Эксперты исследовали северокорейские ракеты KN-23 и KN-24, которыми Россия обстреливала Украину, - Минобороны

Во время массированных обстрелов украинских городов Россия неоднократно применяла северокорейские баллистические ракеты серий KN-23 и KN-24.

Как отмечается, военные инженеры и ученые Министерства обороны провели лабораторные исследования обломков этих ракет после использования в реальных боевых условиях и выяснили, насколько они являются самостоятельной разработкой.

Уникальная геометрия

Так, анализ обломков ракеты, упавшей в Харькове 2 января 2024 года, подтвердил параметры, которые совпадают с чертежами из южнокорейских научных изданий.

Северокорейские ракеты имеют уникальную геометрию. Диаметр KN-23 составляет 110 см в задней части с сужением до 90 см впереди. Показатель в 110 см не встречается ни в одной другой стране мира, кроме КНДР. Диаметр KN-24 составляет около 100 см, он еще встречается в мире.

Также эксперты сравнили обломки с фотографиями с ракетных заводов и обнаружили семь ключевых сходств: от количества отверстий под болтовые крепления сопла до наличия специфических ниш под приемники спутниковой навигации.

Ракеты не являются копиями российских "Искандеров"

Эксперты пришли к выводу, что KN-23 и KN-24 не являются прямыми копиями советско-российских образцов и не изготовлены "по лицензии" баллистической ракеты "Искандер" 9М723.

Однако есть признаки того, что Северная Корея доработала определенный первоначальный вариант разработок баллистической ракеты "Искандер".

Сообщается, что ракеты из КНДР используют менее энергетическое топливо. Северокорейские двигатели больше и длиннее российских аналогов (примерно в 1,5 раза), чтобы обеспечить аналогичную дальность.

В то же время при производстве используются устаревшие методы: а качество пайки – примерно 50-летней давности.

В блоках управления найдены компоненты гражданского назначения от ведущих брендов. Эти чипы Пхеньян закупает, очевидно, в обход санкций.

Чтобы обеспечить термостойкость ракеты при движении в атмосфере, наряду с применением теплозащитного покрытия на головной части установлен обтекатель из графитовых материалов. Это относительно дешевое решение применено северокорейскими конструкторами, скорее всего, ввиду отсутствия доступа к более современным теплозащитным материалам.

Расследование военных преступлений

В Минобороны отметили, что все профильные исследования, проводимые военными инженерами и учеными ведомства, являются составной частью судебной экспертизы, осуществляемой соответствующими органами. Эти исследования входят в доказательную базу расследования военных преступлений и влияют на формирование санкционной политики.

"Несмотря на использование устаревших технологий, эти ракеты, как и все другие баллистические средства, крайне неудобны для ПВО, поэтому представляют смертельную опасность для украинцев", — подчеркнули в министерстве.

