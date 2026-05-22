Піарник Зеленського заявляє про удар ядеркою по Львову чи "орєшніком" по Києву в найближчі дні чи тижні
Блогер і піарник президента України Володимира Зеленського Володимир Петров заявив, що вважає ймовірним удар Росії по Києву ракетою "Орєшнік" або навіть ядерну атаку по Львову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Петров написав у фейсбуці.
"Для мене удар по Києву "Орєшніком" по Києву чи ядеркою по Львову очевидний найближчими тижнями, а то і днями", - написав він.
Що відомо про Петрова?
- Раніше нардеп Железняк повідомив, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.
- Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
- Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
- Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
- Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
- У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.
- 20 січня міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, повідомила, що Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища".
- У квітні в новому розслідуванні нардеп Ярослав Железняк розповів, що піарник Зеленського Володимир Петров знову отримав бронювання від мобілізації. Його забронювали як співробітника "Телерадіокомпанії "Корисне ТБ"".
- Пізніше Міністерство культури України заявило, що не погоджувало бронювання піарника Зеленського Володимира Петрова, адже не здійснює бронювання працівників критично важливих підприємств та не дає на це погоджень.
Порошенка..
і що цікаво,
роблять це, як тоді, так і зараз,
одні і ті самі лахтолюди..
То що відбувається, панове правоохоронці і захисники державності України?!
******.
Прозапас:
Не сумніваюсь, що призначення на посади відбувались через поради ворожок і чорнокнижні обряди - інакше пояснити появу сексологинь, "державників" типу Мілованова та Лєщєнка неможливо.
Тільки Арєстовіч через баню скоріше за все, бо вже сильно красівий 💚
Вже вдарив 🤣
Чи не є він ще підарником Ху...ла бо такі інтимні сцени малює з орєшніком чи з яєшником? Той йому щось нашептав?
Карманні клоуни 🐀🤡
от цікаво, чим реально відрізняється ******** від їпанутого?
варіянт припізжений не пропонувати
Готувати захист цивільного населення та військових на фронті.
Плани, сховища, лікарів, ******* ліки та антидоти, засоби індивідуального захисту, навчання.
Ворог застосує проти нас ЗМУ коли захоче, нікого попереджати чи шукати привід не буде.
Правильна стратегія - щоденно і ретельно готуватися, а не сподіватися на чиїсь гарантії та чиєсь стримування. Вони не для нас.
За прикладом Ізраїлю створити Службу Спеціального Захисту, який доручити завдання підготовки населення до застосування ворогом ЗМУ.
а так він по факту не петров, а владіміров
все через сраку