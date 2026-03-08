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Новини Відео Розслідування Железняка про Петрова
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Заброньований піарник Зеленського Петров закликає до війни з Угорщиною. ВIДЕО

Піарник президента Зеленського Володимир Петров вважає, що заради честі України слід розпочати війну з Угорщиною. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну заяу Петрова.

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Що каже Петров?

Якщо завтра Зеленський вирішить почати війну з Угорщиною, я підтримаю обома руками. Ну тому що він війну розпочне точно не заради грошей, точно не заради землі, точно не заради якихось корисних копалин. Він почне війну заради гідності, заради честі держави", - каже Петров.

Також дивіться: Піарник Зеленського Петров 10 років тому намагався створювати сепаратистські проєкти, - журналіст Крутчак. ВIДЕО

Що передувало?

Читайте: СБУ відкрила справу про державну зраду проти проросійського пропагандиста Петрова, - Железняк

Автор: 

Угорщина (3021) Петров Володимир (41)
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Топ коментарі
+63
ст. 436 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ:
"Публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту..."
(до 3х років)

подивимось на реакцію Держави.
якщо відповідальності для цього клоуна не настане - значить, влада злетіла з котушок (і сама це підтримує)
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08.03.2026 09:48 Відповісти
+54
і головні перемогателі в них чомусь лише ті кого ці війни навіть не торкаються.....
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08.03.2026 09:44 Відповісти
+50
О, кацапьонок разашьолся
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08.03.2026 09:42 Відповісти
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08.03.2026 11:15 Відповісти
Зєлі пора перестати красти ,розвідка Угорщини викрила на перевезення особистого бабла клоуна. Ніхто йому вже не віддасть, і те що поховано по всьому світу теж заберуть. Чаушеску і Каддафі теж ховали
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08.03.2026 11:17 Відповісти
Тому він підключає своїх пропагандонів щоб захистити грошенята але до рівня тих же ********** ще дуже далеко..
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08.03.2026 16:18 Відповісти
ну вот, будем считать что один доброволец на венгерский фронт у нас уже есть. подождем пока Кошевой и остальное Зешобло подтянется
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08.03.2026 11:18 Відповісти
Это не идиот. Это явно за бабки помощь Орбану для выборов!
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08.03.2026 11:20 Відповісти
Ще покидьок зиленський затягує війну вбиваючи мирних громадян. Харків приклад. Напасти на угорщину й здатися в полон тому що рівень життя там в рази вищий
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08.03.2026 11:30 Відповісти
Взагалі-то мирних громадян України вбивають москалі, а щодо смерті російських мирних громадян внаслідок бойових дій, то Україну виправдовує те, що не вона і не Зеленський розпочали цю війну.
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08.03.2026 11:41 Відповісти
в які рази,дурню? угорщина найбільший отримувач подачок з Брюсселя,ти думаєш чого вони так проти України? щоб ми ці подачки не перехопили. без подачок,любителі гуляшу розповзуться по ЄС,як таргани...
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08.03.2026 15:51 Відповісти
Кучми ющченки зиленські привели нас до злиденного життя та війни мізерні зарплати та пенсії на виживання відкинули нас в первобитний стрій з допомогою таких дебілів неотесаних як ти
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08.03.2026 16:17 Відповісти
і тому така диванна тля,як ти,звинувачує у всіх бідах не них,а випадкового співбесідника на анонімному форумі? така тупа тля як ти достойна свого нікчемного животіння. ти хоч би хоч пішов на фронт щоб хоч кінець твого життя був достойний,як у справжнього чоловіка,хоча,куди тобі...тля вона і є тля....
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08.03.2026 19:42 Відповісти
Згинь даун
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09.03.2026 06:25 Відповісти
Вже повтікали: Шефіри, Цукермани, Міндічі, Шурми, Абрамов, Акст, Арестович, Артемов, Боголюбов, Бояринцев, Буглак, Венедіктова, Глиняна, Горбуненко, Дмитрук, Дубілет, Жидков, Казак, Колотило, Комарницький, Корявченков, Костін, Котін, Кравець Р., Кривда, Куницький, Лебедєв, Медвідь, Микитась, Мосейчук А., Наумов, Одарченко, Парсентьєв, Присяжнюк, Пушкар, Рябошапка, Ряшин, Свириденко В., Селих, Сенниченко, Сомов, Степанов, Стефанішина, Трубіцин, Фірташ, Холодов, Шевченко К....

