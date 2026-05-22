Росія може розміщувати ядерні ракети на дні моря в межах проєкту "Скіфи", - ЗМІ

Росія може реалізовувати секретний військовий проєкт під назвою "Скіфи", який передбачає можливе розміщення балістичних ракет із ядерними боєголовками на морському дні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному розслідуванні німецьких мовників WDR і NDR.

"За даними розслідування WDR та NDR, західні розвідувальні служби з альянсу НАТО вже деякий час тримають під особливим контролем російське судно "Звездочка", що базується в Сєвєродвінську. Представники розвідки вважають, що воно використовується для таємного російського військового проєкту під назвою "Скіфи" (Skythen). Мова йде про розміщення атомних ракет на морському дні", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що йдеться про можливе розміщення ядерних ракет у спеціальних шахтах або контейнерах "на глибині кількох сотень метрів на морському дні". Згідно з матеріалом, Росія могла "вже роками працювати над тим, щоб розміщувати балістичні ракети в морі у досі невідомий спосіб". Це, як наголошується, створило б для НАТО серйозні виклики у разі війни, адже "приховані на морському дні пускові установки було б важко виявити та знищити".

Відповідно до розслідування, для встановлення таких ракетних систем Росія може використовувати не лише судно "Звездочка", а й спеціальний підводний човен "Саров".

За інформацією WDR і NDR, у межах проєкту могла бути створена ракета "Скіф" – модифікація ракети "Синєва", якою оснащуються російські підводні човни. За даними НАТО, ці ракети можуть запускатися з моря та мати дальність "у кілька тисяч кілометрів". Перші випробування, як зазначається, могли відбутися ще кілька років тому.

Проєкт "Скіфи": що відомо?

"Скіфи" / "Скіф" - це назва, яку в ЗМІ та аналітиці пов’язують із ймовірним секретним проєктом донного ракетного комплексу. Його описують так:

  • система з балістичною ракетою або пусковим модулем, розміщеним на морському дні
  • герметичний контейнер, здатний довго перебувати під водою в режимі очікування
  • запуск ракети з-під води за отриманням команди

У відкритих джерелах проєкт "Скіф" пов’язують із розробками російських підприємств у сфері підводних ракетних систем, зокрема конструкторськими бюро, які працювали над морськими стратегічними носіями. Водночас підтверджених даних про його реальне бойове розгортання немає - більшість інформації походить із витоків, аналітичних оцінок і згадок у контексті ширших програм підводного ядерного стримування.

Важливо не плутати: "Скіф" у цьому значенні - це саме концепція або проєкт донної пускової системи, а не офіційно відома серійна ракета, яка стоїть на озброєнні як окремий широко підтверджений комплекс.

Історичний аспект

У СРСР ідеї розміщення ядерної зброї під водою або на морському дні справді розглядалися, але вони мали різний рівень реалізації і здебільшого не дійшли до розгортання у вигляді повноцінних систем.

Найбільш наближеною до твоєї теми були радянські морські ядерні міни. Це боєприпаси, які могли встановлюватися на морському дні або в прибережних районах і активуватися за сигналом або при наближенні цілі. Їхня ідея полягала в тому, щоб блокувати доступ флоту противника до стратегічних зон або портів. Такі системи справді розроблялися і вважалися частиною арсеналу "морського стримування", хоча про їх широке практичне застосування відомо мало.

Паралельно існували й більш амбітні концепції — наприклад, ідеї прихованих пускових установок або контейнерів із ракетами, які могли б довго перебувати на дні океану і чекати команди на запуск. Однак ці розробки залишилися на рівні проєктів і науково-дослідних робіт, оскільки технічні можливості того часу не дозволяли забезпечити надійність, зв’язок і безпеку таких систем.

