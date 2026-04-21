Мінкульт відхрестився від бронювання піарника Зеленського Петрова. ДОКУМЕНТ

Міністерство культури України не погоджувало бронювання піарника Зеленського Володимира Петрова, адже не здійснює бронювання працівників критично важливих підприємств та не дає на це погоджень.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Мінкульт підтвердив, що "Телерадіокомпанія "Корисне ТБ"", яка, за даними ЗМІ, забронювала Петрова, отримала статус критично важливого підприємства, оскільки відповідає встановленим критеріям - не має податкових боргів, забезпечує належний рівень зарплат і бере участь у виробництві контенту для телемарафону "Єдині новини".

Водночас у Міністерстві наголосили: бронювання військовозобов’язаних працівників здійснюється не державним органом, а безпосередньо підприємством через портал Дія. Саме керівництво компанії формує списки та несе відповідальність за їх відповідність вимогам.

Також законодавство передбачає, що бронюванню підлягає не більше 50 відсотків військовозобов’язаних працівників, якщо окремого рішення про збільшення цього ліміту не ухвалювало Міноборони. У відповіді зазначається, що Мінкульт не володіє інформацією про збільшення цього відсотка для ТОВ "Корисне ТБ".







Що передувало?

Нагадаємо, що в новому розслідуванні нардеп Ярослав Железняк розповів, що піарник Зеленського Володимир Петров знову отримав бронювання від мобілізації. Його забронювали як співробітника "Телерадіокомпанії "Корисне ТБ"".

