КНДР испытала ракету с кассетной боеголовкой: в Сеуле заявили о российских "Искандерах"
Северная Корея заявила об испытании баллистической ракеты с кассетной боевой частью, однако в Южной Корее считают, что речь идет об использовании или модификации российских ракет "Искандер".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Yonhap.
Что известно о запуске
По оценке Сеула, КНДР могла запустить баллистические ракеты малой дальности семейства KN-23 – северокорейский аналог российских "Искандеров".
Речь идет о ракетах с кассетной боевой частью, способных наносить удары высокой плотности.
Испытания ракет класса "земля–земля" Hwasong-11Ka длились три дня – с понедельника по среду.
Цель испытаний
В Пхеньяне заявили, что запуск был направлен на оценку боевого применения кассетных боеприпасов.
Также во время испытаний проверяли:
- мобильный зенитный ракетный комплекс ближнего действия;
- системы электромагнитного оружия;
- технологии рассеивания имитационных бомб из углеродного волокна.
В КНДР подчеркнули, что эти испытания имеют "большое значение" для развития армии.
Почему это вызывает беспокойство
В Южной Корее считают, что такие запуски могут свидетельствовать об использовании российских технологий или об углублении военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
Это происходит на фоне сообщений о поставках КНДР боеприпасов России и участии северокорейских военных в войне против Украины.
По оценкам аналитиков, КНДР могла получить до 14,4 млрд долларов от военного сотрудничества с Россией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
