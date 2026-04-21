Новости Деятельность Владимира Петрова
557 6

Минкультуры открестился от отсрочки пиарщика Зеленского Петрова. ДОКУМЕНТ

Бронирование Владимира Петрова: что говорят в Минкульте?

Министерство культуры Украины не согласовывало бронирование пиарщика Зеленского Владимира Петрова, поскольку не осуществляет бронирование сотрудников предприятий, имеющих критически важное значение, и не дает на это разрешений.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Цензор.НЕТ.

Подробности

Минкульт подтвердил, что "Телерадиокомпания "Корисное ТВ"", которая, по данным СМИ, забронировала Петрова, получила статус критически важного предприятия, поскольку соответствует установленным критериям - не имеет налоговых долгов, обеспечивает надлежащий уровень зарплат и участвует в производстве контента для телемарафона "Єдині новини".

В то же время в министерстве подчеркнули: призыв военнообязанных работников осуществляется не государственным органом, а непосредственно предприятием через портал "Дія". Именно руководство компании формирует списки и несет ответственность за их соответствие требованиям.

Также законодательство предусматривает, что бронированию подлежит не более 50 процентов военнообязанных работников, если отдельное решение об увеличении этого лимита не принималось Минобороны. В ответе отмечается, что Минкульт не располагает информацией об увеличении этого процента для ООО "Корисное ТВ".

Что предшествовало?

  • Напомним, что в новом расследовании нардеп Ярослав Железняк рассказал, что пиарщик Зеленского Владимир Петров снова получил отсрочку от мобилизации. Его забронировали как сотрудника "Телерадиокомпании "Корисне ТВ"".

Критично важливе підприємство... Тобто, без нього не перемогти... Потужно.
21.04.2026 13:01
бере участь у виробництві контенту для телемарафону "Єдині новини"

І давно від'ємне виробництво нічого для нікого стало стратегічно важливим?
21.04.2026 13:03
Навіть в НБУ, наприклад, купу людей мобілізували.

А тут якісь срані говорячі голови ну просто незамінні та недоторкані.
21.04.2026 13:16
Проще говоря - идите все нах,закон не нарушен,виновных этой аферы нет и не будет,высшая каста воевать не собирается,для этого есть селяне и работяги из социального дна.
21.04.2026 13:13
Критично важливі членограї їх холуї і блазні, до речі Козловський і Вакарчук критично важливі для захисту України.
21.04.2026 13:18
Чув цього петрова чмо рідкісне. Такій як зеленський також чмо рідкісне
21.04.2026 13:24
 
 