РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9998 посетителей онлайн
Новости Ядерный шантаж России
1 996 27

Россия может размещать ядерные ракеты на дне моря в рамках проекта "Скифы", - СМИ

путін

Россия может реализовывать секретный военный проект под названием "Скифы", который предусматривает возможное размещение баллистических ракет с ядерными боеголовками на морском дне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном расследовании немецких вещателей WDR и NDR.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"По данным расследования WDR и NDR, западные разведывательные службы из альянса НАТО уже некоторое время держат под особым контролем российское судно "Звездочка", базирующееся в Северодвинске. Представители разведки считают, что оно используется для секретного российского военного проекта под названием "Скифы" (Skythen). Речь идет о размещении атомных ракет на морском дне", - говорится в материале.

Отмечается, что речь идет о возможном размещении ядерных ракет в специальных шахтах или контейнерах "на глубине нескольких сотен метров на морском дне". Согласно материалу, Россия могла "уже годами работать над тем, чтобы размещать баллистические ракеты в море до сих пор неизвестным способом". Это, как отмечается, создало бы для НАТО серьезные вызовы в случае войны, ведь "скрытые на морском дне пусковые установки было бы трудно обнаружить и уничтожить".

Согласно расследованию, для установки таких ракетных систем Россия может использовать не только судно "Звездочка", но и специальную подводную лодку "Саров".

По информации WDR и NDR, в рамках проекта могла быть создана ракета "Скиф" - модификация ракеты "Синева", которой оснащаются российские подводные лодки. По данным НАТО, эти ракеты могут запускаться с моря и иметь дальность "в несколько тысяч километров". Первые испытания, как отмечается, могли состояться еще несколько лет назад.

Проект "Скифы": что известно?

"Скифы" / "Скиф" - это название, которое в СМИ и аналитике связывают с вероятным секретным проектом донного ракетного комплекса. Его описывают так:

  • система с баллистической ракетой или пусковым модулем, размещенным на морском дне
  • герметичный контейнер, способный долго находиться под водой в режиме ожидания
  • запуск ракеты из-под воды по получении команды

В открытых источниках проект "Скиф" связывают с разработками российских предприятий в сфере подводных ракетных систем, в частности конструкторскими бюро, которые работали над морскими стратегическими носителями. В то же время подтвержденных данных о его реальном боевом развертывании нет - большая часть информации происходит из утечек, аналитических оценок и упоминаний в контексте более широких программ подводного ядерного сдерживания.

Важно не путать: "Скиф" в этом значении - это именно концепция или проект донной пусковой системы, а не официально известная серийная ракета, которая стоит на вооружении как отдельный широко подтвержденный комплекс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ядерный шантаж РФ имеет общие черты с действиями Ирана, - Сибига

Исторический аспект

В СССР идеи размещения ядерного оружия под водой или на морском дне действительно рассматривались, но они имели разный уровень реализации и в большинстве случаев не дошли до развертывания в виде полноценных систем.

Наиболее близкими к твоей теме были советские морские ядерные мины. Это боеприпасы, которые могли устанавливаться на морском дне или в прибрежных районах и активироваться по сигналу или при приближении цели. Их идея заключалась в том, чтобы блокировать доступ флота противника к стратегическим зонам или портам. Такие системы действительно разрабатывались и считались частью арсенала "морского сдерживания", хотя об их широком практическом применении известно мало.

Параллельно существовали и более амбициозные концепции - например, идеи скрытых пусковых установок или контейнеров с ракетами, которые могли бы долго находиться на дне океана и ждать команды на запуск. Однако эти разработки остались на уровне проектов и научно-исследовательских работ, поскольку технические возможности того времени не позволяли обеспечить надежность, связь и безопасность таких систем.

Смотрите также: Риск ядерной катастрофы сейчас самый высокий со времен холодной войны, - Гросси

Автор: 

путин владимир (32508) ядерное оружие (1461) ядерная безопасность (544)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Мабуть зовсім погано у кацапів справи на фронті, раз підіймають тему ядерного попелу.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:06 Ответить
+5
Саме смішне те, що ефіоп не придумував цієї казки, а поцупив сюжет з німецької казки «Про рибалку та його дружину» від братів Грімм. В кацапів свого немає нічого, від слова "зовсім" - все крадене.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:16 Ответить
+4
В одной, лапотной руснявой казці, одна ******* мокшанська бабця, теж хотіла стати володаркою морською, але залишилась при розбитому кориті.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть зовсім погано у кацапів справи на фронті, раз підіймають тему ядерного попелу.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:06 Ответить
Та це ж навіть не ху#ло дим пускає, а якісь німці аларм увімкнули.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:30 Ответить
А мультик ху...лопокаже?
показать весь комментарий
22.05.2026 08:06 Ответить
А як же. ШІ згенерує.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:08 Ответить
Цей текст, доречі, теж ШІ згенерував!
Див. передостанній абзац:
Найбільш наближеною до твоєї теми...