Ще не повтікали, але можуть: Баканови, Єрмаки, Стефанчуки, Чернишови, Арахамія, Бабак, Баруля, Басов, Баум, Бахматов, Богуцька, Божко, Бойко, Борзови, Борисов, Бортнік, Брагар, Бужанський, Василевська-Смаглюк, Ватрас, Верещук, Вовки, Гайдай, Галущенко, Гетманцев, Гмирін, Голик, Гринкевичі, Гринчук, Гунько, Дейнеко, Демченко, Дубінський, Дума, Зонтов, Іванов, Ісаєнко, Камельчук, Каптєлов, Караманіц, Касай, Каськів, Кацуба, Кісєль, Кириленко, Клочко, Князєв, Коломойський, Колюбаєв, Кормишкіна, Котвіцький, Кошовий, Кріппа, Крупа, Кузьміних, Кулеба, Кулініч, Лещенко, Лієв, Лірник, Липка, Литвин, Мазурашу, Маркарова, Марченко, Мецгер, Милованов, Миронюки, Мосейчук Н., Мужель, Павлюк, Палиця, Пашковський, Петров, Пікалов, Піховшек, Подоляк, Радуцький, Резніков, Резніченко, Рудий, Свириденко Ю., Свиридов, Синиця, Синюк, Ситниченко, Смирнов, Сольський, Столар, Субботенко, Таран, Татаров, Тимошенко К., Тищенко, Ткаченко, Торохтій, Третьякова, Трофімов, Трухін, Умеров, Федоришин, Фурсенко, Халімон, Хейл, Хланта, Шевченко Є., Шкіль, Шмигаль, Шол, Шугалій, Шуляк, Шуфрич, Щиголь, Юрченко…
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08.03.2026 11:31 Відповісти
Так авжеж, оголосити війну Угорщині і командування доручити Роберту Броуді
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08.03.2026 11:33 Відповісти
А ти лайно одне і друге готове йти???
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08.03.2026 12:37 Відповісти
Не зрозумів ваш тупий висер, але користуючись нагодою вітаю з 8 березня 💐
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08.03.2026 12:59 Відповісти
А я б діяв тонше, посадивши Орбана з Фіцо на 'розтяжку' і запропонувавши наступне: Так, Україна може здійснювати транзит газу та нафти своєю територією, але виключно за умови укладання нового транзитного контракту з Угорщиною і Словаччиною (старий же, здається, вже закінчився), за яким оплата транзиту здійснюватиметься зброєю, або ************ за погодженою з Україною номенклатурою.
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08.03.2026 11:37 Відповісти
Весняне загострення чи що? Закликають до війн ті хто ніколи туди не піде, цього зеленого покидька першим треба вішати.
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08.03.2026 12:05 Відповісти
Якщо всіх так дратує цей підарас, чому він досі живий?
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08.03.2026 12:11 Відповісти
Ви про кого? Про піараса петрова, Зєлю чи Орбана?
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08.03.2026 12:30 Відповісти
Киньте це нестрижене гівно на кордон з Угорщиною, з лопатою і автоматом
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08.03.2026 12:16 Відповісти
Краще на протилежний кордон
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08.03.2026 13:27 Відповісти
склалається араження, що влада намагається навмисно посварити Україну із ЄС.
потім Зеленський скаже: ЄС припинили постачання зброї, немає чим воювати, треба домовлятися і здавати окуповані території
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08.03.2026 12:26 Відповісти
Немає КИМ воювати! Ти ж втікло! Як тепер Україні без тебе перемагати?
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08.03.2026 12:37 Відповісти
Так воно я думаю і є, це велика клоунада, дарма воно грало в кварталі стільки років? Нарід схаває
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08.03.2026 13:11 Відповісти
чим займається сбу?
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08.03.2026 12:47 Відповісти
А чого б відразу не піти на США. звідти більше пригнічують гідність та честь нашої держави * Клоуни!!!
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08.03.2026 13:04 Відповісти
Пешком через океан? Мокро)
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09.03.2026 04:43 Відповісти
Щоб рабів ще активніше на вулицях ловили поки пропагандисти будуть проживати найкращі свої часи, бо "царю показали фігу - так умрьом всі ж до останнього!!!"?
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08.03.2026 13:09 Відповісти
Покличте ветеринара!
Цю скажену тварину тре приспати, щоби не покусав нікого.
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08.03.2026 13:14 Відповісти
Хто закликає бере в руки трьохлінєйку і в перших шеренгах з бадьорим криком "урааааа" іде в наступ .
Закликає воно блдь.
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08.03.2026 13:25 Відповісти
А чим україна тепер взагалі відрізняється від росії, окрім розмірів і немічності?
Складається враження, що якби тут були б такі ж самі ресурси, то риторика була б ще більш божевільна, та й із сусідами теж давно б повоювали.
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08.03.2026 13:33 Відповісти
І оцей придурок офіційний піарщик???? Ну то Боневтік від нього недалеко....
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08.03.2026 14:02 Відповісти
У цього гівна є ще шанувальники...ви бл* хто такі?!
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08.03.2026 16:17 Відповісти
Скажи, що твій піарник Петров, і всі знатимуть, який ти дебіл...
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08.03.2026 14:24 Відповісти
Звісно цей патлатий ухилянт буде обома руками "за". Бо воювати він буде тільки язиком на дивані
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08.03.2026 14:53 Відповісти
Не на диване, а в дупи у керманыча.
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09.03.2026 04:41 Відповісти
Писали, що Петров в позаминулому році придбав квартиру в центрі столиці, тому війна йому подобається, про що він сам говорив в одному з етерів з Мосійчучкою, а тут є шанс і на другу квартиру заробити, поки за нього будуть інші в окопах воювати...
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08.03.2026 15:31 Відповісти
Тварюко! Йди на фронт і там скажи це!!
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08.03.2026 17:08 Відповісти
Аби посратися.
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08.03.2026 18:27 Відповісти
Що це за рило? Чому не в армії?
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08.03.2026 21:50 Відповісти
Петров долбойоб-провокатор.
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08.03.2026 21:53 Відповісти
Най бере автомат і перший біжить на кордони Угорщини))
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08.03.2026 22:16 Відповісти
Війну з Європейскою країною?він наркоман?
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09.03.2026 16:34 Відповісти
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