РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9091 посетитель онлайн
Новости Массированный комбинированный удар Производство ракет РФ
1 717 17

Российские ракеты Х-101, атаковавшие Киев 14 мая, содержали более 100 западных комплектующих, - FT

атака на Киев 14 мая

Крылатые ракеты, которые Россия применила для нанесения удара по Украине в четверг, 14 мая, были изготовлены в этом году с использованием западных комплектующих.

Об этом говорится в статье Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Западные компоненты в ракетах РФ 

"На фотографиях обломков ракеты, оставшихся после обстрела жилого дома в Киеве, в результате которого погибло не менее 24 человек, видны части ракеты Х-101 - одной из самых современных российских крылатых ракет", - говорится в статье.

Снимки были изучены украинскими чиновниками, независимым экспертом и FT.

По словам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, все крылатые ракеты Х-101, которые попали в Киев и были оценены украинскими экспертами - включая ту, что попала в жилой дом в столице, - были изготовлены во втором квартале 2026 года.

"Каждая ракета содержала более 100 компонентов западного производства", - цитирует его издание.

"Ракета Х-101, идентичная той, что попала в жилой дом и была исследована после атаки 20 января, содержала микросхемы американских брендов - таких, как Texas Instruments, AMD и Kyocera AVX, а также немецкой Harting Technology Group и нидерландской Nexperia", - пишет FT.

На нескольких элементах были серийные номера, которые указывали на то, что они были изготовлены в 2024 и 2025 годах - задолго после введения санкций. В январских обломках также было обнаружено несколько компонентов китайского и тайваньского производства.

Читайте также: За время полномасштабного вторжения Россия несколько раз модернизировала ракеты Х-101, - Минобороны

Удар РФ по Киеву 14 мая

  • 14 мая российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе Киева в результате российской комбинированной атаки поврежден жилой дом. Там произошло обрушение конструкций. Погибли 24 человека, 48 ранены.
  • 15 мая в Киеве объявлен Днем траура по погибшим в результате массированной российской атаки на столицу.
  • Также День траура по погибшим в Киеве объявлен в Кропивницком.

Читайте также: ГУР раскрыло детали новой крылатой ракеты РФ С-71К "Ковер"

Автор: 

производство (608) ракеты (3950) россия (97539)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Хтось повірить , що уряди європейських країн про це не знають ?
показать весь комментарий
15.05.2026 20:22 Ответить
+6
Та захід все знає просто робить здивований вигляд, ракети ті зроблені на чешських або німецьких станках, гроші не пахнуть.

Аналогічно орківськи винищувачі при такій інтенсивності бойових вильотів, якось обслуговуються західною електронікою.

Та ми тикаємо захід в їх лайно але самі транспортуємо орківську нафту, щоб потім змогти заправити власні автомобілі паливом з неї зробленим. Купляємо китайську продукцію яка повністю фінансує орків і т.д.
показать весь комментарий
15.05.2026 20:25 Ответить
+4
Старе як світ: "Гроші не пахнуть...".
показать весь комментарий
15.05.2026 20:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хтось повірить , що уряди європейських країн про це не знають ?
показать весь комментарий
15.05.2026 20:22 Ответить
Та захід все знає просто робить здивований вигляд, ракети ті зроблені на чешських або німецьких станках, гроші не пахнуть.

Аналогічно орківськи винищувачі при такій інтенсивності бойових вильотів, якось обслуговуються західною електронікою.

Та ми тикаємо захід в їх лайно але самі транспортуємо орківську нафту, щоб потім змогти заправити власні автомобілі паливом з неї зробленим. Купляємо китайську продукцію яка повністю фінансує орків і т.д.
показать весь комментарий
15.05.2026 20:25 Ответить
Пів року тому ми ще й газ кацапський во всю , на захід , перекачували ...
показать весь комментарий
15.05.2026 20:29 Ответить
Таке може бути що ми його також купляли, по так званому реверсу як європейський.
показать весь комментарий
15.05.2026 20:34 Ответить
А паливо , для наших АЗС , думаєте з якої нафти виробляється ?
показать весь комментарий
15.05.2026 20:35 Ответить
Не кажіть. Це дуже погано. На ЄС росія не напала. А як реагувати на те, що в нас війна, на нас напала росія, а влада Зеленського у 2020 році продали їм більше сотні моторів на літаки( гелікоптери)? Немає питань до нашої влади?
показать весь комментарий
15.05.2026 21:32 Ответить
Де наш отрк грім 2?
показать весь комментарий
15.05.2026 20:23 Ответить
Під асфальтом зє шукав?
показать весь комментарий
15.05.2026 20:33 Ответить
За приліт такої ракети по порту або якомусь оборонному підприємству, орки можуть траванути когось з центру прийнятті рішень, що буде відпочивати на дорогому курорті, а виходити з зони комфорту ситого і багатого життя ніхто не хоче.

Приліт 500 кг в нафтоналивний комплекс чи колону НПЗ це зупинка на рік мінімум і шалені втрати для їх військового бюджету так і війну можуть зупинити тому економічно стане не вигідна.
показать весь комментарий
15.05.2026 20:41 Ответить
Ну і? Орки зупинили агресію проти України? В них цих бочок тисячі
показать весь комментарий
15.05.2026 20:46 Ответить
Тому що по бочках можуть бити тільки дрони, а ракета може руйнувати обладнання якого у орків не тисяча, в портах 4-5 причалів під танкери не більше, заводів НПЗ в радіусі досяжності 10, одна дві ракети і НЗП вже рік на відновлення, а не тиждень як після ви кажете підпалу бочки від дрона.
показать весь комментарий
15.05.2026 20:51 Ответить
Старе як світ: "Гроші не пахнуть...".
показать весь комментарий
15.05.2026 20:44 Ответить
тут вже був коментар, що європейці нам нічого не винні ?

вже писали, що ліки від раку простіше винайти, аніж заборонити імпорт до росії ?

А таке було? альтернатіви рускім дєньгам за європєйскіє мікросхєми - нє существуєт
показать весь комментарий
15.05.2026 22:33 Ответить
Якби ракети полетіли по тих країнах які їх випускають ..
показать весь комментарий
15.05.2026 23:22 Ответить
 
 