Новости Отношения Южной Кореи и КНДР
Дочь Ким Чен Ына рассматривают как преемницу власти в КНДР, – разведка Южной Кореи

В Пхеньяне готовят дочь Ким Чен Ына в качестве преемницы власти

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, по всей видимости, готовит свою дочь Ким Чжу Ён в качестве преемницы власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.

Что говорят в разведке

В разведке отмечают, что в последнее время Ким Чжу Э регулярно появляется на мероприятиях, связанных с оборонной промышленностью.

Это расценивается как попытка:

  •  уменьшить скептицизм относительно возможности женского лидерства;
     
  • сформировать образ будущей наследницы;
  •  ускорить создание нарратива передачи власти.

Читайте: Лукашенко в Пхеньяне заключил соглашение с Ким Чен Ыном о партнерстве

Роль других членов семьи

В то же время, по оценкам разведки, сестра Ким Чен Ына – Ким Ё Чжон – не имеет реальных полномочий, несмотря на ее высокий статус в публичном пространстве.

В спецслужбе считают, что она вряд ли станет следующим лидером страны.

Читайте также: В КНДР солдат учат подрывать себя, чтобы не сдаться ВСУ, - СМИ

Публичная активность дочери

С 2022 года Ким Чен Ын регулярно появляется на публике вместе с дочерью.

В частности: 

  • она посещает военные учения и оборонные объекты;
     
  • участвует в государственных мероприятиях и парадах;
  • сопровождает отца в рабочих поездках.

Во время одних из учений были обнародованы фото, на которых Ким Чжу Э управляет боевым танком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть похищенных Россией украинских детей перевезли в КНДР, где поместили в военные лагеря

Что известно о семье

Точная информация о семье северокорейского лидера остается закрытой.

По данным открытых источников:

  • у Ким Чен Ына трое детей, но публично появляется только Ким Чжу Э;
  • ее возраст оценивают примерно в 12–14 лет;
  • жене лидера Ли Соль Чжу, по разным оценкам, от 36 до 41 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР продолжит поддержку России и верит в ее победу в войне против Украины, - Ким Чен Ын

Топ комментарии
на черзі розглядини на царство кабаєвої та скумбрії. такі собі катьки вєлікіє ))
06.04.2026 15:49
Переплюне батю - була на запуску ракети - то реготала як дурна
06.04.2026 15:55
ну а ще династичний брак мона розглянути)) молодого майора кадир овца, всього в мєндальках. і полцарства за ним в придачу ))
06.04.2026 15:51
Штанці такі ж, як у баті носитиме?
06.04.2026 15:51 Ответить
Вся в батю. Розтовстіє, і гарем заведе.
06.04.2026 16:06
сестра Кім Йо Чен спочатку вона наступниця трону Инів а потім вже ,можливо донька Ина,
06.04.2026 16:06
А він що, смертельно хворий чи йому 80 років? Якось дивно.
06.04.2026 16:10
Придушить батю, скаже населенню, що вознісся, і на трон.
06.04.2026 16:19
Не один х.й хто там буде правити?!
Пупс чи його не сильно розумна личинка.
За 77 років махрового комунізму там пздц.
Пропаща територія з пропащим населенням.

Ми маємо таких самих донбасят під боком.
За 8 років під кацапами стали відбитими дикунами, яким всюди нас💩ли українці і Україна.
Вони на початку повномасштабного вторгнення, творили те саме, що потім в 2023 році творив хамас та "мирные жители" сектору гази під час нападу на Ізраїль.
06.04.2026 16:17
королевство кривых зеркал
06.04.2026 16:19
Так наче ж сеструха милилась на царство? Мабуть вухо прострелить племінниці, або чаєм пригостить, дуже вже вид у неї рішучий і погляд сталевий Від такої можна чекати чого завгодно, може й братуху оформить.
06.04.2026 16:40
Как они это совмещают ? - "сплошной коммунизм" и передача власти по наследству ... ( коммунистка в четвертом поколении )
06.04.2026 16:51
 
 