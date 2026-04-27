ГУР розкрило деталі нової крилатої ракети РФ С-71К "Ковер"

Головне управління розвідки МО України оприлюднило нові дані про російське озброєння - крилату авіаційну ракету С-71К "Ковер". Інформацію представлено в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions, де доступна інтерактивна 3D-модель ракети та опис її електронної бази.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило ГУР МО.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розробником ракети є Об’єднана авіабудівна корпорація, яка створювала її для застосування з винищувачів типу Су-57.

Конструкція та бойова частина

Ракета вперше була застосована наприкінці минулого року. Як бойову частину використано осколково-фугасну авіабомбу ОФАБ-250-270 масою 250 кг, інтегровану в носову частину.

Корпус виготовлено з багатошарового матеріалу на основі склотекстоліту з додатковим підсиленням, а внутрішні елементи — з алюмінієвих сплавів.

Система управління та іноземні компоненти

Бортова система включає:

польотний контролер;

інерційну навігацію;

систему живлення.

За даними ГУР, більшість електронної компонентної бази має іноземне походження — зокрема, зі США, Китаю, Швейцарії, Японії, Німеччини, Тайваню та Ірландії.

Двигун і дальність

Ракета оснащена турбореактивним двигуном R500 виробництва російського підприємства, що входить до структури ОАК. Завдяки паливним бакам її ймовірна дальність може сягати до 300 км.

У перспективі російська сторона розглядає можливість застосування цієї ракети з безпілотника С-70 "Охотнік".

У ГУР наголошують, що доступ до іноземних технологій дозволяє Росії створювати нові засоби ураження та масштабувати їх застосування у війні проти України.

Українська розвідка закликає міжнародних партнерів посилити санкційний тиск, щоб обмежити можливості російського військово-промислового комплексу.

