За час повномасштабного вторгнення Росія кілька разів модернізувала ракети Х-101, - Міноборони

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія щонайменше чотири рази модернізувала стратегічну авіаційну крилату ракету повітряного базування Х-101.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

В оборонному відомстві розповіли, що метою цих змін було "намагання компенсувати зростаючу ефективність ППО України та спроба посилити терор проти мирних українців".

Міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що захист цивільних та інфраструктури є топ-пріоритетом нашої держави. За його словами, мета ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.

З початку 2026 року українська ППО збила близько 88% ракет російських ракет Х-101, Х-55 та Х-555.

У Міноборони розповіли, що військові інженери та науковці системно досліджують ракети після використання в реальних бойових умовах. Зокрема, фахівці зʼясували, як росія методично шляхом модернізацій перетворювала ракети Х-101 на засіб цілеспрямованого терору мирних міст.

Якою була ракета на початку повномасштабного вторгнення

Як розповіли у Міноборони, Х-101 запускається зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160. Пуски виконуються переважно над акваторією Каспійського моря.

Час польоту ракети від точки пуску до цілі на території України становить близько 12 годин – що, з одного боку, дає час для підготовки до перехоплення, а з іншого, дозволяє росії запускати масовані хвилі ракет одночасно з різних напрямків.

У базовому варіанті Х-101 мала:

моноблочну осколково-фугасну бойову частину масою близько 480 кг;

дальність польоту 2 500 км – із великим запасом, що перевищує відстань до будь-якої точки України;

інерційну навігаційну систему на основі лазерного гіроскопа;

корекцію за супутниковою навігацією на маршруті;

оптико-електронну екстремально-кореляційну систему (ОЕКС) для прицілювання на кінцевій ділянці польоту.

Зазначається, що саме надлишкова дальність стала відправною точкою для серії модернізацій, які росія провела починаючи приблизно з 2022–2023 років.

Перша модернізація

Після того, як значну частину Х-101 почали збивати, росіяни вирішили скоротити дальність польоту та натомість збільшити руйнівну силу.

"Для цього частину обсягу паливного бака було передано під другу бойову частину. Замість однієї моноблочної бойової частини ракета отримала тандемну схему – дві бойові частини різних типів загальною масою близько 800 кг", - розповіли у Міноборони.

Друга модернізація

Паралельно з тандемною схемою Х-101 отримала можливість нести касетні бойові частини – кулеподібні суббоєприпаси, які розсіюються над площею цілі.

"Це принципово змінює характер ураження: замість одного потужного точкового удару – велика кількість розсіяних елементів, ефективних проти слабозахищених, розосереджених об'єктів (відкриті склади, паливні сховища, промислові майданчики)", - розповіли у МОУ.

У касетні боєприпаси росіяни додали сталеві кульки – в деяких варіантах з цирконієвим пояском. Цирконій – метал із температурою самозаймання на повітрі близько 230…390°С, який при розльоті від тертя з повітрям запалюється і коли осідає на горючих матеріалах – провокує стійке горіння.

Крім того, в осколково-фугасних бойових частинах Х-101 в якості вибухової речовини використовується пластизольна вибухова речовина нового покоління (вона приблизно на 30–40% потужніша за гексоген) і в них наявні додаткові капсули з гідридом титану, який також має сильну пірофорну дію.

Саме тому, як зазначили у Міноборони, після ударів Х-101, особливо з касетними суббоєприпасами, на місцях влучань фіксуються пожежі. Наявність цирконію та інших пірофорних елементів свідчить, що ці боєприпаси проєктувались для ураження нафтосховищ, паливних баз та інших цивільних обʼєктів.

