ГУР раскрыло детали новой крылатой ракеты РФ С-71К "Ковер"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новые данные о российском вооружении — крылатой авиационной ракете С-71К "Ковер". Информация представлена в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions, где доступна интерактивная 3D-модель ракеты и описание её электронной базы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило ГУР МО.

Разработчиком ракеты является Объединенная авиастроительная корпорация, которая создавала ее для применения с истребителей типа Су-57.

Конструкция и боевая часть

Ракета впервые была применена в конце прошлого года. В качестве боевой части использована осколочно-фугасная авиабомба ОФАБ-250-270 массой 250 кг, интегрированная в носовую часть.

Корпус изготовлен из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, а внутренние элементы — из алюминиевых сплавов.

Система управления и иностранные компоненты

Бортовая система включает:

  • полетный контроллер;
  • инерциальную навигацию;
  • систему питания.

По данным ГУР, большая часть электронной компонентной базы имеет иностранное происхождение — в частности, из США, Китая, Швейцарии, Японии, Германии, Тайваня и Ирландии.

Двигатель и дальность

Ракета оснащена турбореактивным двигателем R500 производства российского предприятия, входящего в структуру ОАК. Благодаря топливным бакам ее вероятная дальность может достигать 300 км.

В перспективе российская сторона рассматривает возможность применения этой ракеты с беспилотника С-70 "Охотник".

В ГУР отмечают, что доступ к иностранным технологиям позволяет России создавать новые средства поражения и масштабировать их применение в войне против Украины.

Украинская разведка призывает международных партнеров усилить санкционное давление, чтобы ограничить возможности российского военно-промышленного комплекса.

крылатые ракеты (934) ракеты (3927) ГУР (783)
Топ комментарии
+16
Краще б розкрили деталі ефективного застосування Фламінго і іншої розпіареної чудо-зброї.
27.04.2026 12:13 Ответить
+12
А зеля записав черговий відосик
27.04.2026 12:19 Ответить
+6
Члєнограй,де наші КАБи?
27.04.2026 12:28 Ответить
27.04.2026 12:13 Ответить
До літа ніЗЗя. Кажуть шо влітку побачемо...
27.04.2026 12:38 Ответить
Штилерман уже не раз рассказывает что их производят 3-5 штук в день. Только вот их массово как не было, так и нет.
27.04.2026 13:15 Ответить
Ну вже не довго залишилось. Через пару місяців побачемо бреше він чи ні.
27.04.2026 13:17 Ответить
Він вже бреше. Мінімум 21 ракету за тиждень ми би якось побачили.
27.04.2026 14:01 Ответить
Ну зробити ракету це ще пів діла. Треба налагодити ще пускові установки та керування ними.
27.04.2026 14:27 Ответить
У Фламінго нема пускових установок як таких. Там елементарне, запуск з двох рейок.

27.04.2026 15:18 Ответить
Нема двигунів до тої "птиці"
27.04.2026 13:02 Ответить
Але це ніяк на заважає Штілерману годувати нас казками вже більше року.
27.04.2026 13:16 Ответить
ФП2 основний массовий мідл страйк, топ за свої гроші (105 кг БЧ/200 км/старлінк), ними СБС ******** кацапів щоночі . ФП1 з ціною 0,3 від Лютого добрячє приземлив "державного" Антонова з їх космічними цінами. Фп1/2 виробляють близько 200 шт/добу, саме вони і є тими дронами що пробивають коридори в кацапській ППО та громлять ближні тили. Мало?
А фламінга то величезна, дорога, складна штука для спец міссій. Хоча кілька цілей ними вже трохи порівняли. Той же завод іскандерів. Доречі ЗРК збити фламінгу чи іншу КР набагато легше ніж тихохідний БПЛА,через доплерівський еффект.
27.04.2026 13:59 Ответить
Ну і де вже давно обіцяні 90-150 ракет в місяць?

