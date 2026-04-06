Дочь Ким Чен Ына рассматривают как преемницу власти в КНДР, – разведка Южной Кореи
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, по всей видимости, готовит свою дочь Ким Чжу Ён в качестве преемницы власти.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.
Что говорят в разведке
В разведке отмечают, что в последнее время Ким Чжу Э регулярно появляется на мероприятиях, связанных с оборонной промышленностью.
Это расценивается как попытка:
- уменьшить скептицизм относительно возможности женского лидерства;
- сформировать образ будущей наследницы;
- ускорить создание нарратива передачи власти.
Роль других членов семьи
В то же время, по оценкам разведки, сестра Ким Чен Ына – Ким Ё Чжон – не имеет реальных полномочий, несмотря на ее высокий статус в публичном пространстве.
В спецслужбе считают, что она вряд ли станет следующим лидером страны.
Публичная активность дочери
С 2022 года Ким Чен Ын регулярно появляется на публике вместе с дочерью.
В частности:
- она посещает военные учения и оборонные объекты;
- участвует в государственных мероприятиях и парадах;
- сопровождает отца в рабочих поездках.
Во время одних из учений были обнародованы фото, на которых Ким Чжу Э управляет боевым танком.
Что известно о семье
Точная информация о семье северокорейского лидера остается закрытой.
По данным открытых источников:
- у Ким Чен Ына трое детей, но публично появляется только Ким Чжу Э;
- ее возраст оценивают примерно в 12–14 лет;
- жене лидера Ли Соль Чжу, по разным оценкам, от 36 до 41 года.
Пупс чи його не сильно розумна личинка.
За 77 років махрового комунізму там пздц.
Пропаща територія з пропащим населенням.
Ми маємо таких самих донбасят під боком.
За 8 років під кацапами стали відбитими дикунами, яким всюди нас💩ли українці і Україна.
Вони на початку повномасштабного вторгнення, творили те саме, що потім в 2023 році творив хамас та "мирные жители" сектору гази під час нападу на Ізраїль.