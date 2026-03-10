Защита пиарщика Зеленского Петрова с 2019 года знакомится с материалами дела, - прокуратура
Защита пиарщика Зеленского Владимира Петрова с 2019 года продолжает знакомиться с материалами уголовного производства.
Об этом рассказал во время заседания ВСК заместитель начальника отдела специализированной прокуратуры в сфере обороны Николай Шелест, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что производство в отношении Петрова находится в расследовании ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
"Сейчас с 2019 года продолжается процедура ознакомления стороной защиты с материалами производства. Сообщено о подозрении 7 лицам.
Хочу сообщить, что этот процесс не является статичным, то есть 22 декабря 2025 года следователем было подано в Соломенский райсуд ходатайство об ограничении стороны защиты в ознакомлении с материалами производства. Вынесено постановление от 26 февраля 2026 года, которым указанное ходатайство следователя оставлено без рассмотрения", - сказал он.
Шелест отметил, что с позиции стороны защиты видно, что она пытается активно знакомиться с материалами производства.
"Что повлечет за собой передачу этого производства в суд", - добавил он.
Известно, что Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении Петрова по подозрению в государственной измене.
Что предшествовало?
- Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.
- Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
- Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.
- В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.
20 января министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова сообщила, что Владимир Петров уволился из "Национального военного мемориального кладбища".
