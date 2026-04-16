Эксперты исследовали северокорейские ракеты KN-23 и KN-24, которыми Россия обстреливала Украину, - Минобороны

Во время массированных обстрелов украинских городов Россия неоднократно применяла северокорейские баллистические ракеты серий KN-23 и KN-24.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Как отмечается, военные инженеры и ученые Министерства обороны провели лабораторные исследования обломков этих ракет после использования в реальных боевых условиях и выяснили, насколько они являются самостоятельной разработкой.

Уникальная геометрия

Так, анализ обломков ракеты, упавшей в Харькове 2 января 2024 года, подтвердил параметры, которые совпадают с чертежами из южнокорейских научных изданий.

Северокорейские ракеты имеют уникальную геометрию. Диаметр KN-23 составляет 110 см в задней части с сужением до 90 см впереди. Показатель в 110 см не встречается ни в одной другой стране мира, кроме КНДР. Диаметр KN-24 составляет около 100 см, он еще встречается в мире.

Читайте также: В России находятся 10 тысяч военных КНДР, - Зеленский

Также эксперты сравнили обломки с фотографиями с ракетных заводов и обнаружили семь ключевых сходств: от количества отверстий под болтовые крепления сопла до наличия специфических ниш под приемники спутниковой навигации.

Ракеты не являются копиями российских "Искандеров"

Эксперты пришли к выводу, что KN-23 и KN-24 не являются прямыми копиями советско-российских образцов и не изготовлены "по лицензии" баллистической ракеты "Искандер" 9М723.

Однако есть признаки того, что Северная Корея доработала определенный первоначальный вариант разработок баллистической ракеты "Искандер".

Читайте также: Военные КНДР осваивают боевые дроны и РЭБ на войне в Украине, - ГУР

Сообщается, что ракеты из КНДР используют менее энергетическое топливо. Северокорейские двигатели больше и длиннее российских аналогов (примерно в 1,5 раза), чтобы обеспечить аналогичную дальность.

В то же время при производстве используются устаревшие методы: а качество пайки – примерно 50-летней давности.

В блоках управления найдены компоненты гражданского назначения от ведущих брендов. Эти чипы Пхеньян закупает, очевидно, в обход санкций.

Чтобы обеспечить термостойкость ракеты при движении в атмосфере, наряду с применением теплозащитного покрытия на головной части установлен обтекатель из графитовых материалов. Это относительно дешевое решение применено северокорейскими конструкторами, скорее всего, ввиду отсутствия доступа к более современным теплозащитным материалам.

Читайте также: Союз России с КНДР, Ираном и Китаем повышает военные риски, - Гринкевич

Расследование военных преступлений

В Минобороны отметили, что все профильные исследования, проводимые военными инженерами и учеными ведомства, являются составной частью судебной экспертизы, осуществляемой соответствующими органами. Эти исследования входят в доказательную базу расследования военных преступлений и влияют на формирование санкционной политики.

"Несмотря на использование устаревших технологий, эти ракеты, как и все другие баллистические средства, крайне неудобны для ПВО, поэтому представляют смертельную опасность для украинцев", — подчеркнули в министерстве.

Читайте также: Россия могла помочь КНДР построить атомную подводную лодку, - СМИ