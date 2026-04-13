Пиарщик Зеленского Петров снова получил работу - в телерадиокомпании, которая дает советы по садоводству. ВИДЕО
Пиарщик Зеленского Владимир Петров вновь получил отсрочку от мобилизации.
Об этом в своем видео рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В середине марта 2026 года, по данным парламентария, Петров снова получил отсрочку от мобилизации.
"На этот раз его бронируют как сотрудника "Телерадиокомпании "Полезное ТВ"". Если зайдете на их YouTube-канал, то найдете только один контент - советы по саду и огороду. Но критичность этому предприятию МинКульт выдал.
Ну и главное: среди бенефициаров этой компании видим Сергея Созановского. СМИ неоднократно указывали и на его давнее знакомство с Ермаком, и якобы представительство в "Интере" интересов ОП", - рассказал парламентарий.
Что предшествовало?
- Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.
- Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
- Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает у них.
- В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу отсрочки в НВМК.
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20 января министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова сообщила, что Владимир Петров уволился из "Национального военного мемориального кладбища".
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