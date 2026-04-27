ГУР розкрило деталі нової крилатої ракети РФ С-71К "Ковер"
Головне управління розвідки МО України оприлюднило нові дані про російське озброєння - крилату авіаційну ракету С-71К "Ковер". Інформацію представлено в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions, де доступна інтерактивна 3D-модель ракети та опис її електронної бази.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило ГУР МО.
Розробником ракети є Об’єднана авіабудівна корпорація, яка створювала її для застосування з винищувачів типу Су-57.
Конструкція та бойова частина
Ракета вперше була застосована наприкінці минулого року. Як бойову частину використано осколково-фугасну авіабомбу ОФАБ-250-270 масою 250 кг, інтегровану в носову частину.
Корпус виготовлено з багатошарового матеріалу на основі склотекстоліту з додатковим підсиленням, а внутрішні елементи — з алюмінієвих сплавів.
Система управління та іноземні компоненти
Бортова система включає:
- польотний контролер;
- інерційну навігацію;
- систему живлення.
За даними ГУР, більшість електронної компонентної бази має іноземне походження — зокрема, зі США, Китаю, Швейцарії, Японії, Німеччини, Тайваню та Ірландії.
Двигун і дальність
Ракета оснащена турбореактивним двигуном R500 виробництва російського підприємства, що входить до структури ОАК. Завдяки паливним бакам її ймовірна дальність може сягати до 300 км.
У перспективі російська сторона розглядає можливість застосування цієї ракети з безпілотника С-70 "Охотнік".
У ГУР наголошують, що доступ до іноземних технологій дозволяє Росії створювати нові засоби ураження та масштабувати їх застосування у війні проти України.
Українська розвідка закликає міжнародних партнерів посилити санкційний тиск, щоб обмежити можливості російського військово-промислового комплексу.
А фламінга то величезна, дорога, складна штука для спец міссій. Хоча кілька цілей ними вже трохи порівняли. Той же завод іскандерів. Доречі ЗРК збити фламінгу чи іншу КР набагато легше ніж тихохідний БПЛА,через доплерівський еффект.
https://zn.ua/war/sejchas-tri-rakety-v-den-v-fire-point-rasskazali-kak-planirujut-masshtabirovat-proizvodstvo-flaminho.html
Якщо ГУР не знає, то я нагадаю майже вся Західна електроніка виробляється в Китаї Индии та в інших дешевих країнах. Напевно геніальна ідея криворізького розвідника полягає в тому щоб Захід завтра перейшов на свічки та сірники? А може він хоче налагодити виробництво Західної електроніки в Кривому Розі поряд із заводом з виробництва Фламінго? Ну тоді в такому сенси можна запропонувати заходу відмовитися від будь-якої торгівлі зі світом та стати незалежним Сомалі.
росіяни може і тупі, але я не чув, щоб вони висловлювали своє обурення Китаю, що Україна використовує їх запчастини у своїх дронах, тому що може и по шапці отримати. Але зелений бовдур не перестає кукурікати про зраду там де її немає.