Минкультуры открестился от отсрочки пиарщика Зеленского Петрова. ДОКУМЕНТ

Министерство культуры Украины не согласовывало бронирование пиарщика Зеленского Владимира Петрова, поскольку не осуществляет бронирование сотрудников предприятий, имеющих критически важное значение, и не дает на это разрешений.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Минкульт подтвердил, что "Телерадиокомпания "Корисное ТВ"", которая, по данным СМИ, забронировала Петрова, получила статус критически важного предприятия, поскольку соответствует установленным критериям - не имеет налоговых долгов, обеспечивает надлежащий уровень зарплат и участвует в производстве контента для телемарафона "Єдині новини".

В то же время в министерстве подчеркнули: призыв военнообязанных работников осуществляется не государственным органом, а непосредственно предприятием через портал "Дія". Именно руководство компании формирует списки и несет ответственность за их соответствие требованиям.

Также законодательство предусматривает, что бронированию подлежит не более 50 процентов военнообязанных работников, если отдельное решение об увеличении этого лимита не принималось Минобороны. В ответе отмечается, что Минкульт не располагает информацией об увеличении этого процента для ООО "Корисное ТВ".







Что предшествовало?

Напомним, что в новом расследовании нардеп Ярослав Железняк рассказал, что пиарщик Зеленского Владимир Петров снова получил отсрочку от мобилизации. Его забронировали как сотрудника "Телерадиокомпании "Корисне ТВ"".

