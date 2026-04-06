Дочь Ким Чен Ына рассматривают как преемницу власти в КНДР, – разведка Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, по всей видимости, готовит свою дочь Ким Чжу Ён в качестве преемницы власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.

Что говорят в разведке

В разведке отмечают, что в последнее время Ким Чжу Э регулярно появляется на мероприятиях, связанных с оборонной промышленностью.

Это расценивается как попытка:

уменьшить скептицизм относительно возможности женского лидерства;



сформировать образ будущей наследницы;

ускорить создание нарратива передачи власти.

Роль других членов семьи

В то же время, по оценкам разведки, сестра Ким Чен Ына – Ким Ё Чжон – не имеет реальных полномочий, несмотря на ее высокий статус в публичном пространстве.

В спецслужбе считают, что она вряд ли станет следующим лидером страны.

Публичная активность дочери

С 2022 года Ким Чен Ын регулярно появляется на публике вместе с дочерью.

В частности:

она посещает военные учения и оборонные объекты;



участвует в государственных мероприятиях и парадах;

сопровождает отца в рабочих поездках.

Во время одних из учений были обнародованы фото, на которых Ким Чжу Э управляет боевым танком.

Что известно о семье

Точная информация о семье северокорейского лидера остается закрытой.

По данным открытых источников:

у Ким Чен Ына трое детей, но публично появляется только Ким Чжу Э;

ее возраст оценивают примерно в 12–14 лет;

жене лидера Ли Соль Чжу, по разным оценкам, от 36 до 41 года.

