Защита пиарщика Зеленского Петрова с 2019 года знакомится с материалами дела, - прокуратура

Дело Владимира Петрова: в прокуратуре рассказали подробности

Защита пиарщика Зеленского Владимира Петрова с 2019 года продолжает знакомиться с материалами уголовного производства.

Об этом рассказал во время заседания ВСК заместитель начальника отдела специализированной прокуратуры в сфере обороны Николай Шелест, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Он рассказал, что производство в отношении Петрова находится в расследовании ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

"Сейчас с 2019 года продолжается процедура ознакомления стороной защиты с материалами производства. Сообщено о подозрении 7 лицам.

Хочу сообщить, что этот процесс не является статичным, то есть 22 декабря 2025 года следователем было подано в Соломенский райсуд ходатайство об ограничении стороны защиты в ознакомлении с материалами производства. Вынесено постановление от 26 февраля 2026 года, которым указанное ходатайство следователя оставлено без рассмотрения", - сказал он.

Шелест отметил, что с позиции стороны защиты видно, что она пытается активно знакомиться с материалами производства.

"Что повлечет за собой передачу этого производства в суд", - добавил он.

Известно, что Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении Петрова по подозрению в государственной измене.

Что предшествовало?

