КНДР испытала ракету с кассетной боеголовкой: в Сеуле заявили о российских "Искандерах"

Северная Корея заявила об испытании баллистической ракеты с кассетной боевой частью, однако в Южной Корее считают, что речь идет об использовании или модификации российских ракет "Искандер".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Yonhap.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о запуске

По оценке Сеула, КНДР могла запустить баллистические ракеты малой дальности семейства KN-23 – северокорейский аналог российских "Искандеров".

Речь идет о ракетах с кассетной боевой частью, способных наносить удары высокой плотности.

Испытания ракет класса "земля–земля" Hwasong-11Ka длились три дня – с понедельника по среду.

Цель испытаний

В Пхеньяне заявили, что запуск был направлен на оценку боевого применения кассетных боеприпасов.

Также во время испытаний проверяли:



мобильный зенитный ракетный комплекс ближнего действия;

системы электромагнитного оружия;

технологии рассеивания имитационных бомб из углеродного волокна.

В КНДР подчеркнули, что эти испытания имеют "большое значение" для развития армии.

Почему это вызывает беспокойство

В Южной Корее считают, что такие запуски могут свидетельствовать об использовании российских технологий или об углублении военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Это происходит на фоне сообщений о поставках КНДР боеприпасов России и участии северокорейских военных в войне против Украины.

По оценкам аналитиков, КНДР могла получить до 14,4 млрд долларов от военного сотрудничества с Россией.

