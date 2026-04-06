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Новини Відносини Південної Кореї та КНДР
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Доньку Кім Чен Ина розглядають як наступницю влади в КНДР, – розвідка Південної Кореї

У Пхеньяні готують дочку Кім Чен Ина як спадкоємицю влади

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, імовірно, готує свою доньку Кім Чжу Е як наступницю влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yonhap із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї.

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Що кажуть у розвідці

У розвідці зазначають, що останнім часом Кім Чжу Е регулярно з’являється на заходах, пов’язаних з оборонною промисловістю.

Це розцінюється як спроба:

  •  зменшити скептицизм щодо можливості жіночого лідерства;
     
  • сформувати образ майбутньої спадкоємиці;
  •  пришвидшити створення наративу передачі влади.

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Роль інших членів родини

Водночас, за оцінками розвідки, сестра Кім Чен Ина – Кім Йо Чжон – не має реальних повноважень, попри її високий статус у публічному просторі.

У спецслужбі вважають, що вона навряд чи стане наступною керівницею країни.

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Публічна активність доньки

З 2022 року Кім Чен Ин регулярно з’являється на публіці разом із донькою.

Зокрема: 

  • вона відвідує військові навчання та оборонні об’єкти;
     
  • бере участь у державних заходах і парадах;
  • супроводжує батька у робочих поїздках.

Під час одних із навчань були оприлюднені фото, на яких Кім Чжу Е керує бойовим танком.

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Що відомо про сім’ю

Точна інформація про сім’ю північнокорейського лідера залишається закритою.

За даними відкритих джерел:

  • у Кім Чен Ина троє дітей, але публічно з’являється лише Кім Чжу Е;
  • її вік оцінюють приблизно у 12–14 років;
  • дружина лідера Лі Соль Чжу, за різними оцінками, має від 36 до 41 року.

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Автор: 

влада (401) КНДР (1352) Кім Чен Ин (194)
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Топ коментарі
+5
на черзі розглядини на царство кабаєвої та скумбрії. такі собі катьки вєлікіє ))
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06.04.2026 15:49 Відповісти
+5
Не один х.й хто там буде правити?!
Пупс чи його не сильно розумна личинка.
За 77 років махрового комунізму там пздц.
Пропаща територія з пропащим населенням.

Ми маємо таких самих донбасят під боком.
За 8 років під кацапами стали відбитими дикунами, яким всюди нас💩ли українці і Україна.
Вони на початку повномасштабного вторгнення, творили те саме, що потім в 2023 році творив хамас та "мирные жители" сектору гази під час нападу на Ізраїль.
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06.04.2026 16:17 Відповісти
+5
Придушить батю, скаже населенню, що вознісся, і на трон.
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06.04.2026 16:19 Відповісти

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