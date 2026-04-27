ГУР раскрыло детали новой крылатой ракеты РФ С-71К "Ковер"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новые данные о российском вооружении — крылатой авиационной ракете С-71К "Ковер". Информация представлена в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions, где доступна интерактивная 3D-модель ракеты и описание её электронной базы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило ГУР МО.

Разработчиком ракеты является Объединенная авиастроительная корпорация, которая создавала ее для применения с истребителей типа Су-57.

Конструкция и боевая часть

Ракета впервые была применена в конце прошлого года. В качестве боевой части использована осколочно-фугасная авиабомба ОФАБ-250-270 массой 250 кг, интегрированная в носовую часть.

Корпус изготовлен из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, а внутренние элементы — из алюминиевых сплавов.

Система управления и иностранные компоненты

Бортовая система включает:

полетный контроллер;

инерциальную навигацию;

систему питания.

По данным ГУР, большая часть электронной компонентной базы имеет иностранное происхождение — в частности, из США, Китая, Швейцарии, Японии, Германии, Тайваня и Ирландии.

Двигатель и дальность

Ракета оснащена турбореактивным двигателем R500 производства российского предприятия, входящего в структуру ОАК. Благодаря топливным бакам ее вероятная дальность может достигать 300 км.

В перспективе российская сторона рассматривает возможность применения этой ракеты с беспилотника С-70 "Охотник".

В ГУР отмечают, что доступ к иностранным технологиям позволяет России создавать новые средства поражения и масштабировать их применение в войне против Украины.

Украинская разведка призывает международных партнеров усилить санкционное давление, чтобы ограничить возможности российского военно-промышленного комплекса.

