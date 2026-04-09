КНДР випробувала ракету з касетною боєголовкою: у Сеулі заявили про російські "Іскандери"
Північна Корея заявила про випробування балістичної ракети з касетною бойовою частиною, однак у Південній Кореї вважають, що йдеться про використання або модифікацію російських ракет "Іскандер".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Yonhap.
Що відомо про запуск
За оцінкою Сеула, КНДР могла запустити балістичні ракети малої дальності сімейства KN-23 – північнокорейський аналог російських "Іскандерів".
Йдеться про ракети з касетною бойовою частиною, здатні завдавати ударів високої щільності.
Випробування ракет класу "земля–земля" Hwasong-11Ka тривали три дні – з понеділка до середи.
Мета випробувань
У Пхеньяні заявили, що запуск був спрямований на оцінку бойового застосування касетних боєприпасів.
Також під час тестів перевіряли:
- мобільний зенітний ракетний комплекс ближньої дії;
- системи електромагнітної зброї;
- технології розсіювання імітаційних бомб із вуглецевого волокна.
У КНДР наголосили, що ці випробування мають "велике значення" для розвитку армії.
Чому це викликає занепокоєння
У Південній Кореї вважають, що такі запуски можуть свідчити про використання російських технологій або про поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном.
Це відбувається на тлі повідомлень про постачання КНДР боєприпасів Росії та участь північнокорейських військових у війні проти України.
За оцінками аналітиків, КНДР могла отримати до 14,4 млрд доларів від військової співпраці з Росією.
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