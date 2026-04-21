Мінкульт відхрестився від бронювання піарника Зеленського Петрова. ДОКУМЕНТ

Бронювання Володимира Петрова: що кажуть у Мінкульті?

Міністерство культури України не погоджувало бронювання піарника Зеленського Володимира Петрова, адже не здійснює бронювання працівників критично важливих підприємств та не дає на це погоджень.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Цензор.НЕТ.

Подробиці

Мінкульт підтвердив, що "Телерадіокомпанія "Корисне ТБ"", яка, за даними ЗМІ, забронювала Петрова, отримала статус критично важливого підприємства, оскільки відповідає встановленим критеріям - не має податкових боргів, забезпечує належний рівень зарплат і бере участь у виробництві контенту для телемарафону "Єдині новини".

Водночас у Міністерстві наголосили: бронювання військовозобов’язаних працівників здійснюється не державним органом, а безпосередньо підприємством через портал Дія. Саме керівництво компанії формує списки та несе відповідальність за їх відповідність вимогам.

Також законодавство передбачає, що бронюванню підлягає не більше 50 відсотків військовозобов’язаних працівників, якщо окремого рішення про збільшення цього ліміту не ухвалювало Міноборони. У відповіді зазначається, що Мінкульт не володіє інформацією про збільшення цього відсотка для ТОВ "Корисне ТБ".

Що передувало?

  • Нагадаємо, що в новому розслідуванні нардеп Ярослав Железняк розповів, що піарник Зеленського Володимир Петров знову отримав бронювання від мобілізації. Його забронювали як співробітника "Телерадіокомпанії "Корисне ТБ"".

бере участь у виробництві контенту для телемарафону "Єдині новини"

І давно від'ємне виробництво нічого для нікого стало стратегічно важливим?
21.04.2026 13:03 Відповісти
Сусід - пенсіонер-медійник, раніше працював на УТ1 (те, що на Хрещатику, 26). Так він каже, що навіть там дуже мало бронюють і є мобілізовані (вони ж не в марафоні!). Так то державне радіо і телебачення, яке в кожному селі ловить і в 2022 році саме дротове радіо дозволяло людям в окупації слухати новини! А це якийсь гімноканал про сад-город!
21.04.2026 13:30 Відповісти
Критично важливе підприємство... Тобто, без нього не перемогти... Потужно.
21.04.2026 13:01 Відповісти
Напевно це корисне иелебачення володіє навичками труїти кацапів дустом і ловити кротоловками.
21.04.2026 16:09 Відповісти
Ні, як раз труїти інформаційним дустом недоукраїнців, які залюбки жеруть це лайно!
21.04.2026 17:11 Відповісти
Навіть в НБУ, наприклад, купу людей мобілізували.

А тут якісь срані говорячі голови ну просто незамінні та недоторкані.
21.04.2026 13:16 Відповісти
Проще говоря - идите все нах,закон не нарушен,виновных этой аферы нет и не будет,высшая каста воевать не собирается,для этого есть селяне и работяги из социального дна.
21.04.2026 13:13 Відповісти
Критично важливі членограї їх холуї і блазні, до речі Козловський і Вакарчук критично важливі для захисту України.
21.04.2026 13:18 Відповісти
Так ти такий самий.Нічим не кращий.
21.04.2026 13:31 Відповісти
Піди до нього на концерт краще, послухай того служаку , який героїчно служив десь під Києвом, аж місяць! Герой!
21.04.2026 14:10 Відповісти
Засуджуєш ухилянтів? Ти за себе відповідай.Чим ти кращий за Козловського?А нічим.Сєргєй Козловський #2. Я на концерті був останній раз у 2014 на Майдані.До мого плейлиста не входять ні Козловський,ні Вакарчук.
21.04.2026 14:23 Відповісти
Краще йди в сусідню тему захищай працівників (вже працівників) тцк, їх корд пов'язав, без тебе там сумно
21.04.2026 14:27 Відповісти
Шо,по суті заданих питань сказати нічого? Краще не давай непрошених порад,а я не скажу куди тобі йти,за кораблем.
21.04.2026 14:46 Відповісти
Трошки статистики для Сєрґєя: Посереднього класу музикант народжується один на 10 000 населення і дозріває до якогось рівня 15-20 років. Такий музикант у нормальних народів
має статус "Цвіт Нації". Елвіс Преслі також служив в армії, але під час служби жив у найманому котеджі разом зі своєю дівчиною.
21.04.2026 13:51 Відповісти
Ти зрівняла Короля з якимись Козловськими чи Вакарчуками?😂😂 Дякую посміявся, ти зробила мій день, ахаха
21.04.2026 14:08 Відповісти
Ти не зрозумів, про що і для чого я це писала. Видно текст був занадто складним.
21.04.2026 14:11 Відповісти
Ти зрівняла оцих співунів ротом з Єлвісом , це все рівно що нагрубити.
21.04.2026 14:19 Відповісти
Чув цього петрова чмо рідкісне. Такій як зеленський також чмо рідкісне
21.04.2026 13:24 Відповісти
Тому і недоторканий !
21.04.2026 13:57 Відповісти
Ага, Хто всрався? Цензор! Перевод стрілок зараховано!

Сотні тисяч переглядів ісландії були задовго до того, як цензор почав його "піарити".
21.04.2026 14:11 Відповісти
Міністерство аграрної політики ще спитайте. Він же садівник.
21.04.2026 14:10 Відповісти
Чотириразово заброньований, і ніяк не мобілізують.
21.04.2026 14:12 Відповісти
Що буде, якщо петрова схрестити з івановим?
правильно- бужанський...
21.04.2026 14:24 Відповісти
Що в цього тріо-******* спільного. Водяра . Для їх понта -Ісландія.
21.04.2026 14:34 Відповісти
Скільки шуму. петров це кончана гнида і крапка
21.04.2026 18:25 Відповісти
А що, з такою "сцикливою" мразотою-можна піти в бій; воно "продасть" любого: хай іде на фронт-сапером, як здохне-не жалко (зелений сраколиз)
21.04.2026 19:04 Відповісти
 
 