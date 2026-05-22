Росія може розміщувати ядерні ракети на дні моря в межах проєкту "Скіфи", - ЗМІ

Росія може реалізовувати секретний військовий проєкт під назвою "Скіфи", який передбачає можливе розміщення балістичних ракет із ядерними боєголовками на морському дні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному розслідуванні німецьких мовників WDR і NDR.

"За даними розслідування WDR та NDR, західні розвідувальні служби з альянсу НАТО вже деякий час тримають під особливим контролем російське судно "Звездочка", що базується в Сєвєродвінську. Представники розвідки вважають, що воно використовується для таємного російського військового проєкту під назвою "Скіфи" (Skythen). Мова йде про розміщення атомних ракет на морському дні", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що йдеться про можливе розміщення ядерних ракет у спеціальних шахтах або контейнерах "на глибині кількох сотень метрів на морському дні". Згідно з матеріалом, Росія могла "вже роками працювати над тим, щоб розміщувати балістичні ракети в морі у досі невідомий спосіб". Це, як наголошується, створило б для НАТО серйозні виклики у разі війни, адже "приховані на морському дні пускові установки було б важко виявити та знищити".

Відповідно до розслідування, для встановлення таких ракетних систем Росія може використовувати не лише судно "Звездочка", а й спеціальний підводний човен "Саров".

За інформацією WDR і NDR, у межах проєкту могла бути створена ракета "Скіф" – модифікація ракети "Синєва", якою оснащуються російські підводні човни. За даними НАТО, ці ракети можуть запускатися з моря та мати дальність "у кілька тисяч кілометрів". Перші випробування, як зазначається, могли відбутися ще кілька років тому.

Проєкт "Скіфи": що відомо?

"Скіфи" / "Скіф" - це назва, яку в ЗМІ та аналітиці пов’язують із ймовірним секретним проєктом донного ракетного комплексу. Його описують так:

система з балістичною ракетою або пусковим модулем, розміщеним на морському дні

герметичний контейнер, здатний довго перебувати під водою в режимі очікування

запуск ракети з-під води за отриманням команди

У відкритих джерелах проєкт "Скіф" пов’язують із розробками російських підприємств у сфері підводних ракетних систем, зокрема конструкторськими бюро, які працювали над морськими стратегічними носіями. Водночас підтверджених даних про його реальне бойове розгортання немає - більшість інформації походить із витоків, аналітичних оцінок і згадок у контексті ширших програм підводного ядерного стримування.

Важливо не плутати: "Скіф" у цьому значенні - це саме концепція або проєкт донної пускової системи, а не офіційно відома серійна ракета, яка стоїть на озброєнні як окремий широко підтверджений комплекс.

Історичний аспект

У СРСР ідеї розміщення ядерної зброї під водою або на морському дні справді розглядалися, але вони мали різний рівень реалізації і здебільшого не дійшли до розгортання у вигляді повноцінних систем.

Найбільш наближеною до твоєї теми були радянські морські ядерні міни. Це боєприпаси, які могли встановлюватися на морському дні або в прибережних районах і активуватися за сигналом або при наближенні цілі. Їхня ідея полягала в тому, щоб блокувати доступ флоту противника до стратегічних зон або портів. Такі системи справді розроблялися і вважалися частиною арсеналу "морського стримування", хоча про їх широке практичне застосування відомо мало.

Паралельно існували й більш амбітні концепції — наприклад, ідеї прихованих пускових установок або контейнерів із ракетами, які могли б довго перебувати на дні океану і чекати команди на запуск. Однак ці розробки залишилися на рівні проєктів і науково-дослідних робіт, оскільки технічні можливості того часу не дозволяли забезпечити надійність, зв’язок і безпеку таких систем.

