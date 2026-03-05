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Новини Розслідування Железняка про Петрова Діяльність Володимира Петрова
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"Ісландія" піарника Зеленського Петрова хотіла зареєструватися як ОТТ-провайдер, однак Нацрада не підтримала

Нацрада не дала дозвіл компанії Петрова

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не дала дозвіл на реєстрацію провайдера ТОВ "Ісландія", власником якого є піарник президента Зеленського Володимир Петров.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах засідання регулятора від 5 березня, пише Детектор медіа.

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  • Всі вісім членів Нацради, які були присутні на засіданні, утрималися від голосування. Тому заявку компанії на реєстрацію провайдера не схвалили.

Також читайте: Піарник Зеленського Петров 10 років тому намагався створювати сепаратистські проєкти, - журналіст Крутчак. ВIДЕО

Нацрада відмовила провайдеру ТОВ "Ісландія"

ТОВ "Ісландія" подало документи на реєстрацію провайдера аудіовізуальних сервісів за технологією ОТТ. Компанія планувала показувати 52 телеканали по всій Україні.

Зараз у "Ісландії" вже працює телеканал із тією ж технологією. Власником компанії є Володимир Петров — політтехнолог. Його називають піарником президента Володимира Зеленського.

"Під час голосування всі вісім членів Національної ради утрималися", — зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За бронювання від мобілізації піарника Зеленського Петрова платять з бюджету, - Железняк. ВIДЕО

Проти Петрова відкриті кримінальні провадження

У січні 2026 року СБУ відкрила кримінальне провадження проти Петрова за держзраду. Потім відкрили ще одне провадження після звернення народного депутата Ярослава Железняка.

Депутат заявляв, що Петров і його колега отримали бронювання від мобілізації через структури, пов’язані з владою. З літа 2025 року Петров працював у Національному військовому меморіальному кладовищі й мав бронювання до 21 січня 2026 року.

Міністерство у справах ветеранів почало службове розслідування через цю інформацію. У самому кладовищі підтвердили, що Петров працював провідним фахівцем у відділі комунікацій та інформаційних технологій. Пізніше установа заявила, що кадрові рішення керівника не потребують погодження з міністерством.

20 січня Петрова було звільнено з цієї державної установи.

Читайте також: Бронювання Петрова: Службове розслідування щодо директора НВМК Пронюткіна триває, - Железняк

Автор: 

Нацрада ТРМ (446) Петров Володимир (41)
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Топ коментарі
+11
У цього луГОНДОНця мармиза дегенерата.
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05.03.2026 21:18 Відповісти
+9
Цього Петрова потрібно зареєструвати як штурмовика і відправити на нуль
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05.03.2026 21:24 Відповісти
+8
бо він рузкій - їм у нас всюди дорога, а ще евреям. а Українцям - ЛИШЕ МОГИЛА і все. нічого іншого
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05.03.2026 21:27 Відповісти
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У цього луГОНДОНця мармиза дегенерата.
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05.03.2026 21:18 Відповісти
Та ні, петров не лугандонець, із Дніпра. Луганський іванов.
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05.03.2026 22:52 Відповісти
Осляндію дивляться тільки віслюки. Але їх багато
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05.03.2026 21:19 Відповісти
ТЦК до нього ще не прийшли? І навіть ... тцк і СП, щоб підтримати ,,,?
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05.03.2026 21:22 Відповісти
бо він рузкій - їм у нас всюди дорога, а ще евреям. а Українцям - ЛИШЕ МОГИЛА і все. нічого іншого
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05.03.2026 21:27 Відповісти
Єдину у світі єврейську автономію зробили в себе русскіє...пачіму???
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05.03.2026 22:35 Відповісти
Патамушта єврейська автономія підрозділ ГУЛАГу.
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05.03.2026 23:58 Відповісти
Цього Петрова потрібно зареєструвати як штурмовика і відправити на нуль
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05.03.2026 21:24 Відповісти
у нього білий квиток...
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05.03.2026 21:26 Відповісти
На розмінування можна і з білим квитком! Прокацапського підарка не шкода, якщо підірветьця на скрєпній міні!
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06.03.2026 07:38 Відповісти
обміняти на бійців, це чужинець перевзутий в стрибку як і багато інших, місце їм на болоті в свинарнику а не в Україні.
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05.03.2026 21:28 Відповісти
Чмо - навіть до ворожки не ходи
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05.03.2026 21:32 Відповісти
Рідка потвора цей петров мезота
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05.03.2026 21:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jceS_jRTTX0
Залужна - Прокуратура- суд Вагнергейт - догралася - подав до суду Червінський
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05.03.2026 21:42 Відповісти
В свиті Зеленского других не буває, як не шукайте!
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05.03.2026 21:59 Відповісти
От блін, цих підарів у двері, а вони назад у вікно...
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05.03.2026 22:28 Відповісти
...рідкісне г.
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05.03.2026 23:29 Відповісти
пєтров, киздуй в растов....
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06.03.2026 06:12 Відповісти
 
 