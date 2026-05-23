Сибига - к партнерам на фоне предупреждений о массированной атаке со стороны РФ: У вас есть рычаги влияния. Обеспокоенности и сочувствия недостаточно
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к партнерам с призывом усилить давление на Россию.
Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
У партнеров есть рычаги влияния
Так, он подчеркнул, что сейчас настало время для наших партнеров превратить солидарность с Украиной в действия.
"Мы благодарны за ваше предупреждение о массированном ударе. И мы понимаем ваши предупреждения для ваших граждан. Но ключевое предупреждение должно быть услышано не в Киеве и не иностранцами. Это должно быть предупреждение, услышанное в Москве – российским режимом.
У вас есть рычаги влияния. Воспользуйтесь ими сейчас. Предупредите Москву о цене, которую ей придется заплатить. Как публично, так и через закрытые каналы", – подчеркнул Сибига.
Нужны конкретные действия
Глава МИД добавил, что нужны конкретные действия.
Обеспокоенности и сочувствия недостаточно. Нам нужны конкретные действия, которые уже сейчас повысят цену войны для агрессора. Это будет лучший способ выразить солидарность с украинским народом", - подытожил он.
Возможен удар "Орешником"
- Напомним, что накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила данные от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением "Орешника".
- В свою очередь, посольство США в Киеве сообщило, что получило информацию о возможной масштабной воздушной атаке РФ, которая может произойти в течение следующих 24 часов.
