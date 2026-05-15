Російські ракети Х-101, які атакували Київ 14 травня, містили понад 100 західних комплектуючих, – FT

Крилаті ракети, які використала Росія для удару по Україні в четвер 14 травня, були виготовлені цього року з використанням західних комплектуючих.

Про це йдеться у статті Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Західні компоненти в ракетах РФ 

"На фотографіях уламків ракети, що залишилися після обстрілу житлового будинку в Києві, внаслідок якого загинуло щонайменше 24 людини, видно частини ракети Х-101 – однієї з найсучасніших російських крилатих ракет", - йдеться у статті.

Знімки були вивчені українськими чиновниками, незалежним експертом та FT.

За словами уповноваженого президента із питань санкційної політики Владислава Власюка, всі крилаті ракети Х-101, які влучили в Київ і були оцінені українськими експертами – включаючи ту, що влучила в житловий будинок у столиці – були виготовлені у другому кварталі 2026 року.

"Кожна ракета містила понад 100 компонентів західного виробництва",- цитує його видання.

"Ракета Х-101, ідентична тій, що влучила в житловий будинок, і яка була досліджена після атаки 20 січня, містила мікросхеми американських брендів, таких як Texas Instruments, AMD та Kyocera AVX, а також німецької Harting Technology Group, нідерландської Nexperia", - пише FT.

На кількох елементах були серійні номери, які вказували на те, що вони були виготовлені у 2024 та 2025 роках — задовго після введення санкцій. У січневих уламках також було виявлено кілька компонентів китайського та тайванського виробництва.

Читайте також: За час повномасштабного вторгнення Росія кілька разів модернізувала ракети Х-101, - Міноборони

Удар РФ по Києву 14 травня

  • 14 травня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Києву. В Дарницькому районі Києва через російську комбіновану атаку пошкоджений житловий будинок. Там сталося обрушення конструкцій. Загинуло 24 людини, 48 поранених.
  • 15 травня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки на столицю.
  • Також День жалоби за загиблими у Києві оголошено у Кропивницькому.

Читайте також: ГУР розкрило деталі нової крилатої ракети РФ С-71К "Ковер"

+13
Хтось повірить , що уряди європейських країн про це не знають ?
15.05.2026 20:22 Відповісти
+6
Та захід все знає просто робить здивований вигляд, ракети ті зроблені на чешських або німецьких станках, гроші не пахнуть.

Аналогічно орківськи винищувачі при такій інтенсивності бойових вильотів, якось обслуговуються західною електронікою.

Та ми тикаємо захід в їх лайно але самі транспортуємо орківську нафту, щоб потім змогти заправити власні автомобілі паливом з неї зробленим. Купляємо китайську продукцію яка повністю фінансує орків і т.д.
15.05.2026 20:25 Відповісти
+4
Старе як світ: "Гроші не пахнуть...".
15.05.2026 20:44 Відповісти
Пів року тому ми ще й газ кацапський во всю , на захід , перекачували ...
15.05.2026 20:29 Відповісти
15.05.2026 20:29 Відповісти
Таке може бути що ми його також купляли, по так званому реверсу як європейський.
15.05.2026 20:34 Відповісти
15.05.2026 20:34 Відповісти
А паливо , для наших АЗС , думаєте з якої нафти виробляється ?
15.05.2026 20:35 Відповісти
15.05.2026 20:35 Відповісти
Не кажіть. Це дуже погано. На ЄС росія не напала. А як реагувати на те, що в нас війна, на нас напала росія, а влада Зеленського у 2020 році продали їм більше сотні моторів на літаки( гелікоптери)? Немає питань до нашої влади?
15.05.2026 21:32 Відповісти
15.05.2026 21:32 Відповісти
Де наш отрк грім 2?
15.05.2026 20:23 Відповісти
15.05.2026 20:23 Відповісти
Під асфальтом зє шукав?
15.05.2026 20:33 Відповісти
15.05.2026 20:33 Відповісти
За приліт такої ракети по порту або якомусь оборонному підприємству, орки можуть траванути когось з центру прийнятті рішень, що буде відпочивати на дорогому курорті, а виходити з зони комфорту ситого і багатого життя ніхто не хоче.

Приліт 500 кг в нафтоналивний комплекс чи колону НПЗ це зупинка на рік мінімум і шалені втрати для їх військового бюджету так і війну можуть зупинити тому економічно стане не вигідна.
15.05.2026 20:41 Відповісти
Ну і? Орки зупинили агресію проти України? В них цих бочок тисячі
15.05.2026 20:46 Відповісти
Тому що по бочках можуть бити тільки дрони, а ракета може руйнувати обладнання якого у орків не тисяча, в портах 4-5 причалів під танкери не більше, заводів НПЗ в радіусі досяжності 10, одна дві ракети і НЗП вже рік на відновлення, а не тиждень як після ви кажете підпалу бочки від дрона.
15.05.2026 20:51 Відповісти
Старе як світ: "Гроші не пахнуть...".
15.05.2026 20:44 Відповісти
тут вже був коментар, що європейці нам нічого не винні ?

вже писали, що ліки від раку простіше винайти, аніж заборонити імпорт до росії ?

А таке було? альтернатіви рускім дєньгам за європєйскіє мікросхєми - нє существуєт
15.05.2026 22:33 Відповісти
Якби ракети полетіли по тих країнах які їх випускають ..
15.05.2026 23:22 Відповісти
 
 