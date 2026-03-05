"Исландия" пиарщика Зеленского Петрова хотела зарегистрироваться как ОТТ-провайдер, однако Нацсовет не поддержал
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не дал разрешение на регистрацию провайдера ООО "Исландия", владельцем которого является пиарщик президента Зеленского Владимир Петров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах заседания регулятора от 5 марта, пишет Детектор медиа.
- Все восемь членов Нацсовета, присутствовавшие на заседании, воздержались от голосования. Поэтому заявку компании на регистрацию провайдера не одобрили.
Нацсовет отказал провайдеру ООО "Исландия"
ООО "Исландия" подало документы на регистрацию провайдера аудиовизуальных сервисов по технологии ОТТ. Компания планировала показывать 52 телеканала по всей Украине.
Сейчас в "Исландии" уже работает телеканал с той же технологией. Владельцем компании является Владимир Петров — политтехнолог. Его называют пиарщиком президента Владимира Зеленского.
"Во время голосования все восемь членов Национального совета воздержались", - отмечается в сообщении.
Против Петрова открыты уголовные производства
В январе 2026 года СБУ открыла уголовное производство против Петрова за госизмену. Затем открыли еще одно производство после обращения народного депутата Ярослава Железняка.
Депутат заявлял, что Петров и его коллега получили отсрочку от мобилизации через структуры, связанные с властью. С лета 2025 года Петров работал в Национальном военном мемориальном кладбище и имел отсрочку до 21 января 2026 года.
Министерство по делам ветеранов начало служебное расследование по этой информации. В самом кладбище подтвердили, что Петров работал ведущим специалистом в отделе коммуникаций и информационных технологий. Позже учреждение заявило, что кадровые решения руководителя не требуют согласования с министерством.
20 января Петров был уволен из этого государственного учреждения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тцкі СП, щоб підтримати ,,,?
Залужна - Прокуратура- суд Вагнергейт - догралася - подав до суду Червінський