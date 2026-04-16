Експерти дослідили північнокорейські ракети KN-23 та KN-24, якими Росія била по Україні, - Міноборони

Під час масованих обстрілів українських міст Росія неодноразово використовувала північнокорейські балістичні ракети серії KN-23 та KN-24.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, військові інженери та науковці Міністерства оборони провели лабораторні дослідження уламків цих ракет після використання в реальних бойових умовах та зʼясували, наскільки вони є самостійною розробкою.

Унікальна геометрія

Так, аналіз уламків ракети, що впала у Харкові 2 січня 2024 року, підтвердив параметри, які збігаються з кресленнями з південнокорейських наукових видань.

Північнокорейські ракети мають унікальну геометрію. Діаметр KN-23 становить 110 см у задній частині із звуженням до 90 см попереду. Показник у 110 см не трапляється в жодної іншої країни світу, крім КНДР. Діаметр KN-24 становить близько 100 см, він ще трапляється у світі.

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Також експерти порівняли уламки з фотографіями з ракетних заводів та виявили сім ключових подібностей: від кількості отворів під болтові кріплення сопла до наявності специфічних ніш під приймачі супутникової навігації.

Ракети не є копіями російських "Іскандерів"

Експерти дійшли висновку, що KN-23 і KN-24 не є прямими копіями радянсько/російських зразків і не виготовлені "за ліцензією" балістичної ракети "Іскандер" 9М723.

Однак є ознаки, що Північна Корея доопрацювала певний первісний варіант розробок балістичної ракети "Іскандер".

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Повідомляється, що ракети з КНДР використовують менш енергетичне паливо. Північнокорейські двигуни більші та довші за російські аналоги (приблизно в 1,5 раза), щоб забезпечити аналогічну дальність.

Водночас під час виробництва використовуються застарілі методи: а якість пайки – приблизно 50-річної давнини.

У блоках керування знайдено компоненти цивільного призначення від провідних брендів. Ці чіпи Пхеньян закуповує, вочевидь, в обхід санкцій.

Щоб забезпечити термостійкість ракети під час руху в атмосфері, поряд із застосування теплозахисного покриття на головній частині встановлено обтікач із графітових матеріалів. Це відносно дешеве рішення застосоване північнокорейськими конструкторами, найімовірніше, з огляду на відсутність доступу до більш сучасних теплозахисних матеріалів.

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Розслідування злочинів війни

У Міноборони зауважили, що всі профільні дослідження, які виконують військові інженери і науковці відомства, є складовою судової експертизи, яка здійснюється відповідними органами. Ці дослідження лягають у доказову базу розслідування злочинів війни та впливають на формування санкційної політики.

"Попри використання застарілих технологій, ці ракети, як всі інші балістичні засоби, вкрай незручні для ППО, тож становлять смертельну небезпеку для українців", - наголосили в міністерстві.

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