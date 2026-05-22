Россия может размещать ядерные ракеты на дне моря в рамках проекта "Скифы", - СМИ

Россия может реализовывать секретный военный проект под названием "Скифы", который предусматривает возможное размещение баллистических ракет с ядерными боеголовками на морском дне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном расследовании немецких вещателей WDR и NDR.

"По данным расследования WDR и NDR, западные разведывательные службы из альянса НАТО уже некоторое время держат под особым контролем российское судно "Звездочка", базирующееся в Северодвинске. Представители разведки считают, что оно используется для секретного российского военного проекта под названием "Скифы" (Skythen). Речь идет о размещении атомных ракет на морском дне", - говорится в материале.

Отмечается, что речь идет о возможном размещении ядерных ракет в специальных шахтах или контейнерах "на глубине нескольких сотен метров на морском дне". Согласно материалу, Россия могла "уже годами работать над тем, чтобы размещать баллистические ракеты в море до сих пор неизвестным способом". Это, как отмечается, создало бы для НАТО серьезные вызовы в случае войны, ведь "скрытые на морском дне пусковые установки было бы трудно обнаружить и уничтожить".

Согласно расследованию, для установки таких ракетных систем Россия может использовать не только судно "Звездочка", но и специальную подводную лодку "Саров".

По информации WDR и NDR, в рамках проекта могла быть создана ракета "Скиф" - модификация ракеты "Синева", которой оснащаются российские подводные лодки. По данным НАТО, эти ракеты могут запускаться с моря и иметь дальность "в несколько тысяч километров". Первые испытания, как отмечается, могли состояться еще несколько лет назад.

Проект "Скифы": что известно?

"Скифы" / "Скиф" - это название, которое в СМИ и аналитике связывают с вероятным секретным проектом донного ракетного комплекса. Его описывают так:

система с баллистической ракетой или пусковым модулем, размещенным на морском дне

герметичный контейнер, способный долго находиться под водой в режиме ожидания

запуск ракеты из-под воды по получении команды

В открытых источниках проект "Скиф" связывают с разработками российских предприятий в сфере подводных ракетных систем, в частности конструкторскими бюро, которые работали над морскими стратегическими носителями. В то же время подтвержденных данных о его реальном боевом развертывании нет - большая часть информации происходит из утечек, аналитических оценок и упоминаний в контексте более широких программ подводного ядерного сдерживания.

Важно не путать: "Скиф" в этом значении - это именно концепция или проект донной пусковой системы, а не официально известная серийная ракета, которая стоит на вооружении как отдельный широко подтвержденный комплекс.

Исторический аспект

В СССР идеи размещения ядерного оружия под водой или на морском дне действительно рассматривались, но они имели разный уровень реализации и в большинстве случаев не дошли до развертывания в виде полноценных систем.

Наиболее близкими к твоей теме были советские морские ядерные мины. Это боеприпасы, которые могли устанавливаться на морском дне или в прибрежных районах и активироваться по сигналу или при приближении цели. Их идея заключалась в том, чтобы блокировать доступ флота противника к стратегическим зонам или портам. Такие системы действительно разрабатывались и считались частью арсенала "морского сдерживания", хотя об их широком практическом применении известно мало.

Параллельно существовали и более амбициозные концепции - например, идеи скрытых пусковых установок или контейнеров с ракетами, которые могли бы долго находиться на дне океана и ждать команды на запуск. Однако эти разработки остались на уровне проектов и научно-исследовательских работ, поскольку технические возможности того времени не позволяли обеспечить надежность, связь и безопасность таких систем.

