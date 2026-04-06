Доньку Кім Чен Ина розглядають як наступницю влади в КНДР, – розвідка Південної Кореї
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, імовірно, готує свою доньку Кім Чжу Е як наступницю влади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yonhap із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї.
Що кажуть у розвідці
У розвідці зазначають, що останнім часом Кім Чжу Е регулярно з’являється на заходах, пов’язаних з оборонною промисловістю.
Це розцінюється як спроба:
- зменшити скептицизм щодо можливості жіночого лідерства;
- сформувати образ майбутньої спадкоємиці;
- пришвидшити створення наративу передачі влади.
Роль інших членів родини
Водночас, за оцінками розвідки, сестра Кім Чен Ина – Кім Йо Чжон – не має реальних повноважень, попри її високий статус у публічному просторі.
У спецслужбі вважають, що вона навряд чи стане наступною керівницею країни.
Публічна активність доньки
З 2022 року Кім Чен Ин регулярно з’являється на публіці разом із донькою.
Зокрема:
- вона відвідує військові навчання та оборонні об’єкти;
- бере участь у державних заходах і парадах;
- супроводжує батька у робочих поїздках.
Під час одних із навчань були оприлюднені фото, на яких Кім Чжу Е керує бойовим танком.
Що відомо про сім’ю
Точна інформація про сім’ю північнокорейського лідера залишається закритою.
За даними відкритих джерел:
- у Кім Чен Ина троє дітей, але публічно з’являється лише Кім Чжу Е;
- її вік оцінюють приблизно у 12–14 років;
- дружина лідера Лі Соль Чжу, за різними оцінками, має від 36 до 41 року.
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Пупс чи його не сильно розумна личинка.
За 77 років махрового комунізму там пздц.
Пропаща територія з пропащим населенням.
Ми маємо таких самих донбасят під боком.
За 8 років під кацапами стали відбитими дикунами, яким всюди нас💩ли українці і Україна.
Вони на початку повномасштабного вторгнення, творили те саме, що потім в 2023 році творив хамас та "мирные жители" сектору гази під час нападу на Ізраїль.