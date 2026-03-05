"Ісландія" піарника Зеленського Петрова хотіла зареєструватися як ОТТ-провайдер, однак Нацрада не підтримала

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не дала дозвіл на реєстрацію провайдера ТОВ "Ісландія", власником якого є піарник президента Зеленського Володимир Петров.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах засідання регулятора від 5 березня, пише Детектор медіа.

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Всі вісім членів Нацради, які були присутні на засіданні, утрималися від голосування. Тому заявку компанії на реєстрацію провайдера не схвалили.

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Нацрада відмовила провайдеру ТОВ "Ісландія"

ТОВ "Ісландія" подало документи на реєстрацію провайдера аудіовізуальних сервісів за технологією ОТТ. Компанія планувала показувати 52 телеканали по всій Україні.

Зараз у "Ісландії" вже працює телеканал із тією ж технологією. Власником компанії є Володимир Петров — політтехнолог. Його називають піарником президента Володимира Зеленського.

"Під час голосування всі вісім членів Національної ради утрималися", — зазначається у повідомленні.

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Проти Петрова відкриті кримінальні провадження

У січні 2026 року СБУ відкрила кримінальне провадження проти Петрова за держзраду. Потім відкрили ще одне провадження після звернення народного депутата Ярослава Железняка.

Депутат заявляв, що Петров і його колега отримали бронювання від мобілізації через структури, пов’язані з владою. З літа 2025 року Петров працював у Національному військовому меморіальному кладовищі й мав бронювання до 21 січня 2026 року.

Міністерство у справах ветеранів почало службове розслідування через цю інформацію. У самому кладовищі підтвердили, що Петров працював провідним фахівцем у відділі комунікацій та інформаційних технологій. Пізніше установа заявила, що кадрові рішення керівника не потребують погодження з міністерством.

20 січня Петрова було звільнено з цієї державної установи.

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