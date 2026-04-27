4 538 29

ГУР розкрило деталі нової крилатої ракети РФ С-71К "Ковер"

Ракета для Су-57: ГУР розкрило деталі нового озброєння РФ

Головне управління розвідки МО України оприлюднило нові дані про російське озброєння - крилату авіаційну ракету С-71К "Ковер". Інформацію представлено в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions, де доступна інтерактивна 3D-модель ракети та опис її електронної бази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило ГУР МО.

Розробником ракети є Об’єднана авіабудівна корпорація, яка створювала її для застосування з винищувачів типу Су-57.

Конструкція та бойова частина

Ракета вперше була застосована наприкінці минулого року. Як бойову частину використано осколково-фугасну авіабомбу ОФАБ-250-270 масою 250 кг, інтегровану в носову частину.

Корпус виготовлено з багатошарового матеріалу на основі склотекстоліту з додатковим підсиленням, а внутрішні елементи — з алюмінієвих сплавів.

Система управління та іноземні компоненти

Бортова система включає:

  • польотний контролер;
  • інерційну навігацію;
  • систему живлення.

За даними ГУР, більшість електронної компонентної бази має іноземне походження — зокрема, зі США, Китаю, Швейцарії, Японії, Німеччини, Тайваню та Ірландії.

Двигун і дальність

Ракета оснащена турбореактивним двигуном R500 виробництва російського підприємства, що входить до структури ОАК. Завдяки паливним бакам її ймовірна дальність може сягати до 300 км.

У перспективі російська сторона розглядає можливість застосування цієї ракети з безпілотника С-70 "Охотнік".

У ГУР наголошують, що доступ до іноземних технологій дозволяє Росії створювати нові засоби ураження та масштабувати їх застосування у війні проти України.

Українська розвідка закликає міжнародних партнерів посилити санкційний тиск, щоб обмежити можливості російського військово-промислового комплексу.

крилаті ракети (1121) ракети (4383) ГУР (860)
Топ коментарі
+16
Краще б розкрили деталі ефективного застосування Фламінго і іншої розпіареної чудо-зброї.
показати весь коментар
27.04.2026 12:13 Відповісти
+12
А зеля записав черговий відосик
показати весь коментар
27.04.2026 12:19 Відповісти
+6
Члєнограй,де наші КАБи?
показати весь коментар
27.04.2026 12:28 Відповісти
Краще б розкрили деталі ефективного застосування Фламінго і іншої розпіареної чудо-зброї.
показати весь коментар
27.04.2026 12:13 Відповісти
До літа ніЗЗя. Кажуть шо влітку побачемо...
показати весь коментар
27.04.2026 12:38 Відповісти
Штилерман уже не раз рассказывает что их производят 3-5 штук в день. Только вот их массово как не было, так и нет.
показати весь коментар
27.04.2026 13:15 Відповісти
Ну вже не довго залишилось. Через пару місяців побачемо бреше він чи ні.
показати весь коментар
27.04.2026 13:17 Відповісти
Він вже бреше. Мінімум 21 ракету за тиждень ми би якось побачили.
показати весь коментар
27.04.2026 14:01 Відповісти
Ну зробити ракету це ще пів діла. Треба налагодити ще пускові установки та керування ними.
показати весь коментар
27.04.2026 14:27 Відповісти
У Фламінго нема пускових установок як таких. Там елементарне, запуск з двох рейок.

показати весь коментар
27.04.2026 15:18 Відповісти
Нема двигунів до тої "птиці"
показати весь коментар
27.04.2026 13:02 Відповісти
Але це ніяк на заважає Штілерману годувати нас казками вже більше року.
показати весь коментар
27.04.2026 13:16 Відповісти
ФП2 основний массовий мідл страйк, топ за свої гроші (105 кг БЧ/200 км/старлінк), ними СБС ******** кацапів щоночі . ФП1 з ціною 0,3 від Лютого добрячє приземлив "державного" Антонова з їх космічними цінами. Фп1/2 виробляють близько 200 шт/добу, саме вони і є тими дронами що пробивають коридори в кацапській ППО та громлять ближні тили. Мало?
А фламінга то величезна, дорога, складна штука для спец міссій. Хоча кілька цілей ними вже трохи порівняли. Той же завод іскандерів. Доречі ЗРК збити фламінгу чи іншу КР набагато легше ніж тихохідний БПЛА,через доплерівський еффект.
показати весь коментар
27.04.2026 13:59 Відповісти
Ну і де вже давно обіцяні 90-150 ракет в місяць?

