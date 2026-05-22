4 491 40
Пиарщик Зеленского заявляет о ядерном ударе по Киеву и Львову в ближайшие дни или недели
Блогер и пиарщик президента Украины Владимира Зеленского Владимир Петров заявил, что считает вероятным удар России по Киеву ракетой "Орешник" или даже ядерную атаку по Львову.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Петров написал в Facebook.
"Для меня удар по Киеву ракетой "Орешник" или ядерный удар по Львову очевидны в ближайшие недели, а то и дни", — написал он.
Что известно о Петрове?
- Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.
- Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
- Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.
- В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу отсрочки в НВМК.
- 20 января министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова сообщила, что Владимир Петров уволился из "Национального военного мемориального кладбища".
- В апреле в новом расследовании нардеп Ярослав Железняк рассказал, что пиарщик Зеленского Владимир Петров снова получил отсрочку от мобилизации. Его забронировали как сотрудника "Телерадиокомпании "Полезное ТВ"".
- Позже Министерство культуры Украины заявило, что не согласовывало отсрочку призыва пиарщика Зеленского Владимира Петрова, поскольку не осуществляет отсрочку призыва работников критически важных предприятий и не дает на это согласований.
Топ комментарии
+29 Alex Hood
показать весь комментарий22.05.2026 15:58 Ответить Ссылка
+16 VasyaPetrenko2007 Petya
показать весь комментарий22.05.2026 15:59 Ответить Ссылка
+14 VasyaPetrenko2007 Petya
показать весь комментарий22.05.2026 16:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Порошенка..
і що цікаво,
роблять це, як тоді, так і зараз,
одні і ті самі лахтолюди..
То що відбувається, панове правоохоронці і захисники державності України?!
******.
Прозапас:
Не сумніваюсь, що призначення на посади відбувались через поради ворожок і чорнокнижні обряди - інакше пояснити появу сексологинь, "державників" типу Мілованова та Лєщєнка неможливо.
Тільки Арєстовіч через баню скоріше за все, бо вже сильно красівий 💚
Вже вдарив 🤣
Чи не є він ще підарником Ху...ла бо такі інтимні сцени малює з орєшніком чи з яєшником? Той йому щось нашептав?
Карманні клоуни 🐀🤡
от цікаво, чим реально відрізняється ******** від їпанутого?
варіянт припізжений не пропонувати