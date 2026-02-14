Військові КНДР опановують бойові дрони та РЕБ на війні в Україні, - ГУР

Армія Північної Кореї, яка воює на боці Росії в Україні, активно використовує бойові дрони, радіоелектронну розвідку та засоби РЕБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО з посиланням на інтерв’ю Андрія Черняка журналістам одного з провідних телеканалів Республіки Корея.

"Ми чітко бачимо: за інформацією воєнної розвідки України, військовослужбовці Північної Кореї керують, використовують бойові дрони. І не лише дрони. Важливо, що вони вже вміють користуватись засобами радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби", - наголосив Черняк.

Та додав, що наразі лише три армії в світі володіють реальним досвідом ведення сучасної безпілотної технологічної війни - Збройні Сили України, ЗС держави-агресора Росії і також армія Північної Кореї.

Що відомо?

Близько 6 тисяч північнокорейських військових загинули або зазнали поранень під час участі у війні Росії проти України.

