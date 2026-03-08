14 212 143
Забронированный пиарщик Зеленского Петров призывает к войне с Венгрией. ВИДЕО
Пиарщик президента Зеленского Владимир Петров считает, что ради чести Украины следует начать войну с Венгрией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее заявление Петрова.
Что говорит Петров?
Если завтра Зеленский решит начать войну с Венгрией, я поддержу обеими руками. Ну, потому что он войну начнет точно не ради денег, точно не ради земли, точно не ради каких-то полезных ископаемых. Он начнет войну ради достоинства, ради чести государства", - говорит Петров.
Что предшествовало?
- Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил на НВМК директор учреждения Пронюткин.
- Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
- Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает на них.
- В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу бронирования в НВМК.
-
20 января министр по делам ветеранов Наталия Калмыкова сообщила, что Владимир Петров уволился из "Национального военного мемориального кладбища".
Топ комментарии
+63 Сергій Олексійович #528432
показать весь комментарий08.03.2026 09:48 Ответить Ссылка
+54 Егор Кузнецов
показать весь комментарий08.03.2026 09:44 Ответить Ссылка
+50 Roman Romal
показать весь комментарий08.03.2026 09:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ще не повтікали, але можуть: Баканови, Єрмаки, Стефанчуки, Чернишови, Арахамія, Бабак, Баруля, Басов, Баум, Бахматов, Богуцька, Божко, Бойко, Борзови, Борисов, Бортнік, Брагар, Бужанський, Василевська-Смаглюк, Ватрас, Верещук, Вовки, Гайдай, Галущенко, Гетманцев, Гмирін, Голик, Гринкевичі, Гринчук, Гунько, Дейнеко, Демченко, Дубінський, Дума, Зонтов, Іванов, Ісаєнко, Камельчук, Каптєлов, Караманіц, Касай, Каськів, Кацуба, Кісєль, Кириленко, Клочко, Князєв, Коломойський, Колюбаєв, Кормишкіна, Котвіцький, Кошовий, Кріппа, Крупа, Кузьміних, Кулеба, Кулініч, Лещенко, Лієв, Лірник, Липка, Литвин, Мазурашу, Маркарова, Марченко, Мецгер, Милованов, Миронюки, Мосейчук Н., Мужель, Павлюк, Палиця, Пашковський, Петров, Пікалов, Піховшек, Подоляк, Радуцький, Резніков, Резніченко, Рудий, Свириденко Ю., Свиридов, Синиця, Синюк, Ситниченко, Смирнов, Сольський, Столар, Субботенко, Таран, Татаров, Тимошенко К., Тищенко, Ткаченко, Торохтій, Третьякова, Трофімов, Трухін, Умеров, Федоришин, Фурсенко, Халімон, Хейл, Хланта, Шевченко Є., Шкіль, Шмигаль, Шол, Шугалій, Шуляк, Шуфрич, Щиголь, Юрченко…
потім Зеленський скаже: ЄС припинили постачання зброї, немає чим воювати, треба домовлятися і здавати окуповані території
Цю скажену тварину тре приспати, щоби не покусав нікого.
Закликає воно блдь.
Складається враження, що якби тут були б такі ж самі ресурси, то риторика була б ще більш божевільна, та й із сусідами теж давно б повоювали.