https://zn.ua/war/sejchas-tri-rakety-v-den-v-fire-point-rasskazali-kak-planirujut-masshtabirovat-proizvodstvo-flaminho.html
показати весь коментар
27.04.2026 14:06 Відповісти
То піар та брехня таку кілткість лише наддержави можуть випускати, бо справжняКР це технологічно складна і дорога штука.
показати весь коментар
27.04.2026 14:13 Відповісти
Він до цього обіцяв і 7 ракет на день. Навіщо бреше?
показати весь коментар
27.04.2026 15:11 Відповісти
Недопрацювали розвідники. Насправді її повна назва "кавьор-гавнальот"
показати весь коментар
27.04.2026 12:17 Відповісти
Видно хлопець з дивану не розміє з ким ми воюємо 5 рік. Все в них впорядку з дронами та КР, там величезні ресурси та інженерна школа з часів совка залишилась.
показати весь коментар
27.04.2026 14:01 Відповісти
І що? Давайте будемо казати: "Ой, яка крута нова ракета!", "Ой, яка у них чудова школа ракетобудування з часів совка!", "Ой, яке у нас все у порівнянні з ними гівно!". Ну і логічний висновок: "Давайте поки не пізно здамося!"

Страждаємо на комплекс меншовартості, воїн клавіатурний?
показати весь коментар
27.04.2026 15:36 Відповісти
А зеля записав черговий відосик
показати весь коментар
27.04.2026 12:19 Відповісти
Гундосик
показати весь коментар
27.04.2026 14:15 Відповісти
так а як там хфламинго...вона краща чи вже відлітала...
показати весь коментар
27.04.2026 12:22 Відповісти
штілєрман зубь дайоть.
показати весь коментар
27.04.2026 12:29 Відповісти
Ну раз сам штілєрман..... то звісно є довіра Чекаємо
показати весь коментар
27.04.2026 13:16 Відповісти
Члєнограй,де наші КАБи?
показати весь коментар
27.04.2026 12:28 Відповісти
Чим ти їх скидати будеш з висоти 12-14 км біля лінії фронту? Чи в нас літаків та пілотів камікадзе вдосталь? Кацапи швидко позбивають на такій висоті , винищувачів з потужниии радарами та дальнобійних ракет в них вдосталь. Саме тому наші хлопці "поземлі" повзають, а а каби лише на невелику відстань кидають, або ж хамери французькі, там реактивний прискорювач є. Але вони дуже дорогі. Що б кацапи не кидали по нам теж потрібні ********* винищувачи з потужними радарами та дальнобійними ракетами, а не той старий хлам що нам дали. Тими лише за КР ганятися та бімби з невеликою висоти на 10 км кидати. Ну ще шторми запускать.
показати весь коментар
27.04.2026 14:09 Відповісти
Московити роблять все, щоб вбивати нас більше та й більше. Нелюді та шакали. Брати грьобані.
показати весь коментар
27.04.2026 12:38 Відповісти
Сподіваюся що не тільки параметри цих гавновиробів знають а й місця де їх виробляють?
показати весь коментар
27.04.2026 12:41 Відповісти
Про параметри ні слова,десь на болотному ресурсі знайшли картинку ракети і видали за потужну розвідувальницьку роботу
показати весь коментар
27.04.2026 13:19 Відповісти
За даними ГУР, більшість електронної компонентної бази має іноземне походження - зокрема, зі США, Китаю, Швейцарії, Японії, Німеччини, Тайваню та Ірландії.

Якщо ГУР не знає, то я нагадаю майже вся Західна електроніка виробляється в Китаї Индии та в інших дешевих країнах. Напевно геніальна ідея криворізького розвідника полягає в тому щоб Захід завтра перейшов на свічки та сірники? А може він хоче налагодити виробництво Західної електроніки в Кривому Розі поряд із заводом з виробництва Фламінго? Ну тоді в такому сенси можна запропонувати заходу відмовитися від будь-якої торгівлі зі світом та стати незалежним Сомалі.
росіяни може і тупі, але я не чув, щоб вони висловлювали своє обурення Китаю, що Україна використовує їх запчастини у своїх дронах, тому що може и по шапці отримати. Але зелений бовдур не перестає кукурікати про зраду там де її немає.
показати весь коментар
27.04.2026 13:06 Відповісти
Крилата ракета,нічого нового.Потужний розкривач ГУР .Головне для крилатої ракети-малозамітність і точнісь,про що потужний ГУР ні слова не пробекав.
показати весь коментар
27.04.2026 13:15 Відповісти
Ні. Це вже бюджетний стелс. Типу шторм шедоу. Композитний корпус, спецефічна форма, првітряний запуск.
показати весь коментар
27.04.2026 14:11 Відповісти
 
 