******* журналістика вона така
показать весь комментарий
22.05.2026 08:15 Ответить
В одной, лапотной руснявой казці, одна ******* мокшанська бабця, теж хотіла стати володаркою морською, але залишилась при розбитому кориті.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:07 Ответить
Саме смішне те, що ефіоп не придумував цієї казки, а поцупив сюжет з німецької казки «Про рибалку та його дружину» від братів Грімм. В кацапів свого немає нічого, від слова "зовсім" - все крадене.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:16 Ответить
в в ху@ло " на днє" &. дімон ядрьоньій "сінєва" - вже в продажу
показать весь комментарий
22.05.2026 08:12 Ответить
там на дне трезвий или п'яний не відно все равно
показать весь комментарий
22.05.2026 08:14 Ответить
І взагалі, яким боком ці смердючи андрофаги до скифів?
Чого це вони постійно все чужим називають? Назвали б проект своїм, наприклад "Удмурти" чи "Мокшані" або "Коряки"і всі ьуряти з тувінцями і чувашами тощо задоволені розходяться по юртам, чумам та норам.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:13 Ответить
Коли немає своєї історії доводитьця її пи...дити у сусідів! 😁
показать весь комментарий
22.05.2026 08:16 Ответить
Скіфи проживали на широкій території... Від Дунаю, по всій степовій та лісостеповій зоні, аж до Алтаю. Це територія ******** України, Росії, та Казахстану... Але про своїх скіфів кацапи почали згадувать лише зараз - коли ніяк не вдається Україну до Росії, "приліпить"... Вже про якийсь "Аркаїм" заговорили...Нібито він "древнее египетских пирамид"...
показать весь комментарий
22.05.2026 08:26 Ответить
а толку нато буде відстежувати і знищувати
показать весь комментарий
22.05.2026 08:20 Ответить
і шо?
показать весь комментарий
22.05.2026 08:20 Ответить
Атомна підлодка з Ші на борту теж варіант - розвідка і перший удар - накрити командні пункти - шоб не було кому віддавати накази і тиснути на кнопки
показать весь комментарий
22.05.2026 08:20 Ответить
А я членом могу дрова рубать,это тоже секретная информация.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:23 Ответить
У кацапів сармуть з поверхні землі не злітає, а тут з кількох сотень метрів з-під води. Не розумію навіщо ця хрень, яку легко виявити, як що вони мають ядерні підводні човни, які можуть здійснити запуски з будь якої точки мирового океану.
Черговий безглуздий проект накшталт буревеснику, це коли ракета з ядерним двигуном місяцями кружлятиме навколо планети.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:29 Ответить
Може або не може)срамат також може летіти й не долетіти)
показать весь комментарий
22.05.2026 08:32 Ответить
"Найбільш наближеною до твоєї теми "
показать весь комментарий
22.05.2026 08:34 Ответить
В рамках проекту Скіфи, московити можуть розмістити ядерні ракети на дні морському. А в рамках проекту Пєчєнєгі, ці ракети там проіржавіють і засруть те море навколо. Розробки ведуть відповідно до головної руснявої скрепи - можемо все засрать.
показать весь комментарий
22.05.2026 08:53 Ответить
БЛА БЛА БЛА БЛА БЛА - видно діла з економікою ЖАХ в них
показать весь комментарий
22.05.2026 08:53 Ответить
На яких дебілів розраховані такі заяви? Скоріш Рогозіг таки полетить в космос з кацапульти. 😆
показать весь комментарий
22.05.2026 08:55 Ответить
А четвертому вимірі, в рамках проекту "Росбалабол", ракети вони можуть розміщати?
показать весь комментарий
22.05.2026 08:58 Ответить
Жигуля зробити нормально не можуть, в Україні обісралися по самі вуха зі своїми анал оговнетними арматами та іншою "високотєхнологічною, особой точності" зброєю. Літаки не можуть в серію запустити... А тут "глубоко на днє океана, по командє с центра.....". Піздьож!
показать весь комментарий
22.05.2026 08:58 Ответить
Більше схоже на те, що кацапи спеціально зробили цей вкид, щоб в черговий раз налякати зашуганих ядеркою західників. Щоб ці бруднодупі змогли таке реалізувати? З їхніми "технологіями" і бюджетами?
показать весь комментарий
22.05.2026 09:07 Ответить
дя спрощення такої задачі треба просто затопити кацапію Льодовитим океаном.
показать весь комментарий
22.05.2026 09:08 Ответить
Десятиліття втрачаються, міліони доларів, тисячі спецслужб,щоб узнати якусть тайну А "наші" клоуни ЗАВЖДИ все викладуть в ЗМІ--навіть,коли ще тільки зароджуються програми І ніякі наші спецслужби не закриють їм пельки,бо 95 квартал подобається нашим баранам. То для чого нам такі "спецслужби" ,які також ---НЕ НАШІ,
показать весь комментарий
22.05.2026 09:13 Ответить
 
 