Заброньований піарник Зеленського Петров закликає до війни з Угорщиною. ВIДЕО
Піарник президента Зеленського Володимир Петров вважає, що заради честі України слід розпочати війну з Угорщиною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну заяу Петрова.
Що каже Петров?
Якщо завтра Зеленський вирішить почати війну з Угорщиною, я підтримаю обома руками. Ну тому що він війну розпочне точно не заради грошей, точно не заради землі, точно не заради якихось корисних копалин. Він почне війну заради гідності, заради честі держави", - каже Петров.
Що передувало?
- Раніше нардеп Железняк повідомив, що піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін.
- Також Железняк оприлюднив матеріал, в якому розповів, що політтехнолог Володимир Петров та журналіст Сергій Іванов отримали бронювання від мобілізації.
- Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище". Іванов також із липня працевлаштований в "Енергоатомі".
- Бронь вони отримали якраз після атаки на НАБУ та САП.
- Згодом у НВМК підтвердили, що Петров працює на них.
- У Мінветеранів заявили про початок службового розслідування щодо бронювання у НВМК.
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20 січня міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, повідомила, що Володимир Петров звільнився із "Національного військового меморіального кладовища".
Топ коментарі
+63 Сергій Олексійович #528432
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+54 Егор Кузнецов
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+50 Roman Romal
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потім Зеленський скаже: ЄС припинили постачання зброї, немає чим воювати, треба домовлятися і здавати окуповані території
Цю скажену тварину тре приспати, щоби не покусав нікого.
Закликає воно блдь.
Складається враження, що якби тут були б такі ж самі ресурси, то риторика була б ще більш божевільна, та й із сусідами теж давно б повоювали.