Зеленский: Получили данные от партнеров о подготовке РФ удара с применением "Орешника"

Украинская разведка получила от американских и европейских партнеров информацию о подготовке россиянами удара с применением "Орешника".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Данные от партнеров

"Был доклад нашей разведки: получили данные, в том числе, от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением "Орешника". Проверяем эту информацию", - рассказал глава государства.

РФ готовит комбинированный удар

"Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением разного вооружения. Указанное вооружение средней дальности может быть в таком ударе", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги начиная с сегодняшнего вечера.

"Российское безумие действительно безгранично, так что, пожалуйста, берегите жизнь – пользуйтесь укрытиями", - призвал президент.

Украина рассчитывает на реакцию партнеров

Зеленский также обратил внимание партнеров как в Соединенных Штатах, так и в Европе, что применение такого оружия и затягивание такой войны является глобальным примером для других потенциальных агрессоров.

"Если России разрешено уничтожать жизнь в таких масштабах, то ни одно соглашение не удержит от агрессии и ударов другие подобные режимы, основанные на ненависти. Рассчитываем на реакцию мира и что реакция будет не постфактум, а превентивной - надо давить на Москву, чтобы они не расширяли войну", - подчеркнул он.

Подготовка ПВО и ответ на удары агрессора

Глава государства добавил, что Украина готовит "ПВО настолько, насколько это возможно, и будет "отвечать совершенно справедливо на каждый российский удар".

"Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие России - нет. Эту войну надо завершать - мир нужен, а не какие-то ракеты для удовлетворения больных амбиций одного человека. Спасибо всем, кто помогает беречь жизнь! Еще раз: пожалуйста, берегите себя и пользуйтесь сегодня укрытиями", - подчеркнул Зеленский.

