Пиарщик Зеленского Петров снова получил работу - в телерадиокомпании, которая дает советы по садоводству. ВИДЕО

Пиарщик Зеленского Владимир Петров вновь получил отсрочку от мобилизации.

Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

В середине марта 2026 года, по данным парламентария, Петров снова получил отсрочку от мобилизации.

"На этот раз его бронируют как сотрудника "Телерадиокомпании "Полезное ТВ"". Если зайдете на их YouTube-канал, то найдете только один контент - советы по саду и огороду. Но критичность этому предприятию МинКульт выдал.



Ну и главное: среди бенефициаров этой компании видим Сергея Созановского. СМИ неоднократно указывали и на его давнее знакомство с Ермаком, и якобы представительство в "Интере" интересов ОП", - рассказал парламентарий.

Читайте: "Слуга народа" Гетманцев выступил против "банды Ермака" во власти

Что предшествовало?

Читайте также: Защита пиарщика Зеленского Петрова с 2019 года знакомится с материалами дела, - прокуратура