 травня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву. В Дарницькому районі Києва через російську комбіновану атаку пошкоджений житловий будинок. Там сталося обрушення конструкцій. Загинуло 24 людини, 48 поранених.

15 травня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю.

Також День жалоби за загиблими у Києві оголошено у Кропивницькому.

