ГУР раскрыло детали новой крылатой ракеты РФ С-71К "Ковер"
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало новые данные о российском вооружении — крылатой авиационной ракете С-71К "Ковер". Информация представлена в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions, где доступна интерактивная 3D-модель ракеты и описание её электронной базы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило ГУР МО.
Разработчиком ракеты является Объединенная авиастроительная корпорация, которая создавала ее для применения с истребителей типа Су-57.
Конструкция и боевая часть
Ракета впервые была применена в конце прошлого года. В качестве боевой части использована осколочно-фугасная авиабомба ОФАБ-250-270 массой 250 кг, интегрированная в носовую часть.
Корпус изготовлен из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, а внутренние элементы — из алюминиевых сплавов.
Система управления и иностранные компоненты
Бортовая система включает:
- полетный контроллер;
- инерциальную навигацию;
- систему питания.
По данным ГУР, большая часть электронной компонентной базы имеет иностранное происхождение — в частности, из США, Китая, Швейцарии, Японии, Германии, Тайваня и Ирландии.
Двигатель и дальность
Ракета оснащена турбореактивным двигателем R500 производства российского предприятия, входящего в структуру ОАК. Благодаря топливным бакам ее вероятная дальность может достигать 300 км.
В перспективе российская сторона рассматривает возможность применения этой ракеты с беспилотника С-70 "Охотник".
В ГУР отмечают, что доступ к иностранным технологиям позволяет России создавать новые средства поражения и масштабировать их применение в войне против Украины.
Украинская разведка призывает международных партнеров усилить санкционное давление, чтобы ограничить возможности российского военно-промышленного комплекса.
А фламінга то величезна, дорога, складна штука для спец міссій. Хоча кілька цілей ними вже трохи порівняли. Той же завод іскандерів. Доречі ЗРК збити фламінгу чи іншу КР набагато легше ніж тихохідний БПЛА,через доплерівський еффект.
https://zn.ua/war/sejchas-tri-rakety-v-den-v-fire-point-rasskazali-kak-planirujut-masshtabirovat-proizvodstvo-flaminho.html