https://zn.ua/war/sejchas-tri-rakety-v-den-v-fire-point-rasskazali-kak-planirujut-masshtabirovat-proizvodstvo-flaminho.html
27.04.2026 14:06 Ответить
То піар та брехня таку кілткість лише наддержави можуть випускати, бо справжняКР це технологічно складна і дорога штука.
27.04.2026 14:13 Ответить
Він до цього обіцяв і 7 ракет на день. Навіщо бреше?
27.04.2026 15:11 Ответить
Недопрацювали розвідники. Насправді її повна назва "кавьор-гавнальот"
27.04.2026 12:17 Ответить
Видно хлопець з дивану не розміє з ким ми воюємо 5 рік. Все в них впорядку з дронами та КР, там величезні ресурси та інженерна школа з часів совка залишилась.
27.04.2026 14:01 Ответить
І що? Давайте будемо казати: "Ой, яка крута нова ракета!", "Ой, яка у них чудова школа ракетобудування з часів совка!", "Ой, яке у нас все у порівнянні з ними гівно!". Ну і логічний висновок: "Давайте поки не пізно здамося!"

Страждаємо на комплекс меншовартості, воїн клавіатурний?
27.04.2026 15:36 Ответить
27.04.2026 12:19 Ответить
Гундосик
27.04.2026 14:15 Ответить
так а як там хфламинго...вона краща чи вже відлітала...
27.04.2026 12:22 Ответить
штілєрман зубь дайоть.
27.04.2026 12:29 Ответить
Ну раз сам штілєрман..... то звісно є довіра Чекаємо
27.04.2026 13:16 Ответить
27.04.2026 12:28 Ответить
Чим ти їх скидати будеш з висоти 12-14 км біля лінії фронту? Чи в нас літаків та пілотів камікадзе вдосталь? Кацапи швидко позбивають на такій висоті , винищувачів з потужниии радарами та дальнобійних ракет в них вдосталь. Саме тому наші хлопці "поземлі" повзають, а а каби лише на невелику відстань кидають, або ж хамери французькі, там реактивний прискорювач є. Але вони дуже дорогі. Що б кацапи не кидали по нам теж потрібні ********* винищувачи з потужними радарами та дальнобійними ракетами, а не той старий хлам що нам дали. Тими лише за КР ганятися та бімби з невеликою висоти на 10 км кидати. Ну ще шторми запускать.
27.04.2026 14:09 Ответить
Московити роблять все, щоб вбивати нас більше та й більше. Нелюді та шакали. Брати грьобані.
27.04.2026 12:38 Ответить
Сподіваюся що не тільки параметри цих гавновиробів знають а й місця де їх виробляють?
27.04.2026 12:41 Ответить
Про параметри ні слова,десь на болотному ресурсі знайшли картинку ракети і видали за потужну розвідувальницьку роботу
27.04.2026 13:19 Ответить
За даними ГУР, більшість електронної компонентної бази має іноземне походження - зокрема, зі США, Китаю, Швейцарії, Японії, Німеччини, Тайваню та Ірландії.

Якщо ГУР не знає, то я нагадаю майже вся Західна електроніка виробляється в Китаї Индии та в інших дешевих країнах. Напевно геніальна ідея криворізького розвідника полягає в тому щоб Захід завтра перейшов на свічки та сірники? А може він хоче налагодити виробництво Західної електроніки в Кривому Розі поряд із заводом з виробництва Фламінго? Ну тоді в такому сенси можна запропонувати заходу відмовитися від будь-якої торгівлі зі світом та стати незалежним Сомалі.
росіяни може і тупі, але я не чув, щоб вони висловлювали своє обурення Китаю, що Україна використовує їх запчастини у своїх дронах, тому що може и по шапці отримати. Але зелений бовдур не перестає кукурікати про зраду там де її немає.
27.04.2026 13:06 Ответить
Крилата ракета,нічого нового.Потужний розкривач ГУР .Головне для крилатої ракети-малозамітність і точнісь,про що потужний ГУР ні слова не пробекав.
27.04.2026 13:15 Ответить
Ні. Це вже бюджетний стелс. Типу шторм шедоу. Композитний корпус, спецефічна форма, првітряний запуск.
27.04.2026 14:11 Ответить
 
 