654 10

"Исландия" пиарщика Зеленского Петрова хотела зарегистрироваться как ОТТ-провайдер, однако Нацсовет не поддержал

Нацсовет не дал разрешение компании Петрова

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не дал разрешение на регистрацию провайдера ООО "Исландия", владельцем которого является пиарщик президента Зеленского Владимир Петров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах заседания регулятора от 5 марта, пишет Детектор медиа.

  • Все восемь членов Нацсовета, присутствовавшие на заседании, воздержались от голосования. Поэтому заявку компании на регистрацию провайдера не одобрили.

Нацсовет отказал провайдеру ООО "Исландия"

ООО "Исландия" подало документы на регистрацию провайдера аудиовизуальных сервисов по технологии ОТТ. Компания планировала показывать 52 телеканала по всей Украине.

Сейчас в "Исландии" уже работает телеканал с той же технологией. Владельцем компании является Владимир Петров — политтехнолог. Его называют пиарщиком президента Владимира Зеленского.

"Во время голосования все восемь членов Национального совета воздержались", - отмечается в сообщении.

Против Петрова открыты уголовные производства

В январе 2026 года СБУ открыла уголовное производство против Петрова за госизмену. Затем открыли еще одно производство после обращения народного депутата Ярослава Железняка.

Депутат заявлял, что Петров и его коллега получили отсрочку от мобилизации через структуры, связанные с властью. С лета 2025 года Петров работал в Национальном военном мемориальном кладбище и имел отсрочку до 21 января 2026 года.

Министерство по делам ветеранов начало служебное расследование по этой информации. В самом кладбище подтвердили, что Петров работал ведущим специалистом в отделе коммуникаций и информационных технологий. Позже учреждение заявило, что кадровые решения руководителя не требуют согласования с министерством.

20 января Петров был уволен из этого государственного учреждения.

У цього луГОНДОНця мармиза дегенерата.
05.03.2026 21:18 Ответить
Осляндію дивляться тільки віслюки. Але їх багато
05.03.2026 21:19 Ответить
ТЦК до нього ще не прийшли? І навіть ... тцк і СП, щоб підтримати ,,,?
05.03.2026 21:22 Ответить
бо він рузкій - їм у нас всюди дорога, а ще евреям. а Українцям - ЛИШЕ МОГИЛА і все. нічого іншого
05.03.2026 21:27 Ответить
Цього Петрова потрібно зареєструвати як штурмовика і відправити на нуль
05.03.2026 21:24 Ответить
у нього білий квиток...
05.03.2026 21:26 Ответить
обміняти на бійців, це чужинець перевзутий в стрибку як і багато інших, місце їм на болоті в свинарнику а не в Україні.
05.03.2026 21:28 Ответить
Чмо - навіть до ворожки не ходи
05.03.2026 21:32 Ответить
Рідка потвора цей петров мезота
05.03.2026 21:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jceS_jRTTX0
Залужна - Прокуратура- суд Вагнергейт - догралася - подав до суду Червінський
05.03.2026 21:42 Ответить
 
 