Сибига - к партнерам на фоне предупреждений о массированной атаке со стороны РФ: У вас есть рычаги влияния. Обеспокоенности и сочувствия недостаточно

Сибига о давлении на РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к партнерам с призывом усилить давление на Россию.

У партнеров есть рычаги влияния

Так, он подчеркнул, что сейчас настало время для наших партнеров превратить солидарность с Украиной в действия.

"Мы благодарны за ваше предупреждение о массированном ударе. И мы понимаем ваши предупреждения для ваших граждан. Но ключевое предупреждение должно быть услышано не в Киеве и не иностранцами. Это должно быть предупреждение, услышанное в Москве – российским режимом.

У вас есть рычаги влияния. Воспользуйтесь ими сейчас. Предупредите Москву о цене, которую ей придется заплатить. Как публично, так и через закрытые каналы", – подчеркнул Сибига.

Нужны конкретные действия

Глава МИД добавил, что нужны конкретные действия.

Обеспокоенности и сочувствия недостаточно. Нам нужны конкретные действия, которые уже сейчас повысят цену войны для агрессора. Это будет лучший способ выразить солидарность с украинским народом", - подытожил он.

Возможен удар "Орешником"

  • Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила данные от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением "Орешника".
  • В свою очередь, посольство США в Киеве сообщило, что получило информацию о возможной масштабной воздушной атаке РФ, которая может произойти в течение следующих 24 часов.

Який неблагодарний! За кожну стурбованість і співчуття треба як мінімум віддати якусь частину корисних копалин ...
23.05.2026 22:48 Ответить
Європейці дуже хотіли б почути від Сибіги які ж важелі впливу мають.
23.05.2026 22:49 Ответить
Ну ще вони можуть зняти "санкції", щоб ціни на бензин не виросли...
23.05.2026 22:51 Ответить
О, посилення тиску. Давно не було.
23.05.2026 22:53 Ответить
А чим вони путлєра налякають - зброї потрібно більше - Скальпи Шторм Шедл
23.05.2026 22:53 Ответить
 
 