"Росіяни позиціонують Х-101 як ракету для ураження "ключових об'єктів інфраструктури". Це – прямий індикатор: якщо у військовому призначенні ракети зафіксовані цивільні промислові цілі, це означає, що терористичні задачі були закладені в ракету на стадії проєктування. Тому не дивно, що зараз касетна бойова частина з цирконієм була реалізована в конструкції ракети саме для ураження цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Третя модернізація

Х-101 використовує комбіновану навігаційну систему:

інерційна система на лазерному гіроскопі – основна на всьому маршруті, практично не піддається придушенню засобами РЕБ;

супутникова навігаційна система – коригує накопичену похибку інерційної системи;

оптико-електронна екстремально-кореляційна система (ОЕКС) – здійснює "прицілювання" на фінальній ділянці (~20 км до цілі).

Принцип роботи ОЕКС: ще до пуску в пам'ять системи закладаються "портрети" кількох опорних площадок місцевості на відстані 20, 15, 10, 5 км від цілі – вони привʼязані до характерних орієнтирів (мости, перехрестя доріг, залізничні розв'язки, річки). У польоті ракета на кінцевій ділянці траєкторії знімає зображення місцевості під собою і порівнює з еталонними "портретами", підготовленими за знятими з супутника знімками. Отримавши точку відносно "портрета" як орієнтира, вона коригує траєкторію для атаки цілі.

"ОЕКС не наводиться на саму ціль – вона орієнтується по навколишній місцевості й уже знаючи свою швидкість і позицію, розраховує фінальний маневр. Сама система пасивна – не випромінює і тому не піддається придушенню класичними засобами РЕБ. Модернізації системи наведення включали оновлення алгоритмів ОЕКС для підвищення точності ідентифікації "портретів" опорних точок", - пояснили у Міноборони.

У відомстві розповіли, що у міському середовищі ОЕКС суттєво деградує: хаотична забудова, тіні будівель, змінне освітлення роблять оптичну "картинку" нестабільною. Подібних орієнтирів у місті може знайтися десятки і система ідентифікує не той. Тому, коли росія бʼє по великих містах – вона свідомо розуміє, що про точність не йдеться, і тим не менше завдає ударів.

Четверта модернізація

За інформацією Міноборони, приблизно у 2024–2025 роках на Х-101 було встановлено комплекс бортового радіоелектронного захисту (РЕЗ) СП-504 з антенами зверху і знизу фюзеляжу. Він має дві підсистеми:

активна система – фіксує випромінювання наземних РЛС і бортових радарів повітряних перехоплювачів. У відповідь генерує імітаційні завади, змушуючи радари "бачити" хибні цілі, а зенітні ракети – відхилятися за хибними сигнатурами;

пасивна система – відстрілює теплові й дипольні пастки (хибні цілі для ракет із тепловим і радіолокаційним наведенням). Спрацьовує автоматично, коли система фіксує опромінення ракети радаром або головкою самонаведення.

Фахівці Міноборони зафіксували падіння ракет, де теплові пастки не були відстріляні – це свідчить про те, що алгоритми системи реагують лише на реальне опромінення і не спрацьовують "вхолосту".

Зношення носіїв ракет

Крім того, у міністерстві розповіли, що паралельно з модернізацією ракети Росія стикнулася з проблемою на рівні носіїв – стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160.

Через масштаб застосування й велику відстань маршрутів (наприклад, за один виліт з аеродрому "Українка" до Каспію Ту-160 витрачає 6–8% міжремонтного ресурсу двигунів) носії швидко вичерпують ресурс.

Як наслідок, Ту-95МС тепер несе по дві ракети замість шести, кількість боєздатних носіїв скорочується, а потенціал ядерної тріади росії об'єктивно зменшується – адже ці самі літаки є носіями стратегічної ядерної зброї.

"Ще одна показова деталь – маркування ракет, які збиваються або падають. Аналіз підтверджує: складові частини виробляються за кілька місяців наперед, але фінальне складання ракети відбувається за тиждень-два до пуску. Це означає, що докризового запасу вже немає – росія виробляє й одразу витрачає, працюючи "з коліс"",- додали в Міноборони.

