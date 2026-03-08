Пиарщик президента Зеленского Владимир Петров считает, что ради чести Украины следует начать войну с Венгрией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее заявление Петрова.

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Если завтра Зеленский решит начать войну с Венгрией, я поддержу обеими руками. Ну, потому что он войну начнет точно не ради денег, точно не ради земли, точно не ради каких-то полезных ископаемых. Он начнет войну ради достоинства, ради чести государства", - говорит Петров.