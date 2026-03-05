"Ісландія" піарника Зеленського Петрова хотіла зареєструватися як ОТТ-провайдер, однак Нацрада не підтримала
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не дала дозвіл на реєстрацію провайдера ТОВ "Ісландія", власником якого є піарник президента Зеленського Володимир Петров.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах засідання регулятора від 5 березня, пише Детектор медіа.
- Всі вісім членів Нацради, які були присутні на засіданні, утрималися від голосування. Тому заявку компанії на реєстрацію провайдера не схвалили.
Нацрада відмовила провайдеру ТОВ "Ісландія"
ТОВ "Ісландія" подало документи на реєстрацію провайдера аудіовізуальних сервісів за технологією ОТТ. Компанія планувала показувати 52 телеканали по всій Україні.
Зараз у "Ісландії" вже працює телеканал із тією ж технологією. Власником компанії є Володимир Петров — політтехнолог. Його називають піарником президента Володимира Зеленського.
"Під час голосування всі вісім членів Національної ради утрималися", — зазначається у повідомленні.
Проти Петрова відкриті кримінальні провадження
У січні 2026 року СБУ відкрила кримінальне провадження проти Петрова за держзраду. Потім відкрили ще одне провадження після звернення народного депутата Ярослава Железняка.
Депутат заявляв, що Петров і його колега отримали бронювання від мобілізації через структури, пов’язані з владою. З літа 2025 року Петров працював у Національному військовому меморіальному кладовищі й мав бронювання до 21 січня 2026 року.
Міністерство у справах ветеранів почало службове розслідування через цю інформацію. У самому кладовищі підтвердили, що Петров працював провідним фахівцем у відділі комунікацій та інформаційних технологій. Пізніше установа заявила, що кадрові рішення керівника не потребують погодження з міністерством.
20 січня Петрова було звільнено з цієї державної установи.
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