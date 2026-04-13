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Новости Видео Деятельность Владимира Петрова
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Пиарщик Зеленского Петров снова получил работу - в телерадиокомпании, которая дает советы по садоводству. ВИДЕО

Пиарщик Зеленского Владимир Петров вновь получил отсрочку от мобилизации.

Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В середине марта 2026 года, по данным парламентария, Петров снова получил отсрочку от мобилизации.

"На этот раз его бронируют как сотрудника "Телерадиокомпании "Полезное ТВ"". Если зайдете на их YouTube-канал, то найдете только один контент - советы по саду и огороду. Но критичность этому предприятию МинКульт выдал.

Ну и главное: среди бенефициаров этой компании видим Сергея Созановского. СМИ неоднократно указывали и на его давнее знакомство с Ермаком, и якобы представительство в "Интере" интересов ОП", - рассказал парламентарий.

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Что предшествовало?

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Автор: 

бронирование (226) Железняк Ярослав (634) Петров Владимир (40)
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Топ комментарии
+25
Це щоб люди бачили, що наближеним тепле місце, а людям домовини.
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13.04.2026 09:50 Ответить
+15
Та не піде той Пєтров на фронт ніколи, який сенс мусолити цю тему?
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13.04.2026 09:48 Ответить
+14
Гівно не тоне.
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13.04.2026 09:51 Ответить

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