Военные КНДР осваивают боевые дроны и РЭБ на войне в Украине, - ГУР

Армия Северной Кореи, которая воюет на стороне России в Украине, активно использует боевые дроны, радиоэлектронную разведку и средства РЭБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал ГУР МО со ссылкой на интервью Андрея Черняка журналистам одного из ведущих телеканалов Республики Корея.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы четко видим: по информации военной разведки Украины, военнослужащие Северной Кореи управляют, используют боевые дроны. И не только дроны. Важно, что они уже умеют пользоваться средствами радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы", - подчеркнул Черняк.

И добавил, что на данный момент только три армии в мире обладают реальным опытом ведения современной беспилотной технологической войны - Вооруженные Силы Украины, ВС государства-агрессора России, а также армия Северной Кореи.

Что известно?

Около 6 тысяч северокорейских военных погибли или получили ранения во время участия в войне России против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотрудничество РФ и КНДР "токсично" для Европы из-за войны против Украины и обмена вооружениями, - глава МИД Нидерландов ван Вил