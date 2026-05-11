За время полномасштабного вторжения Россия несколько раз модернизировала ракеты Х-101, - Минобороны

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, как минимум, четыре раза модернизировала стратегическую авиационную крылатую ракету воздушного базирования Х-101.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В оборонном ведомстве рассказали, что целью этих изменений было "попытка компенсировать растущую эффективность ПВО Украины и попытка усилить террор против мирных украинцев".

Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что защита гражданского населения и инфраструктуры является главным приоритетом нашего государства. По его словам, цель - идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.

С начала 2026 года украинская ПВО сбила около 88% российских ракет Х-101, Х-55 и Х-555.

В Минобороны рассказали, что военные инженеры и ученые систематически исследуют ракеты после их использования в реальных боевых условиях. В частности, специалисты выяснили, как Россия методично, путем модернизаций, превращала ракеты Х-101 в средство целенаправленного террора против мирных городов.

Какой была ракета в начале полномасштабного вторжения

Как рассказали в Минобороны, Х-101 запускается со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Пуски выполняются преимущественно над акваторией Каспийского моря.

Время полета ракеты от точки запуска до цели на территории Украины составляет около 12 часов - что, с одной стороны, дает время для подготовки к перехвату, а с другой, позволяет России запускать массированные волны ракет одновременно с разных направлений.

В базовом варианте Х-101 имела:

моноблочную осколочно-фугасную боевую часть массой около 480 кг;

дальность полета 2 500 км – с большим запасом, превышающим расстояние до любой точки Украины;

инерционную навигационную систему на основе лазерного гироскопа;

коррекцию по спутниковой навигации на маршруте;

оптико-электронную экстремально-корреляционную систему (ОЭКС) для прицеливания на конечной части полета.

Отмечается, что именно избыточная дальность стала отправной точкой для серии модернизаций, которые Россия провела, начиная примерно с 2022–2023 годов.

Первая модернизация

После того, как значительную часть Х-101 начали сбивать, россияне решили сократить дальность полета и вместо этого увеличить разрушительную силу.

"Для этого часть объема топливного бака была передана под вторую боевую часть. Вместо одной моноблочной боевой части ракета получила тандемную схему - две боевые части разных типов общей массой около 800 кг", - рассказали в Минобороны.

Вторая модернизация

Параллельно с тандемной схемой Х-101 получила возможность нести кассетные боевые части – шарообразные суббоеприпасы, которые рассеиваются над площадью цели.

"Это принципиально меняет характер поражения: вместо одного мощного точечного удара – большое количество рассеянных элементов, эффективных против слабозащищенных, рассредоточенных объектов (открытые склады, топливные хранилища, промышленные площадки)", – рассказали в МОУ.

В кассетные боеприпасы россияне добавили стальные шарики – в некоторых вариантах с циркониевым пояском. Цирконий – металл с температурой самовоспламенения на воздухе около 230…390°С, который при разлете от трения с воздухом воспламеняется и, оседая на горючих материалах, провоцирует устойчивое горение.

Кроме того, в осколочно-фугасных боевых частях Х-101 в качестве взрывчатого вещества используется пластизольное взрывчатое вещество нового поколения (оно примерно на 30–40% мощнее гексогена), и в них имеются дополнительные капсулы с гидридом титана, который также обладает сильным пирофорным действием.

Именно поэтому, как отметили в Минобороны, после ударов Х-101, особенно с кассетными суббоеприпасами, на местах попаданий фиксируются пожары. Наличие циркония и других пирофорных элементов свидетельствует о том, что эти боеприпасы проектировались для поражения нефтехранилищ, топливных баз и других гражданских объектов.

"Россияне позиционируют Х-101 как ракету для поражения "ключевых объектов инфраструктуры". Это – прямой индикатор: если в военном назначении ракеты зафиксированы гражданские промышленные цели, это означает, что террористические задачи были заложены в ракету на стадии проектирования. Поэтому неудивительно, что сейчас кассетная боевая часть с цирконием была реализована в конструкции ракеты именно для поражения гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Третья модернизация

Х-101 использует комбинированную навигационную систему:

инерционная система на лазерном гироскопе – основная на всем маршруте, практически не поддается подавлению средствами РЭБ;

спутниковая навигационная система – корректирует накопленную погрешность инерционной системы;

оптико-электронная экстремально-корреляционная система (ОЭКС) – осуществляет "прицеливание" на финальном участке (~20 км до цели).

Принцип работы ОЭКС: еще до запуска в память системы закладываются "портреты" нескольких опорных площадок местности на расстоянии 20, 15, 10, 5 км от цели – они привязаны к характерным ориентирам (мосты, перекрестки дорог, железнодорожные развязки, реки). В полете ракета на конечной участке траектории снимает изображение местности под собой и сравнивает с эталонными "портретами", подготовленными по снимкам, снятым со спутника. Получив точку относительно "портрета" как ориентира, она корректирует траекторию для атаки цели.

"ОЭКС не наводится на саму цель - она ориентируется по окружающей местности и, уже зная свою скорость и позицию, рассчитывает финальный маневр. Сама система пассивна – не излучает и поэтому не поддается подавлению классическими средствами РЭБ. Модернизация системы наведения включала обновление алгоритмов ОЭКС для повышения точности идентификации "портретов" опорных точек", – рассказали в Минобороны.

В ведомстве рассказали, что в городской среде ОЭКС существенно деградирует: хаотичная застройка, тени зданий, изменчивое освещение делают оптическую "картинку" нестабильной. Подобных ориентиров в городе может оказаться десятки, и система идентифицирует не тот. Поэтому, когда Россия наносит удары по крупным городам, она сознательно понимает, что о точности речи не идет, и тем не менее наносит удары.

Четвертая модернизация

По информации Минобороны, примерно в 2024–2025 годах на Х-101 был установлен комплекс бортовой радиоэлектронной защиты (РЭЗ) СП-504 с антеннами сверху и снизу фюзеляжа. Он имеет две подсистемы:

активная система – фиксирует излучение наземных РЛС и бортовых радаров воздушных перехватчиков. В ответ генерирует имитационные помехи, заставляя радары "видеть" ложные цели, а зенитные ракеты – отклоняться по ложным сигнатурам;

пассивная система – запускает тепловые и дипольные ловушки (ложные цели для ракет с тепловым и радиолокационным наведением). Срабатывает автоматически, когда система фиксирует облучение ракеты радаром или головкой самонаведения.

Специалисты Минобороны зафиксировали падение ракет, где тепловые ловушки не были отстреляны – это свидетельствует о том, что алгоритмы системы реагируют только на реальное облучение и не срабатывают "вхолостую".

Износ ракетных носителей

Кроме того, в министерстве рассказали, что параллельно с модернизацией ракет Россия столкнулась с проблемой на уровне носителей – стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Из-за масштабности применения и большого расстояния маршрутов (например, за один вылет с аэродрома "Украинка" до Каспия Ту-160 расходует 6–8% межремонтного ресурса двигателей) носители быстро исчерпывают ресурс.

Как следствие, Ту-95МС теперь несет по две ракеты вместо шести, количество боеспособных носителей сокращается, а потенциал ядерной триады России объективно уменьшается – ведь именно эти самолеты являются носителями стратегического ядерного оружия.

"Еще одна показательная деталь - маркировка ракет, которые сбиваются или падают. Анализ подтверждает: составные части производятся за несколько месяцев вперед, но окончательная сборка ракеты происходит за неделю-две до запуска. Это означает, что докризисного запаса уже нет - Россия производит и сразу расходует, работая "с ходу", - добавили в Минобороны.

