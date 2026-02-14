Військові КНДР опановують бойові дрони та РЕБ на війні в Україні, - ГУР

Війна в Україні: чого навчається армія Північної Кореї

Армія Північної Кореї, яка воює на боці Росії в Україні, активно використовує бойові дрони, радіоелектронну розвідку та засоби РЕБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО з посиланням на  інтерв’ю Андрія Черняка журналістам одного з провідних телеканалів Республіки Корея.

"Ми чітко бачимо: за інформацією воєнної розвідки України, військовослужбовці Північної Кореї керують, використовують бойові дрони. І не лише дрони. Важливо, що вони вже вміють користуватись засобами радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби", - наголосив Черняк.

Та додав, що наразі лише три армії в світі володіють реальним досвідом ведення сучасної безпілотної технологічної війни - Збройні Сили України, ЗС держави-агресора Росії і також армія Північної Кореї.

Що відомо?

Близько 6 тисяч північнокорейських військових загинули або зазнали поранень під час участі у війні Росії проти України.

цікаво, а що робить Південна Корея у цій сфері, чи взагали щось робить ?
14.02.2026 12:33 Відповісти
Це для Південної Кореї інформація насамперед. Вони ж там всі такі нейтральні. Ну ось нехай потім не нарікають на свою гірку долю...
14.02.2026 12:38 Відповісти
Таким шляхом і до Самсунгнаш! дійде.
14.02.2026 13:15 Відповісти
Самсунг, як і більшість їхніх технологічних гігантів, гнила контора.

https://forbes.ua/news/hyundai-samsung-ta-lg-gotuyutsya-do-povernennya-v-rosiyu-the-korea-times-28032025-28380

Вони самі з задоволенням у колінно-ліктьову позицію стають.
14.02.2026 13:19 Відповісти
Добре. Хюндайнаш! Елджінаш!Деунаш!
14.02.2026 13:22 Відповісти
Нічого вони там не опановують, вони тупі як валянки, другосортні люди, які виросли в кацапстанській резервації!
14.02.2026 18:38 Відповісти
Мало....
14.02.2026 20:39 Відповісти
 
 