Саме смішне те, що ефіоп не придумував цієї казки, а поцупив сюжет з німецької казки «Про рибалку та його дружину» від братів Грімм. В кацапів свого немає нічого, від слова "зовсім" - все крадене.
22.05.2026 08:16 Відповісти
Мабуть зовсім погано у кацапів справи на фронті, раз підіймають тему ядерного попелу.
22.05.2026 08:06 Відповісти
В одной, лапотной руснявой казці, одна ******* мокшанська бабця, теж хотіла стати володаркою морською, але залишилась при розбитому кориті.
22.05.2026 08:07 Відповісти
Мабуть зовсім погано у кацапів справи на фронті, раз підіймають тему ядерного попелу.
22.05.2026 08:06 Відповісти
Та це ж навіть не ху#ло дим пускає, а якісь німці аларм увімкнули.
22.05.2026 08:30 Відповісти
А мультик ху...лопокаже?
22.05.2026 08:06 Відповісти
А як же. ШІ згенерує.
22.05.2026 08:08 Відповісти
Цей текст, доречі, теж ШІ згенерував!
******* журналістика вона така
22.05.2026 08:15 Відповісти
В одной, лапотной руснявой казці, одна ******* мокшанська бабця, теж хотіла стати володаркою морською, але залишилась при розбитому кориті.
22.05.2026 08:07 Відповісти
в в ху@ло " на днє" &. дімон ядрьоньій "сінєва" - вже в продажу
22.05.2026 08:12 Відповісти
там на дне трезвий или п'яний не відно все равно
22.05.2026 08:14 Відповісти
І взагалі, яким боком ці смердючи андрофаги до скифів?
Чого це вони постійно все чужим називають? Назвали б проект своїм, наприклад "Удмурти" чи "Мокшані" або "Коряки"і всі ьуряти з тувінцями і чувашами тощо задоволені розходяться по юртам, чумам та норам.
22.05.2026 08:13 Відповісти
Коли немає своєї історії доводитьця її пи...дити у сусідів! 😁
22.05.2026 08:16 Відповісти
Скіфи проживали на широкій території... Від Дунаю, по всій степовій та лісостеповій зоні, аж до Алтаю. Це територія ******** України, Росії, та Казахстану... Але про своїх скіфів кацапи почали згадувать лише зараз - коли ніяк не вдається Україну до Росії, "приліпить"... Вже про якийсь "Аркаїм" заговорили...Нібито він "древнее египетских пирамид"...
22.05.2026 08:26 Відповісти
а толку нато буде відстежувати і знищувати
22.05.2026 08:20 Відповісти
і шо?
22.05.2026 08:20 Відповісти
Атомна підлодка з Ші на борту теж варіант - розвідка і перший удар - накрити командні пункти - шоб не було кому віддавати накази і тиснути на кнопки
22.05.2026 08:20 Відповісти
А я членом могу дрова рубать,это тоже секретная информация.
22.05.2026 08:23 Відповісти
У кацапів сармуть з поверхні землі не злітає, а тут з кількох сотень метрів з-під води. Не розумію навіщо ця хрень, яку легко виявити, як що вони мають ядерні підводні човни, які можуть здійснити запуски з будь якої точки мирового океану.
Черговий безглуздий проект накшталт буревеснику, це коли ракета з ядерним двигуном місяцями кружлятиме навколо планети.
22.05.2026 08:29 Відповісти
Може або не може)срамат також може летіти й не долетіти)
22.05.2026 08:32 Відповісти
"Найбільш наближеною до твоєї теми "
22.05.2026 08:34 Відповісти
В рамках проекту Скіфи, московити можуть розмістити ядерні ракети на дні морському. А в рамках проекту Пєчєнєгі, ці ракети там проіржавіють і засруть те море навколо. Розробки ведуть відповідно до головної руснявої скрепи - можемо все засрать.
22.05.2026 08:53 Відповісти
"А зачєм такой мір в котором нє будєт рассіі" - це ***** сказав своїм ротом ще років п'ять-шість тому.
22.05.2026 09:45 Відповісти
БЛА БЛА БЛА БЛА БЛА - видно діла з економікою ЖАХ в них
22.05.2026 08:53 Відповісти
На яких дебілів розраховані такі заяви? Скоріш Рогозіг таки полетить в космос з кацапульти. 😆
22.05.2026 08:55 Відповісти
А четвертому вимірі, в рамках проекту "Росбалабол", ракети вони можуть розміщати?
22.05.2026 08:58 Відповісти
Жигуля зробити нормально не можуть, в Україні обісралися по самі вуха зі своїми анал оговнетними арматами та іншою "високотєхнологічною, особой точності" зброєю. Літаки не можуть в серію запустити... А тут "глубоко на днє океана, по командє с центра.....". Піздьож!
22.05.2026 08:58 Відповісти
Коли читаю про аналоговнєтниє розробки каtsaпів згадую смартфон з двома екранами (кольоровим з одного боку і монохромним зі зворотнього), який ***** демонстрував Сі ще десь в 2014-2015 роках. Мабуть він тепер в кожній ізбє лежить на запічку.
22.05.2026 09:49 Відповісти
Більше схоже на те, що кацапи спеціально зробили цей вкид, щоб в черговий раз налякати зашуганих ядеркою західників. Щоб ці бруднодупі змогли таке реалізувати? З їхніми "технологіями" і бюджетами?
22.05.2026 09:07 Відповісти
дя спрощення такої задачі треба просто затопити кацапію Льодовитим океаном.
22.05.2026 09:08 Відповісти
Десятиліття втрачаються, міліони доларів, тисячі спецслужб,щоб узнати якусть тайну А "наші" клоуни ЗАВЖДИ все викладуть в ЗМІ--навіть,коли ще тільки зароджуються програми І ніякі наші спецслужби не закриють їм пельки,бо 95 квартал подобається нашим баранам. То для чого нам такі "спецслужби" ,які також ---НЕ НАШІ,
22.05.2026 09:13 Відповісти
Той хто хоч трохи розуміє систему запуску балістичних ракет розуміє, що це чиста дурня.
22.05.2026 09:18 Відповісти
Нет, не дурня,запустить можно, но вот сама идея размещения -дурня
22.05.2026 09:39 Відповісти
Так Москва уже на дне, в чём новость?!
22.05.2026 09:20 Відповісти
Знову аналоговнєт...
22.05.2026 09:28 Відповісти
Шось трохи нагадує 🤔
"Я впевнено дивлюсь у майбутнє. «Зброя відплати», яку я маю, змінить обстановку на користь Третього Рейху" - Адольф Гітлер, 24 лютого 1945
22.05.2026 09:32 Відповісти
Ох уж еті сказочкі, ох уж еті сказочнікі!
Такої дічі я ще не читав.
"...могла бути створена ракета "Скіф" - модифікація ракети "Синєва" - це про ту саму Сінєву, яка має масу 40 тон, трьохступеневий двигун на РІДКОМУ, ****, паливі і може запускатися з підводних човнів на глибинах до 55 метрів, а не міфічні "на глибині кількох сотень метрів на морському дні".
А як вони там її обслуговувати будуть? А заправляти рідким паливом?
Чергова ІПСОшна страшилка тупих немічних орків. Ворога не потрібно зневажати, але й боятися всіх його танців з бубном не варто.
22.05.2026 09:36 Відповісти
"Володар морський"....Пушкіна начитався....про стару з коритом
22.05.2026 09:43 Відповісти
А как это поможет им решить нынешние проблемы в Украине? Никак! Подобные дорогие проэкты хороши в мирное время мозги электората загаживать, а в военное время этот электорат ждёт конкретных результатов на поле боя.
22.05.2026 09:44 Відповісти
 
 