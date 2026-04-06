Доньку Кім Чен Ина розглядають як наступницю влади в КНДР, – розвідка Південної Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, імовірно, готує свою доньку Кім Чжу Е як наступницю влади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yonhap із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї.

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Що кажуть у розвідці

У розвідці зазначають, що останнім часом Кім Чжу Е регулярно з’являється на заходах, пов’язаних з оборонною промисловістю.

Це розцінюється як спроба:

зменшити скептицизм щодо можливості жіночого лідерства;



сформувати образ майбутньої спадкоємиці;

пришвидшити створення наративу передачі влади.

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Роль інших членів родини

Водночас, за оцінками розвідки, сестра Кім Чен Ина – Кім Йо Чжон – не має реальних повноважень, попри її високий статус у публічному просторі.

У спецслужбі вважають, що вона навряд чи стане наступною керівницею країни.

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Публічна активність доньки

З 2022 року Кім Чен Ин регулярно з’являється на публіці разом із донькою.

Зокрема:

вона відвідує військові навчання та оборонні об’єкти;



бере участь у державних заходах і парадах;

супроводжує батька у робочих поїздках.

Під час одних із навчань були оприлюднені фото, на яких Кім Чжу Е керує бойовим танком.

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Що відомо про сім’ю

Точна інформація про сім’ю північнокорейського лідера залишається закритою.

За даними відкритих джерел:

у Кім Чен Ина троє дітей, але публічно з’являється лише Кім Чжу Е;

її вік оцінюють приблизно у 12–14 років;

дружина лідера Лі Соль Чжу, за різними оцінками, має від 36 до 41 року.

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