Российские ракеты Х-101, атаковавшие Киев 14 мая, содержали более 100 западных комплектующих, - FT
Крылатые ракеты, которые Россия применила для нанесения удара по Украине в четверг, 14 мая, были изготовлены в этом году с использованием западных комплектующих.
Об этом говорится в статье Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Западные компоненты в ракетах РФ
"На фотографиях обломков ракеты, оставшихся после обстрела жилого дома в Киеве, в результате которого погибло не менее 24 человек, видны части ракеты Х-101 - одной из самых современных российских крылатых ракет", - говорится в статье.
Снимки были изучены украинскими чиновниками, независимым экспертом и FT.
По словам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, все крылатые ракеты Х-101, которые попали в Киев и были оценены украинскими экспертами - включая ту, что попала в жилой дом в столице, - были изготовлены во втором квартале 2026 года.
"Каждая ракета содержала более 100 компонентов западного производства", - цитирует его издание.
"Ракета Х-101, идентичная той, что попала в жилой дом и была исследована после атаки 20 января, содержала микросхемы американских брендов - таких, как Texas Instruments, AMD и Kyocera AVX, а также немецкой Harting Technology Group и нидерландской Nexperia", - пишет FT.
На нескольких элементах были серийные номера, которые указывали на то, что они были изготовлены в 2024 и 2025 годах - задолго после введения санкций. В январских обломках также было обнаружено несколько компонентов китайского и тайваньского производства.
Удар РФ по Киеву 14 мая
- 14 мая российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе Киева в результате российской комбинированной атаки поврежден жилой дом. Там произошло обрушение конструкций. Погибли 24 человека, 48 ранены.
- 15 мая в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу.
- Также День траура по погибшим в Киеве объявлен в Кропивницком.
Аналогічно орківськи винищувачі при такій інтенсивності бойових вильотів, якось обслуговуються західною електронікою.
Та ми тикаємо захід в їх лайно але самі транспортуємо орківську нафту, щоб потім змогти заправити власні автомобілі паливом з неї зробленим. Купляємо китайську продукцію яка повністю фінансує орків і т.д.
Приліт 500 кг в нафтоналивний комплекс чи колону НПЗ це зупинка на рік мінімум і шалені втрати для їх військового бюджету так і війну можуть зупинити тому економічно стане не вигідна.
вже писали, що ліки від раку простіше винайти, аніж заборонити імпорт до росії ?
А таке було? альтернатіви рускім дєньгам за європєйскіє мікросхєми - нє существуєт