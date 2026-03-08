Заброньований піарник Зеленського Петров закликає до війни з Угорщиною. ВIДЕО

Піарник президента Зеленського Володимир Петров вважає, що заради честі України слід розпочати війну з Угорщиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідну заяу Петрова.

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Якщо завтра Зеленський вирішить почати війну з Угорщиною, я підтримаю обома руками. Ну тому що він війну розпочне точно не заради грошей, точно не заради землі, точно не заради якихось корисних копалин. Він почне війну заради гідності, заради честі держави", - каже Петров.